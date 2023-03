Azonnali pénzvisszatérítést kaphatsz a magyar boltokban: így működik az alig használt szupertrükk

Bár a magyarok hitelek iránti bizalma az elmúlt években látszólag sokat javult és a pandémia utóhatásaként a fizetési kártyák is szépen lenyomták a készpénzt, a hitelkártyák még ma sem számítanak népszerű terméknek. Bár a bankok tapasztalatai és az MNB jelentései szerint egyre több pénzt költenek a magyarok ilyen kártyákról, ezzel párhuzamosan azok használóinak száma folyamatosan csökken. A bankok persze folyamatosan igyekeznek terjeszteni ügyfélkörüket vonzó kedvezmények sorával, de ezekkel kevesebben vannak tisztában, mint a plasztik által magában hordozott kockázatokkal. A Pénzcentrum ezért most sorra vette a legfontosabb kedvezményeket, melyeket csak így érhetünk el.

A kockázatosabb kölcsönök közé sorolható, viszonylag magas költségvonzattal bíró hitelkártya iránti érdeklődés vegyes képet mutat. Bár a kezdő felütésként említett hátrányai és a magyarok hasonló hiteltermékekkel szembeni bizonytalansága a többséget ma is távol tartja attól, hogy ilyen plasztikot igényeljen a bankjától, azon sok százezres kör, akik aktívan használják egyre inkább hagyatkoznak a kártyájukra vásárlásaik során.

Ők azok, akiket a gyakran a 45 százalékot is meghaladó THM sem ijeszt el attól, hogy éljenek az ilyen, amúgy számos előnnyel kecsegtető termék által teremtett lehetőségekkel. Sokat mondó, hogy bár a tavalyi év harmadik negyedévében (erről van a legutóbbi jegybanki adat) csupán 1 millió 148 ezer ilyen kártya volt forgalomban, mégis egyre többet, illetve nagyobb költésekre használták azokat.

A 2022 harmadik negyedévi adatok szerint a vásárlások értéke az előző év azonos időszakához képest 20,7 százalékos növekedést produkálva, 310 milliárd forint fölé ugrott, nagyot emelkedett az egy tranzakcióra jutó átlagos érték is. A külföldi hitelkártyás vásárlásoknál pedig különösen nagy, 40 százalék feletti bővülést mért az MNB.

A pénzintézetek tavaly a Pénzcentrumnak arról számoltak be, hogy nem is a tranzakciók száma, hanem inkább az összegük ugrott meg igazán drasztikus mértékben (igaz azóta az előbbi is egyre látványosabb növekedést produkál).

A felhasználási kör pedig igen sokrétű, a pandémia alatt felpörgő online vásárlások mellett személyesen, POS terminálokon keresztül is előszeretettel fizetnek hitelből a kártyabirtokosok. Tehát a hitelkártyahasználat tekintetében továbbra is a bevásárlások a legjellemzőbbek, de ezek száma tavaly még inkább stagnált. Az autóval kapcsolatos kiadásoknál, illetve az utazás és szállás kategóriánál viszont jelentősen nőtt a tranzakciós forgalom és a kategóriák részesedése az összes tranzakciós forgalomból is - számolt be róla korábban lapunknak az OTP.

Az MKB tavaly, a nyaralási szezonban publikált felmérése is visszaigazolja ezt a tendenciát. A nyaraláshoz náluk is hitelkártyát vett ugyanis igénybe, az utazásukat önerőből finanszírozni nem tudok többsége. Ahogy a felmérés is megállapítja, ez részben annak lehet köszönhető, hogy nyaralás során több olyan költség is felmerülhet, amely esetében jó, ha rendelkezünk hitelkártyával. Ilyen az autóbérlés, ugyanis autókölcsönzőkben jellemzően kizárólag ezt a fizetési módot fogadják el.

Sokan nincsenek tisztában a hitelkártyák minden erősségével

Jól látszik tehát, hogy bár az alig millió feletti kártyabirtokos igen szívesen használja a zsebében lapuló hitelét, a bankoknak még ma sem sikerült tömegeket meggyőzni ezen fizetési mód létjogosultságáról. A hitelkártya piacot nemrégiben mélyebben elemeztük, sorra véve pénzintézetek jelenlegi kondíciót. Akkor kiderült, hogy mind a THM-ek, mind pedig számos egyéb faktor szempontjából nagy különbségeket szült a piaci verseny az egyes ajánlatok között.

