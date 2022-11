Küszöbön a következő hitelkatasztrófa Magyarországon? Ez várhat a családokra 2023-ban

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

Jelentősen megugorhat a nemteljesítő hitelek aránya a jegybank tegnap közzétett és részletesen bemutatott pénzügyi stabilitási jelentése szerint. Az adatok meglehetősen riasztóak, pedig azt eddig is tudtuk, hogy a magyarok egyre inkább elfordultak a hitelfelvételtől, de most úgy látszik, hogy a már felvett hitelek is bedőlhetnek. Megkérdeztünk szakértőket arról, mire kell számítani a bedőlt hitelek szegmensében, lehet-e egy újabb hitelkrach, mint 2008-ban volt, valamint arról is, milyen indikátorok növelik a hitelek nemfizetését?

Tegnap tette közzé pénzügyi stabilitási jelentését a Magyar Nemzeti Bank, melyet aztán sajtótájékoztatón magyaráztak meg pontról pontra - erről természetesen lapunk is beszámolt. A jegybank a jelentésben leszögezte: a romló gazdasági környezet a hazai gazdaságot is negatívan érinti, és érdemi kockázatot jelent a portfólióminőségre. A nemteljesítő hitelek aránya kis mértékben elmozdult historikus mélypontjáról, a lakossági szegmensben 4,2 százalékot, a vállalati szektorban pedig 3,9 százalékot tett ki a félév végén. A kiemelten sérülékeny hitelportfólió kezelhető mértékű kockázatot jelent a bankrendszer számára. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Becslésük szerint a 2022 őszéig megfigyelhető hatások együttes eredményeként a hazai, hitellel rendelkező kkv-k bedőlési valószínűségének mediánja 2,9 százalékról 4,7 százalékra növekedhetett. Hozzátették, hogy a lakossági rezsiköltségek megugrásának hatására a hitelintézeti szektor jelzáloghiteleinek NPL-rátája 2 százalékponttal emelkedhet 2023 végére, az energiafogyasztásban történő alkalmazkodással azonban ez az emelkedés érdemben kisebb lehet. Hogy állunk a bedőléssel? A jóslatok némileg vészjóslónak hangzanak, így megkérdeztünk szakértőket arról, hogy szerintük valóban "csak" két százalékpontos növekedést mutat majd a nemfizető hitelek szegmense? Kíváncsiak voltunk arra is, lehet-e akkora bedőlés, mint a 2008-as gazdasági válság idején volt, illetve az is érdekelt minket, hogy az MNB jelzésein túl mi gyorsíthatja még a nemteljesítő hitelek növekedését? Varga Dávid, az EOS Magyarország fedezetlen követeléskezelési igazgatója a Pénzcentrumnak azt mondta: nem tartják valószínűnek, hogy a két százalékpontnál komolyabb növekedés legyen a nemteljesítő jelzáloghitelek piacán. A cég álláspontja szerint az sem valószínű, hogy a 2008-as válsághoz hasonló hitelkrach köszöntsön be, mert a jogi szabályozás is alapvetően megváltozott az azóta eltelt csaknem másfél évtizedben. Alapvetően nem számítunk arra, hogy az MNB pénzügyi stabilitási jelentésében foglaltaknál jelentősebb mértékben emelkedne a nemteljesítő jelzáloghitelek aránya, bár jelenleg még nem látható tisztán a rezsiköltségek emelkedésének hatása ezekre a tartozásokra. Nem számítunk a 2008-as válsághoz hasonló tömeges bedőlésére sem a piacon, mert jelenleg teljesen más makrogazdasági- és jogi környezet jellemzi Magyarországot, mint abban az időben. A törlesztőrészletek jövedelemarányosan oszlanak el, a devizahitelek pedig csak nagyon korlátozottan érhetőek el a lakosság számára. A kamatstop, és a moratóriumok intézménye, illetve az idén áprilisban megjelent MNB ajánlás (5/2022) fogyasztóvédelmi oldalról megközelítve szintén lassítja a nemteljesítővé válás folyamatát. Ez utóbbi alapján a pénzügyi intézményeknek a fokozatosság és a konstruktív együttműködés elvét kell követniük a fizetési késedelemmel érintett ügyfelekkel kapcsolatban - válaszolta kérdéseinkre Varga Dávid. Az EOS Magyarország ügyvezetőjével nemrég részletesebben is beszélgettünk a hitelek bedőléséről és a 2008-as válságról, ezt az interjút itt tudod újra elolvasni: EZ IS ÉRDEKELHET Ők lehetnek az első rezsikárosultak: ilyen házban élnek, így vágnak neki a télnek Mi történik a követeléskezelés folyamatában? Olyan válság felé megyünk, mint amilyen 2008-ban rázta meg a világgazdaságot? Kiderül az interjúból! Kevesebb a magyarok pénze Nem kell tömeges hitelbedőlésre számítani, ám az is igaz, hogy a rezsiemelés miatti jövedelemcsökkenést sajnos máris érzi a piac - ezt már Palkó István, a Portfolio vezető elemzője mondta kérdésünkre. Palkó István hozzátette azt is, hogy szerinte sem jön el újra 2008, már csak azért sem, mert nincs pénzügyi válság, és a foglalkoztatási helyzet is jónak mondható Magyarországon. A hitelek nem fizetésének elsődleges oka a korábbi válságok során a jövedelemvesztéssel járó állásvesztés (vagyis a munkanélküliség) és az adósságszolgálat (devizahitelek miatti) megemelkedése volt. Ezek azonban most - kis részben a kamatstop miatt is - nem fenyegetnek minket. A megélhetési költségek, köztük a rezsiköltségek sajnos azonban emelkednek, így ezek közvetett hatása biztosan érződni fog a hitelek törlesztésében a következő egy-két évben: nehéz azonban megmondani, mekkora mértékben - elemezte a helyzetet lapunknak a Portfolio munkatársa. Hozzátette még, hogy az infláció és a megélhetési költségek növekedése azért növelheti a nemteljesítő hitelek arányát. Látni kell, hogy egyrészt ez az aránynak, és nem az állománynak a növekedése, vagyis az állomány akár másfélszeresére-duplájára is emelkedhet a jelenlegi szintről. Másrészt ez csak a rezsiköltségek emelkedésének a hatása, ezen túl az infláció és a megélhetési költségek általános emelkedése további jelentős nem teljesítő hitelállományt is generálhat. Az MNB becslése kellően alátámasztottnak tűnik, de nem a teljes képet tartalmazza a nem teljesítő hitelek jövőjéről - mondta a Pénzcentrumnak a Portfolio vezető elemzője. A hitelbedőlésekről és a lehetséges válságról egy másik követeléskezelői céggel is beszélgettünk korábban, ezt itt tudod újra elolvasni: EZ IS ÉRDEKELHET Családok tízezreire leselkedik a hitelkrach, rezsirémálom: újabb állami mentőcsomag jöhet? Felfalusi Péterrel, az Intrum vezérigazgatójával beszélgettünk a követeléskezelői szakma kihívásairól és a nehéz anyagi helyzetbe jutó magyarok előtt álló hónapok nehézségeiről. 