Kiakadt Polgár Tünde: ne legyen a diákhitel helyett a sugar daddy a trendi

"Nehogy már az legyen a trend, hogy lányok ne vegyetek fel diákhitelt, itt van helyette sugárpapi" - mondta Polgár Tünde új videójukban, amelyben férjével, Árpival a sugar daddy, sugár bébi jelenségre reagáltak. Tünde, aki maga is sokszor megkapta az "aranyásó" címkét, őszintén kikelt az ellen, hogy bárki népszerűsítse fiatal nők és férfiak számára, hogy anyagi támogatásért cserébe társasága legyen idősebb, gazdag nőknek vagy férfiaknak. Szerinte ez bárhogy is hívják, ugyanúgy prostitúció.

Polgárék új videójában a sugar daddy, sugar bébi jelenség volt a téma, amelyre nincsen igazán megfelelő magyar kifejezés. Pedig nem újkeletű dolog, és Magyarországon is előfordul, hogy fiatal lányok keresnek gazdag férfiakat, akik támogatni tudják őket. Ugyanez a másik nemnél is létezik: idősebb, tehetős hölgyek keresnek helyes, fiatal fiúkat, akik jobb életszínvonalra vágynak. Az ilyen "prémium kapcsolat" - bár bizonyos szempontból kölcsönösen előnyös - sokan elítélik. Így van ezzel Polgár Tünde is, aki hevesen kikelt az ellen, hogy ez legyen az új trend, mert ez nem más, mint prostitúció.

"Erre valószínűleg van valós igény" - mondta a videóban Polgár Árpi, aki szintén hangsúlyozta, hogy a jelenség nem újkeletű. Most viszont azért érezték szükségét, hogy felszólaljanak ez ellen, mert találkoztak egy hirdetéssel, amely ezt az "életformát" tanítja a fiataloknak, és trendinek tünteti fel.

Nemrég a Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy elindult egy társkereső oldal, melynek célja, hogy olyan embereket hozzon össze, akik "kölcsönösen előnyös kapcsolatot keresnek". A cég közlése szerint az oldalra regisztrálhatnak azok a vagyonos férfiak és nők, akik fiatal nőket és férfiakat támogatnának, de azok a fiatalok is, akik idősebb támogatókat keresnek.

Amint azt írták, a sugar baby-k gyakran olyan egyetemista lányok, akik nem tudják kifizetni a tandíjat, a lakbért és azokat a ruhákat, ékszereket, utazást, amikről álmodoznak. Így olyan társat keresnek, aki hozzásegíti őket ahhoz, amivel aztán a közösségi médiában „villogni” lehet. Az oldal állítása szerint mindezt elérhetővé teszi és bátran felvállalja, hogy ezeknek a lányoknak nem a diákhitel a segítőjük, hanem épp egy tehetős úr az oldalról.

- csattant fel Polgár Tünde azon, hogy ezzel próbálják vonzóvá tenni a lányok számára a sugar baby szerepet. Polgár Árpit az átverés része zavarta leginkább az általuk emlegetett hirdetésben, ugyanis szerinte az, hogy valakinek van egy sugar daddy vagy sugar mommy "támogatója", nem fogja megoldani az életét.

A videóban arról is beszélt Árpi, hogy előfordulhat, hogy egy idősebb férfinak fiatalabb nővel van kapcsolata, hiszen köztük is Tündével van 15 év, viszont az teljesen más, ha ez egy szerelmi viszony. A sugar baby-k esetében nem erről van szó.

Persze, én is sokszor megkapom, megkaptam az aranyásózást, de nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani

- mondta Tünde, aki nagyon elszomorodik attól, hogy azt látja, trend lett ebből, és ezeket az igényeket vannak, akik ki is szolgálják. Pedig szerinte ez nem különbözik az eszkort, vagy prosti-szolgáltatástól, csak másként van tálalva.

Annyira felbosszant, hogy esetleg ezzel be tudnak olyan hiszékeny lányokat vonzani valamibe, amiből ugyanúgy prosti lesz a végén, merthogy jól csomagolják. Merthogy jó mellette a marketing

- kelt ki magából Tünde. "Nem ez a megoldás, nem pálya" - üzenik a videóban Polgárék a fiataloknak.

Akkor mi a megoldás?

Arról már a videó nem szól, hogy mit tehetnek azok a fiatalok, akik gazdaságra, vagy egyszerűen csak anyagi biztonságra vágynak, amelyet nem tudnak maguknak megteremteni. Nem egyszerű ugyanis anyagilag is támogató család nélkül egy mai 18-24 évesnek, egzisztenciát teremteni, sokszor a semmiből, vagy tanulás mellett magát fenntartani.

