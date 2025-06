Rendkívüli intézkedést jelentett be Orbán Viktor: vészhelyzetre készül a kormány

Az iráni–izraeli konfliktus eszkalációja miatt az országos rendőrfőkapitány fokozott ellenőrzést rendelt el Magyarországon. A hatóságok kiemelten figyelik a forgalmas közlekedési csomópontokat, a tömegrendezvények helyszíneit, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. A lakosságot arra kérik, hogy minden gyanús eseményt haladéktalanul jelezzenek a 112-es segélyhívón.

Orbán Viktor miniszterelnök a rendfenntartásért felelős vezetőkkel egyeztetett az izraeli–iráni háború következményeiről. A kormányfő szerint a konfliktus közvetett hatásai Magyarországot is elérhetik, ezért rendkívüli biztonsági intézkedések bevezetésére volt szükség.

A fokozott ellenőrzés elsősorban a nagy forgalmú közlekedési csomópontokat, a tömegesen látogatott helyszíneket, valamint a budapesti repülőteret érinti. A rendőrség megerősített jelenléttel és fokozott figyelemmel igyekszik megelőzni bármilyen rendkívüli eseményt.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy bármilyen szokatlan eseményt, elhagyott csomagot vagy gyanús viselkedést azonnal jelentsenek a 112-es segélyhívó számon.

A nemzetközi helyzet továbbra is feszült: Irán és Izrael között 12 napja tart a fegyveres konfliktus, amelybe az Egyesült Államok is bekapcsolódott. A legfrissebb hírek szerint Donald Trump tűzszünetet jelentett be, de hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett