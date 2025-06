Riadót fújtak: már habzik a Maros magyar szakasza a parajdi sószennyezés miatt + Videó

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Ahogy azt előre lehetett sejteni, elérte a parajdi sóbánya katasztrófájából származó szennyeződés a Maros magyar szakaszát is. Bár a víz már szemmel láthatóan habzik, a hazai vízügyi mérések egyelőre még határérték alatti sókoncentrációt mutatnak. Eközben Romániában továbbra is súlyosan szennyezett a Korond-patak, a Kis- és Nagy-Küküllő, valamint maga a Maros is – a hatóságok versenyt futnak az idővel, hogy mérsékeljék a környezeti károkat. A horgászok szerint már a halak is érzik a megváltozott vízminőséget.

Címlapkép: Getty Images

