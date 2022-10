Fontos változás jelent meg a kamatstopról: erről minden érintettnek tudnia kell

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter jelentette be, hogy a romló gazdasági helyzet okán a kormány újabb félévvel meghosszabbítja a kamatstopot.

A kormány még idén januárban vezetett be kamatstopot, amit most egészen 2023. június 30-ig meghosszabbított az MTI értesülései szerint. Ennek értelmében a kamatstop a legfeljebb 5 éves kamatperiódusban rögzített hitelkamattal nyújtott, államilag nem kamattámogatott jelzáloghitel-szerződéseket is megvédi a drasztikus kamatemeléstől.

Összességében így a kamatstop már 350 ezer családot érint, amiből 284 ezren tartoztak eddig is a kamatstop hatálya alá. A kormány döntése értelmében a szankciós kamatfelár a családoknál marad, ami idén 80 milliárd forintot jelent, míg jövőre a becslések értelmében eléri a 60 milliárd forintot is. Ennek értelmében a kamatstopnak köszönhetően 2022-ben egy család 282 ezer forintot takarít meg, 2023 első félévében pedig 174 ezer forintra tehető az az összeg, amit a kormány intézkedésének köszönhetően nem kell kamatként megfizetnie.