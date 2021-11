Így spórolnak rengeteget az élelmes magyarok: a kockás füzetet ki lehet dobni a kukába

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A PFM a fintech világ legkeményebb betűszava. Annyit tesz: personal financial management, azaz személyi pénzügyi menedzsment, tehát a spórolást segítő, a kiadásokat követő, a költési szokások felderítését lehetővé tévő digitális, legtöbbször mobiltelefonos alkalmazás. Az ötlet annyira nem új, hiszen már a nemesi háztartáskönyv vagy a paraszti gazdasági napló is - amibe fel volt jegyezve, hogy egy-egy évben mire költött a nemesi udvar vagy a paraszti gazdaság – hasonló célt szolgált. Emellett benne van, hogy milyen volt a termény, azaz a bevétel, illetve egyéb fontos részletek is. Az ember, amióta nem a "vagy lesz mamut vagy nem" bizonytalanságában él, azóta tervez, ennek leginnovatívabb eszközei a modern alkalmazások.

A számítástechnika jelentősen megkönnyítette a személyes anyagi helyzet nyomonkövetését. Nem kellettek hozzá alapvető könyvelési információk, elég volt, ha az ember olyan helyen élt, ahol a helyi bankok egy szabványos formátumban kiadták az utalási információkat. Amikor a magyar piacon is megjelentek az első számítógépek, akkor Amerikában már meg lehetett venni a Quicken nevű - később a Microsoft által felvásárolt - vagyonmenedzsment szoftvert - írja közleményében a K&H Bank. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az Európai Unió második pénzforgalmi irányelve (PSD2) hivatott arra, hogy elhozza a PFM-ek és a tudatos pénzkezelés aranykorát. A PSD2 által előírt alkalmazásprogramozási interfészek (azaz API-k) - amelyek lehetővé teszik, hogy különböző netkapcsolattal rendelkező alkalmazások párbeszédet folytassanak egymással - összefésülhetővé tették volna az adatokat. Azaz, ha egy felhasználó rendelkezik például kriptovalutával egy neobanknál, egy megtakarítási számlával és egy folyószámlával két különböző, hagyományos pénzintézetnél, akkor a három bank API-jait használva egy PFM szoftver össze tudja fésülni egy képernyőre, azon a képernyőn pedig a felhasználó megtekintheti a költési szokásait, a megtakarításait, a különböző pénzügyi szolgáltatóktól igénybe vehető hitelkeretet és még egyéb, hasonló információkat. A jegybank hamarosan ajánlást fog kiadni, hogy milyen megoldásokat és milyen implementációkat kell előállítani a pénzügyi szolgáltatóknak, mellyel elkerülhetővé válik, hogy bankonként le kelljen fejleszteni a PFM-szolgáltatóknak a banki rendszert és a saját rendszerüket összekötő kódokat. Jelenleg a PFM nem a valóság, hanem egy ígéret. Ahhoz, hogy valósággá váljon, több mindennek kell teljesülnie. Szükség lesz hozzá pénzügyi tudatosságra, edukációra, és a személyi pénzügyi menedzsment szolgáltatások pénzügyi modelljét is keressük még JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 646 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,28%), de nem sokkal marad el ettől a Sberbank 40 150 forintos törlesztőt (THM 7,66%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) – tette hozzá Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője.

