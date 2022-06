Ezt rengeteg hitelkérelmező elrontja mostanában: szívhatják a fogukat később

A teljes visszafizetendő összeg azt mutatja meg, hogy a futamidő alatt összességében mennyit kell a kölcsön után rendeznünk a bank felé. Logikusnak tűnhet ez alapján kiválasztani a hitelt, ez a hozzáállás azonban nagyon is tévútra vezethet bennünket.

Vajon érdemes a teljes visszafizetendő összeg alapján kölcsönt választani? Hiszen az mutatja meg a hitel futamideje alatt megfizetendő teljes költséget. Nem igazán, és nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a visszafizetendő összeg nagysága nem csak a kölcsön kamatától függ: a futamidő nagyon nagy mértékben meghatározza azt, hogy összességében mennyit is kell rendeznünk a felvett kölcsönre. Ez nem is csoda, hiszen hosszabb futamidő esetén tovább használjuk a bank pénzét, gyakorlatilag több kamatot is kell fizetnünk utána - álla a Bankmonitor elemzésében.

Egy jelzáloghitel futamideje igen széles skálán mozoghat: igényelhetünk 2 és 30 éves futamidőre is hitelt ingatlanfedezet mellett. A választás pedig jelentősen befolyásolja a teljes visszafizetendő összeget.

Nézzünk meg példaként három hitelt:

10 millió forint összegű, 25 éves futamidejű kölcsön, a kamat igen kedvező, 2,5%. (Gyakorlatilag a korábbi sztár, Zöld hitelnek megfelelő kondíciók.)

10 millió forint összegű, 20 éves futamidejű kölcsön, az induló kamatszint 3%. (Ez a jelenleg is elérhető, CSOK mellé igényelhető támogatott hitel kondícióinak felel meg.)

10 millió forint összegű, 5 éves futamidejű kölcsön, a kamat 6,94%. (Ez a legkedvezőbb 10 éves kamatperiódusú piaci lakáshitel kamatával egyezik meg.)

Nagyon jól látszik, hogy a legolcsóbb kölcsönre többet kell visszafizetni 25 év alatt, mint a nála jóval drágább piaci lakáshitelre 5 év alatt. (13,5 millió forinttal szemben csupán 11,9 millió forintot.)

Ugyanakkor a havi törlesztőrészlet jelentősen emelkedne: 44 900 forintról 197 800 forintra növekedne. Ez az összehasonlítás jól szemlélteti, hogy miért nem érdemes kizárólag a teljes visszafizetendő összeg alapján kölcsönt választani.

Akkor nincs semmi értelme a teljes visszafizetendő összegnek?

Ez így természetesen nem igaz, a teljes visszafizetés alakulása nagyon jól mutatja azt, hogy a futamidő növelésének mennyi is az ára. Kvázi azt láthatjuk belőle, hogy a csökkenő törlesztőrészletnek – ez a futamidő kitolás másik hatása – mi is az ára hosszú távon. Azonban érdemes hasonló, azonos feltételekkel igényelhető konstrukció esetében összehasonlítani az adatokat.

Emellett a teljes visszafizetés tökéletesen leírja azt is, hogy a kis kamatkülönbségek, a pár ezer forintos eltérések a törlesztőrészletben összességében mekkora különbséget is eredményeznek. A Pénzcentrum jelzáloghitel kalkulátora szerint a két legolcsóbb jelzáloghitel ajánlat törlesztőrészlete között csupán 2 633 forint a különbség – 20 millió forint hitelösszeg, 20 éves futamidő és 10 éves kamatperiódus esetén -, ez azonban a futamidő végére már 630 ezer forint eltérést eredményezhet.