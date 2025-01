Ki képes erre?! Utcacicák százain segítenek a sárvári civilek, de a tragédiák is mindennaposak

Hihetetlen, mire képes egy civil szervezet, ha állatmentésről van szó! A Sárváron működő Macskakommandó 2024-ben 216 macskát ivartalanított, 53 cicának találtak gazdát, többségük a saját védencük volt, de közvetített gazdikeresőként is működtek. Több állatot közvetlenül az utcáról mentettek meg, és sikerült szerető otthont találni számukra.

A Sárváron működő Macskakommandó a napokban osztotta meg 2024-es beszámolóját közösségi oldalán. Az év során először lépték túl a kétszáz ivartalanított állat határát: összesen 216 macskát ivartalaníttattak, közülük 173 nőstényt és 43 kandúrt. Az állatok zöme kóbor vagy kolóniás macska, illetve rászoruló családok kedvence volt.

Nagy munka volt, de számomra mindig az a legnagyobb öröm, amikor olyan helyen tudunk segíteni, ahol másképp nem lenne megoldás. Sokszor magam ajánlottam fel a segítséget, becsengetve egy-egy házba. Az egyesületünk az ivartalanítások miatt jött létre, hiszen ezzel tudjuk a legtöbb macskát megmenteni: ha nem születnek meg, kevesebb állat szenved az utcán

– áll a bejegyzésben.

A sárvári egyesület nemcsak az ivartalanításban segít, de rendszeresen támogat élelemmel több, általuk gondozott macskakolóniát is. Az ellátott cicák száma évről évre növekszik.

2024-ben 53 macskának találtak gazdát, többségük a saját védencük volt, de közvetített gazdikeresőként is működtek. Több cicát egyenesen az utcáról mentettek meg, és sikerült szerető otthont találni nekik.

A legtöbb hozzánk kerülő cica nem épp könnyű eset, az idén a kicsik közül is rengeteg volt a vad, akiket szelidítgetni kellett, illtve sok volt a betegecske is, és virusokkal is küzdöttünk. 2024-ben nagyon sokat kellett velük dokihoz járnunk, néhány pici cicát el is veszítettünk. Volt néhány rossz állapotú utcacica, akiknek már csak a szenvedését tudtuk megrövidíteni, ezekbe egy picit mindig belerokkanunk.. Volt néhány kalandos haza találás, amikor egy-egy talált cicának előlerült az eredeti gazdijak.

– mesélték.

A beszámoló végén köszönetet mondtak minden támogatónak, legyen szó pénzbeli, tárgyi vagy bármilyen más segítségről, amely hozzájárult a 2024-es eredményekhez: