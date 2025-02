Elárulta a hosszú, egészséges élet titkán a csíkszentmártoni Guszti bácsi

Kalandregénybe illő életút áll a Csíkszeredán élő Borbáth István Ágoston mögött. 85 évesen sem ismer lehetetlent: ha teheti, télen naponta 10-15 kilométert síel a Hargitán. Reggelire egy kis szalonna, délben egy kupica jóféle pálinka, vitamin helyett pedig sok zöldség – vajon ez a hosszú élet titka?

Sokan kutatják és keresik a hosszú élet titkát, de vajon mi magunk mit tehetünk azért, hogy minél tovább, egészségesen élhessünk? A Csíkszeredán élő Borbáth István Ágoston valószínűleg tudja a választ. 85 évesen sem lassít: reggelét 45 perces edzéssel kezdi, majd – miután megetette az állatokat – ha teheti, még naponta 10-15 kilométert síel. A "Székelyföld 1000 arca" – amely céljául tűzte ki Székelyföld legidősebbjeinek élettörténeteinek digitalizálását – most interjút készített a különleges veterán sportemberrel.

Borbáth István Ágoston nyugdíjas testnevelő tanár és síedző, a csíki sportélet meghatározó alakja. A sífutás és a sílövészet iránti szenvedélyét egész életén át megőrizte. Az 1970-es évek elején honosította meg Csíkszeredában a sílövészetet, és azóta is aktívan versenyez. A sport és a testmozgás iránti szenvedélye ma is kitölti életét.

„A versenyzés mindig különleges kihívást jelentett számomra, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is” – közölte a riportban, majd hozzátette, a napi rendszeres mozgás szerinte az egészség egyik titka. 85 évesen is kiváló erőnlétnek és szellemi frissességnek örvend. „Ha kijövök a sípályára, másfél óra alatt 10-15 kilométert teszek meg. A természetben való mozgásnál nincs egészségesebb” – mesélte Guszti bácsi.

Először 2,5 hektárt maga megszántott, aztán jöhetett a síelés

1940. augusztus 28-án született Csíksomlyón. Élete nem volt mindig könnyű. Édesapja váratlan halála után kisgyermekként már egyedül szántott családjuk két és fél hektáros birtokán. A síelés iránti szenvedélye gyermekkorában kezdődött: „Mint minden gyerek, én is szerettem sportolni, futballozni. A szomszédom, aki tíz évvel idősebb volt nálam, csináltatott magának egy új sílécet, a régit pedig nekem adta. A kertben, a domboldalon próbálgattam, ekkor köteleződtem el a síelés mellett.”

Még ma is elképesztő edzésprogramot követ. Az őszi felkészülés során mintegy 500 kilométert kerékpározik, 300 kilométert gyalogol és 200-250 kilométert fut, hogy télen a versenyekre megfelelő formában legyen. „A friss levegőn, napsütésben mozogni fantasztikus érzés. Nemcsak a testnek, hanem a léleknek is jót tesz” – vallotta.

Egészséges életmód, tudatos táplálkozás - kicsit másképp

Guszti bácsi nemcsak a sportról, hanem mindennapi életmódjáról is mesél. Alkoholt csak mértékkel fogyaszt, egy pohárka pálinkát ebéd előtt, és egy pohár bort ebéd után egészségesnek tart. „A reggeli elengedhetetlen. A közmondás is úgy tartja: ‘A reggelit edd meg magad, az ebédet oszd meg a barátoddal, a vacsorát pedig add az ellenségednek.’ Az én reggelim mindig bőséges: szalonna, zöldség, paradicsom, paprika.”

Minden napját 45 perces tornával kezdi, amely a sífutást utánzó mozdulatokat tartalmaz. „Ez nemcsak torna, hanem edzés és felkészülés is. Utána elvégzem az állatok körüli teendőket, majd húzógumival még 300-at megcsinálok.”

85 évesen is nemzetközi versenyre készül

Tavaly, amikor Olaszországba utazott a világbajnokságra, 110 kilométert síelt, de ez bizony keveselte. „Az ember nem érzi a sílécet, ha legalább 150-200 kilométert nem síelt előtte. Ez mindenben számít: abban is, hogy jól érzed magad, és abban is, hogy fizikailag felkészült vagy.” – tette hozzá. Guszti bácsi ma is tele van tervekkel. 2026-ban szeretne eljutni Svédországba, hogy részt vegyen egy 90 kilométeres versenyen.

Ahogy még elmesélte, a profi sportolók is gyakran kérdezik tőle, mi a titka, milyen vitaminokat szed?! „Mondtam nekik, hogy semmilyet. Nekem a vitaminom a zöldség és a szalonna. Egész életemben szalonnát ettem, és a koleszterinszintem sosem volt magas.”