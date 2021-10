Csapj le az ingyenmilliókra: őrületes kedvezményt robbantottak a bankok

Az idei ősz a családok pénzügyeiben is komoly változásokat hozhat. Október végéig még mindenki szabadon élhet a törlesztés halasztásának a lehetőségével, a kormány addig meghosszabbította a hiteltörlesztési moratóriumot, de azután nagy változások várhatóak - írja a HelloVidék.

Nem kérdés, a családok számára az ősz az egyik legnehezebb időszak, ami számtalan kihívással és rengeteg aggodalommal járhat. A ránk váró hónapok a pénzügyeinkben is komoly változásokat hozhatnak. Mire számíthatnak azok, akik hosszú kihagyás után most, a hitelmoratórium végeztével újra törleszteni kényszerülnek? Hogyan érinti a családokat a kamatemelési ciklus és a magas infláció? Mi várható még idén, az árak tekintetében? A lap összegyűjtötte azt is, mire érdemes most ősszel, a családi kassza tekintetében is odafigyelnünk.

A hitelmoratórium lehetőségével november 1-jétől továbbra is élhetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent. Rászorultaknak tekinthetők továbbá azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A szakértők azt javasolják, hogy aki nehéz anyagi helyzetbe került, és megfelel a feltételeknek, az éljen a moratórium meghosszabbításának lehetőségével. Akinek viszont a pénzügyi helyzete megengedi, az inkább fizesse a törlesztőrészleteket az eredeti kölcsönszerződés feltételei szerint.

Október 4-én elindult az MNB 2,5%-os kamatozású Zöld Otthon Programja is - ami újabb eleme lett az otthonteremtési támogatásoknak. Célja, hogy segítséget nyújtson a családoknak az energiatakarékos új otthonok építéséhez, és ezzel hozzájárul a klímavédelmi, energiahatékonysági célok teljesítéséhez is. A 200 milliárd forint keretösszegű NHP Zöld Otthon Program keretében maximum 2,5 százalékos kamat mellett, és legfeljebb 70 millió forint összegig vehető fel hitel új, zöld otthonok építéséhez és vásárlásához.