Keddi cikkünkben azonban nem foglalkoztunk mélyebben a kártyák azon pozitív tulajdonságaival, melyeket talán kevesebben ismernek. A ma is mostohán kezelt hitelkártyákhoz ugyanis olyan kedvezmények kapcsolódnak, melyek egyetlen másik hitelformánál sem elérhetőek. Bár sokan tudják, hogy az ilyen termékek vonzereje nem a kedvező kamatokban (ugyanis azok még ma sem különösebben azok), vagyz alacsony számlavezetési díjban rejlik, de a legtöbbeknek még ma is csak egy, vagy két ilyen speciális szolgáltatás, vagy kedvezmény lehet ismerős, pedig jó párat találni. Most sorra vettük a leginkább elterjedteket.

Vásárlási kedvezmények

Hitelkártya-birtokosként törzsvásárlói kedvezmények sora válhat számunkra elérhetővé a bankunkkal együttműködő üzletekben. Ezekkel az általában néhány százalékos, de akár a 20 százalékot is elérő mértékű kedvezményekkel évente akár tízezreket is megspórolhatunk. Érdemes persze mindig figyelni a bankunk honlapját, ugyanis gyakran az ilyen akciók időszakosak, illetve az egyes üzletek kikerülhetnek a szerződött partnerek köréből, mások pedig bekerülhetnek a programokba. Jellemzően a partnerüzletek élelmiszer diszkontok, benzinkutak, vagy éttermek.

Pontgyűjtő programok

A pénzintézetek gyakran dobnak piacra a partnereikkel való együttműködés keretében úgynevezett co-branded kártyákat is. Az ilyen, FMCG üzletekkel, légitársaságokkal, vagy egyéb szolgáltatókkal közösen kibocsátott plasztikokkal való vásárlás során általában pontokat tudunk gyűjteni (jellemzően néhány száz forintonként 1-2 pontot), melyet a partnercégnél később valamilyen kedvezményre válthatunk a későbbi vásárlásunk során.

Áruhitelek

A hitelbírálat nélküli áruhiteleknél a legtöbb üzlet részéről elvárás a hitelkártya megléte, a kedvezőbb ajánlatokhoz pedig szinte az összes ilyen kölcsönt kínáló boltban csak kártyabirtokosként juthatunk hozzá. Tehát ha például a népszerű, 0 százalékos THM-el kínált hitelre ácsingózik valaki, akkor is előfeltétel a plasztik.

Utasbiztosítások

Magasabb kategóriás kártyák esetében gyakori, hogy kedvezményt kapunk a teljes körű utasbiztosításokra, esetleg valamilyen utasbiztosítást eleve tartalmaz azok éves díja. Exkluzív szolgáltatás lehet még az ilyen kártyáknál a repülőterek VIP várótermeinek akár ingyenes használata.

Pénzvisszatérítés

Egyértelműen a hitelkártyák egyik legvonzóbb előnye, hogy használatukkal jellemzően 1-2, de esetenként akár akár 4-5 százalékos visszatérítést kaphatunk bizonyos vásárlások során. A jóváíráshoz negyedévente, félévente, esetleg évente juthatunk hozzá.

A visszatérítések éves maximum összegét az egyes 30 és 95 ezer forint között határozzák meg és gyakran nem csak vásárlások, hanem például a közüzemi számlák befizetése után is jár. A kedvezményezett költségi kategóriákról érdemes tájékozódni a bankunk honlapján, vagy a Pénzcentrum kalkulátorában.

Legyünk tisztában a kockázatokkal

Hiába persze a számos kedvezmény, a hitelkártyák viszonylag kockázatos fizetési megoldásnak számítanak. A napi költségeink hitelből való finanszírozása közben ugyanis mindig ott van annak a veszélye, hogy valamiért nem tudjuk majd azt a bankunk által megszabott időszak alatt visszafizetni, ilyenkor pedig kamatostul behajtják azt rajtunk. Ha okosan költekezünk persze elkerülhetjük ezt a veszélyt, de ez mindenképp egy plusz felelősség, ha ilyen kölcsönt veszünk a nyakunkba.

A vásárlói tudatosság erősödésével szerencsére egyébként csökkenő tendenciát mutat a plasztikoknál a kamatozó követelések mennyisége. A legfrissebb adatok szerint, amíg 2022. januárban még a követelések 41,9 százaléka nem kamatozott, addig idén januárban már 47 százalék közelében mozgott ez az arány.

Akárhogy is, aszerint, mire költ valaki hitelkártyáról, mekkora keretösszegre van szüksége, mekkora a nettó jövedelme, vagy milyen havidíjat hajlandó bevállalni, érdemes átgondolni, melyik hitelintézettől igényli a kártyát. Segít a döntésben a Pénzcentrum Hitelkártya Kalkulátora, amelyben személyre szabottan választhatjuk ki a legjobb ajánlatot. A THM sem marad rejtve, ami egyes esetekben nem kevesebb, mint 45 százalék! Mielőtt döntesz, gondold át alaposan!