Egyrészt megoldást jelenthet a már emlegetett diákhitel.

Tavaly rekordévet zárt a Diákhitel Központ: az egy évvel korábbinál több mint háromszor több, 42 ezer szerződést kötött a társaság, és tavaly fordult elő először, hogy a harmincmilliárd forintot is meghaladta a folyósított hitelek összege. Ez természetesen nem véletlen, hiszen a járvány anyagi bizonytalanságot, nem várt kiadásokat hozott a diákok életébe, akiknek a munkavállalás is jóval nehezebbé vált.

Ezért is vezették be az átmeneti pénzügyi nehézséggel szembenéző hallgatók megsegítését szolgáló terméket, a szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Pluszt. Ennek igénylési határidejét legutóbb 2021. június 31-ig tolták ki. Nem csoda, hogy ilyen népszerű lett a konstrukció: hat hónap alatt, több, mint 30 ezren igényelték, jellemzően a maximális, félmillió forintos összeget.

Arról megoszlanak a vélemények, érdemes-e rögtön hitellel kezdeni a nagybetűs életet, de sokaknak nincs választása. Ha ugyanis tanulnak, mellette nem jut idejük dolgozni, ha pedig nem tanulnak, akkor diákmunkát nem tudnak vállalni, mert nincs jogviszonyuk, viszont munkatapasztalatuk sincs - sőt, végzettségük. Egy érettségivel is nehéz már a munkaerőpiacon szakma és tapasztalat, vagy kapcsolatok nélkül elhelyezkedni.

Pedig, ha valakinek magának kell gondoskodnia a megélhetéséről, és fiatalon nincs aki támogassa, a munka a másik út a boldoguláshoz. A diákmunkák általában nem igényelnek magas szintű, specifikus képzettséget, a megbízások határozott időszakra szólnak és jellemzően szezonálisak, hiszen többnyire az iskolai szünetek alatt jut ideje a fiataloknak munkát vállalni.

Nem felejtettük el, hogy a világjárvány a diákokat, gyakornoki helyüket kereső egyetemistákat és a frissen végzett pályakezdőket is jelentős kihívások elé állította - ettől függetlenül most rengeteg helyre keresnek majd diákmunkásokat, kinyithattak a vendéglátósok, mozik, színházak, megtarthatók a rendezvények, és a kereskedelemben továbbra is hiány van. A cégek is bátrabban alkalmaznak most már új munkaerőt, akik eddig nem toboroztak.

2021 első negyedévének eredményei azt mutatják, hogy a szakmunka élre tört a diákok által leggyakrabban megpályázott állások között, amit így a második helyre visszaesett marketing, média és PR, majd a HR és munkaügy kategóriák követnek egymás után, negyedikként a pénzügy és könyvelés, végezetül pedig az adminisztráció, asszisztens, irodai munka következik.

Ha pedig már a tanulásnál, munkánál tartunk, nem szabad elfelejteni, hogy aki gyorsan egzisztenciát akar teremteni, jól akar keresni, esetleg meg akar gazdagodni, annak olyan hivatást kell választania, amivel ezt elérheti. A Pénzcentrum februárban készült felmérése szerint egy pályaválasztás előtt álló fiatal számára - a megadott foglalkozások közül - leginkább a mérnök, programozó és orvos hivatásokat ajánlanák, legkevésbé a rendőr, szociális munkás és könyvtáros szakmákat ajánlották.

Jobb helyen végzett az ügyvéd, könyvelő, és a mesterember szakma, viszont a tanár, ápoló, önkormányzati képviselő hivatások egyaránt kevéssé népszerűek. Ez pedig erős összefüggést mutat a bérezés, társadalmi fontosság, és elismertséggel:

Aki gazdag akar lenni...

Természetesen a sugar baby, sugar boy szerepet felvállaló fiataloknak kevés az esélye, hogy meggazdagodnak ilyen úton, hiszen a sugar daddy, sugar mommy vagyona nem lesz az övék, csak részesedhetnek a gazdaságból, amíg a "prémium kapcsolat" tart. Tehát nem is ez az út vezet a gazdagsághoz.

Akkor viszont milyen út vezet oda? Polgár Árpi hivatalos YouTube csatornáján rendszeresen oszt meg tippeket, motiváló videókat azok számára, akik szeretnének meggazdagodni, vállalkozást indítani, jobban boldgulni a pénzügyekben. Bár a mostani videójukban Tündével erre nem tértek ki, egy korábbiban Árpi 7 olyan szokást ajánlott, amely szerinte a gazdagokra jellemző, és ezeket felvéve bárki meggazdagodhat: