Forradalom készülődik a hazai kertekben: ezzel az etetővel nem lesz több éhes madár

Vége a szimpla etetésnek és a távcsöves madárlesésnek, itt a professzionális megoldás! Az AI-val felszerelt önetető több mint 6000 madárfajt azonnal felismer, és tűpontos információval szolgál arról, épp melyik faj látogatja meg az etetőnket. Ráadásként azonnal lencsevégre is kapja kertünk vendégeit!

Hallottatok a Birdfy-ról, erről a forradalmian új madáretetőről, ami a mesterséges intelligencia segítségével akár 6000 madárfajt is képes azonnal felismerni?! Az okos önetető adatokat is gyűjt a madarakról, ezzel segítve a madárpopulációk megfigyelését és védelmét. Miközben kiszolgálja az éhes madarakat, hang és megjelenés alapján elemzi, és tűpontosan be is azonosítsa őket. Ráadásként még extra fotókat is készít a lakmározó állatkákról.

Világszerte elérhető, és számos helyszínen, például múzeumokban, szórakoztató központokban és turisztikai látványosságoknál használják. A célja pedig, hogy a madármegfigyelést könnyebbé és élvezetesebbé tegye mind a kezdők, mind a tapasztalt madárbarátok számára.

Nincs mese, madártudományi forradalom készül a kertünk végében

A Birdfy nemcsak a hobbi madarászok álmát valósítja meg, hanem a tudományos kutatásokat is hasznos lehet. Az okosetető ugyanis folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek is átfogó képet kaphatnak a madárpopulációk változásairól. Egy mobilalkalmazáson keresztül pedig minden adat követhető: a felhasználó nemcsak azt tudhatja meg, ki járt az etetőnél, hanem statisztikákat kaphat a gyakori látogatókról is. A Birdfy fejlesztői szerint a termék különösen hasznos lehet az oktatásban, hiszen az általa nyújtotta élményeken keresztül még a gyerekek is szívesebben tanulnak a madarakról.

Jobb, ha tudod: íme, a madáretetés 5 fontos alapszabálya A madáretetés során egyszerre gazdagodhatunk a madármegfigyelés örömével, valamint segíthetünk a madaraknak is, hogy könnyedén átvészeljék a telet. Ahhoz azonban, hogy segítsünk, és ne okozzunk bajt, fontos, hogy néhány egyszerű szabályt betartsunk - írta cikkében a Pénzcentrum. Lássuk röviden, melyek ezek: 1. Ne etessük a madarakat a madáretetési időszakon kívül!

2. Csak a megfelelő eleséggel etessünk!

3. Tartsuk tisztán az etetőt!

4. Ha tehetjük, alkalmazzunk többféle etetőtípust!

Hogyan működik?

A Birdfy önkiszolgáló etetője tele van okostechnológiával: különleges kamerák és mikrofonok érzékelik a látogatókat, az adatokat pedig egy felhőalapú rendszeren keresztül elemzik. Az eredmények valós időben jelennek meg az alkalmazásban, ahol a felhasználók fényképeket, hangmintákat és történeteket oszthatnak meg egymással.

Egyenlőre csak angol nyelvű TikTok-videón mutatják be a lényegét, de érdemes megnézni, hogyan is működik ez az okos találmány: