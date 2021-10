Ilyen szolgáltatásokat hoz a Revolut Magyarországra: rengeteg újítás jöhet hamarosan

Portfolio Link a vágólapra másolva

Andrius Biceika, a Revolut Bank vezérigazgató-helyettese a Banking Technology konferencia nyitóbeszélgetésében elmondta, hogy előbb-utóbb a Revolut Bank Magyarországon is meg fog jelenni a személyi hitelekkel, hitelkártyákkal, azonban csak a helyi szabályozókkal egyetértésben tehetik ezt majd meg. A 33 milliárd dolláros neobank párbeszédet folytat az MNB-vel is erről, és a szakember azt is elárulta, globális szuperappá szeretnének válni, ez pedig további új szolgáltatásokat fog jelenteni a Revolut appjában.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Andrius Biceika beszélt arról is, hogy időbe telik, amíg a Revolutra váltanak elsődleges bankszámlaként az ügyfelek, néhány hónapja azonban több piacra bankként léptek be, és rendkívül gyorsan váltanak az ügyfelek, ezt abból látják, hogy sokan a fizetésüket is elkezdik hozzájuk utaltatni. A Revolut IPO-terveiről elmondta, hogy az alapítók szerint ehhez az 1-2 milliárd dolláros bevételi szintet el kell érni, az időzítésnek tökéletesnek kell lennie. Ma nem lehet megmondani, hogy ez a pillanat 5 vagy 10 év múlva jön el. Nem titok, hogy szerepek a terveik között, azonban egyelőre erről korai lenne beszélni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A magyarországi új szolgáltatásokról szóló terveikkel kapcsolatban a szakember úgy nyilatkozott a Portfolio tudósítása szerint, kulcselem ebben a szabályozás: "amikor belépünk egy piacra, akkor a helyi szabályozókkal kell erről tárgyalnunk, a magyar szabályozó nyitott, de lassan, óvatosan haladunk." Nincs tökéletes szabályozás, de a legfontosabb, hogy minden piacon – mindegy, mennyire szigorúak – az ügyfelek érdekében járnak el. A Revolut és a szabályozó célja azonos, és csak úgy lehet új szolgáltatásokat bevezetni, ha a szabályozó is elégedett. A nyelvi korlátokról, a magyar ügyfélszolgálattal kapcsolatban Biceika kiemelte, hogy az ügyfeleik átlagéletkora Magyarországon 32-33 év (ők jól bezélnek angolul), sok mindent a helyi igényekre szabnak, előbb-utóbb magyar ügyfélszolgálattal is fognak rendelkezni. EZ IS ÉRDEKELHET Revolut Magyarország kisokos: miért jó a Revolut, mi az a Revolut kártya, hogyan működik a Revolut bank? Így spórolhatsz a nyaraláson: valutaváltás Revolut kártyával. Így reagáltak a magyar bankok vezetői a Revolut nagy bejelentésére Egyre jobban leegyszerűsödő bankolást ígértek a Portfolio mai Banking Technology 2021 konferenciájának első panelbeszélgetésében hazai bankok vezetői. A mesterséges intelligencia előretörését prognosztizálták, a felhőtechnológia területén pedig többen hazai összefogást sürgetnek. A beszélgetés végén kommentálták a Revolut Bank magyarországi megjelenését és terjeszkedését is. Sziráki László (CIB Bank) szerint a kitörési pontokat a komolyabb megtérülést termelő tevékenységek fogják jelenteni a Revolut Bank számára, ezzel azonban sokkal erőteljesebb felügyelet és szabályozás is együtt jár majd, ráadásul ezek nagy részét nem lehet tisztán digitális úton nyújtani. Veszélyt jelent a Revolut a bankok számára, de fel kell nőniük a feladathoz. Hegedüs Éva (Gránit Bank) szerint az ügyfeleknek el kell dönteniük, hogy egy veszteséges vagy egy stabilan nyereséges szolgáltatónál bankolnak, tényleg a litván felügyelet alatt álló szolgáltatóval akarnak-e együttműködni, és figyelembe kell venniük, hogy ügyfélélményben és a szolgáltatási paletta komplexitásában egy magyar bank előbbre is jár, mint a Revolut. INDUL A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba. Foltányi Tamás (Erste Bank) szerint félelmetes, hogy rövid időn belül félmilliós ügyfélkört építettek fel, a bankszabályozás azonban olyan kihívás elé állíthatja a Revolutot is, amilyenekkel a hazai bankok szembesülnek. Csányi Péter (OTP) nem vár exponenciális ügyfélnövekedést a Revolutnál, és konkrét tervei pl. a támogatott termékekre sincsenek a Revolutnak, ezek nélkül nehéz komoly ügyfélbázist elérni. Vinnai Balázs (WUP) egy példán szemléltetve úgy vélte, az edukációban van lemaradásuk a magyar bankoknak, hogy meggyőzzék az ügyfeleket arról, hogy sok tekintetben régóta tudják azt, amit a Revolut. Németh Balázs (K&H Bank) szerint akárhogy is alakul a piaci verseny, egy biztos: az ügyfelek nyernek vele, és hasznos a verseny a bankok számára is. EZ IS ÉRDEKELHET Fontos információ a Revolutosoknak: újabb részlet látott napvilágot A Revolut Bank az eddigi információk szerint a litván nemzeti bank felügyelete alá tartozó határon átnyúló intézményként, s nem önálló leánybankként indul el Magyarországon.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK