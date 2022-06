Nagy bejelentés a Revoluttól: régen várt szolgáltatás indul el Európában

A Revolut a héten az ügyfelek egy kiválasztott csoportjával Írországban kezdi meg "felelős részletfizetési termékének" - Pay Later - európai bevezetését – írta meg a Portfolio ma.

A Pay Later lesz a Revolut szerint az első olyan BNPL-termék Írországban, amely jóváhagyott hitelkeretet használ, miközben figyelembe veszi a hitelképességet is. Ezen felül pedig az ügyfelek maguk dönthetik majd el, hogy mikor szeretnék használni a funkciót, ahelyett, hogy kereskedői partnerekre lennének korlátozva. Írországban, ahol először vezetik be az új lehetőséget összesen 1,9 millió nagykorú rendelkezik Revolut fiókkal. A bejelentés szerint legközelebb Romániában és Lengyelországban fogják bevezetni a Pay Latert.

A jogosult ügyfelek az információk szerint legfeljebb 499 euró értékig vehetik igénybe a szolgáltatást, aminek költségét három havi részletre osztják fel. Az első részletet az ügyfél vásárláskor előre kifizeti, majd ezt követi további két részlet.

A vásárlásonkénti 1,65 százalékos díj pedig az utolsó két részletre rakódik majd rá. Ráadásul egy algoritmus segítségével a Revolut saját, személyre szabott limitet határoz meg és más BNPL-szolgáltatókkal ellentétben a Revolut már a tranzakció előtt jóváhagyja a hitelkeretet, ahelyett, hogy az értékesítés helyén kínálná a részletfizetést.