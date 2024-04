Ekkora pénzt kapnak most a magyar diákmelósok: ennyiért güriznek a legfiatalabb dolgozók

Átlagosan 2000 forint körül mozog jelenleg a magyarországi diákmunkások bérezése, de ez nyáron 20-30 százalékkal is magasabb lehet – írja az Eduline.

Míg tavaly 1750 forint volt az átlagos diákórabér, addig idén már 2000 forintnál tartunk, és a nyári szezonban további 20-30 százalékos emelkedésre lehet számítani – mondta el az oktatási szakportálnak Papp Tamás, a Work Force Csoport diákmunka üzletágának vezetője. A lap azt is írja, hogy vannak olyan munkakörök, például a műszaki és mérnöki állásokban, ahol az órabér a 2500 forintot is meghaladja, sőt az informatikai, vagyis IT-s munkakörök esetében 3500 forint feletti órabér is előfordul.