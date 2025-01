Így bírta a rekordmeleget a leghóbiztosabb magyar síterep: erre készüljön, aki hétvégén csúszni menne

Kitűnő formában vészelték át az elmúlt napok rekordmeleg időjárását a mátraszentistváni Sípark pályái, így egész hétvégén várják a síelőket és snowboardosokat. Szombaton villanyfényes esti csúszásra is lesz lehetőség. A lejtőket átlagosan 30-40 centiméteres hó borítja, ha megérkezik az előrejelzésekben ígért hidegebb idő, akkor a hóágyúkat is újra beindítják - közölték.

Az elmúlt napok tavaszias – helyenként már-már kora nyárias – időjárása után szinte hihetetlen, de továbbra is jó körülmények között lehet síelni a Mátrában. A mátraszentistváni Sípark lejtői a vártnál is sokkal jobban viselték a rekordmeleg időszakot, így a hétvégére – a hidegebb idő visszatértével – nagyszerű körülményeket tudnak biztosítani az üzemeltetők. Szombaton és vasárnap is működik majd az ország egyetlen új építésű négyüléses sífelvonója, várják a kezdőket a síoktatóparkban és nyitva lesz a haladó síelők, illetve snowboardosok számára is kihívást jelentő (3-as számú) piros pálya is.

A hétvége mindkét napján – a szokásosnál egy órával korábban – már 8 óra 30 perckor beindítják a felvonókat, az úgynevezett Early bird akció keretében. Szombaton este villanyfényes síelésre is lesz lehetőség Mátraszentistvánban.

Az idén 20 éves Sípark csapata közben készenlétben várja, hogy ismét mínusz 2-3 fok alá csökkenjen a hőmérséklet, mert ebben az esetben újra beindíthatják a síterep modern hóágyúit, így frissíteni lehet a pályákat borító, mintegy 30-40 centiméteres hóréteget.

A hosszabb távú meteorológiai előrejelzések szerint a jövő héten is marad a nyugodt, téli időjárás a Mátrában, így a Sípark alpesi hangulatú napozóterasza is benépesülhet, tartós hideg esetén pedig újabb pályák behavazása és megnyitása is lehetővé válik.

Címlapkép: Sípark Mátraszentistván