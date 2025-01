Átok ül a kerkabarabási kakasszépségversenyen: a legutóbbi győztest elvitte a róka, idén elmarad a rangos esemény

A madárinfluenza miatt elhalasztották a Zala vármegyei Kerkabarabás kakasszépségversenyét, amely tavaly hagyományteremtő céllal indult. A szervezők és a résztvevők számára is fájó döntést a járványügyi szigorítások tették elkerülhetetlenné. A tavalyi győztes, Gyuri kakas tragikus sorsra jutott: nyáron egy róka áldozatává vált.

A madárinfluenza járvány újabb áldozatot szedett: a Zala vármegyei Kerkabarabás híres kakasszépségversenyét kénytelenek voltak elhalasztani a szervezők. A rendezvény, amely tavaly debütált és hagyományteremtő céllal indult, idén nem kerülhet megrendezésre a szigorú járványügyi intézkedések miatt - írja a Blikk.

Paál István, Kerkabarabás polgármestere elmondta: "Már elkészültek a győzteseket megillető kupák is, épp a programot szerveztük, amikor szólt a falu állatorvosa, hogy nem biztos, hogy a madárinfluenza miatt meg lehet tartani a versenyt. Meg kellett hoznunk a fájó döntést." A település vezetője hozzátette, hogy nem mondtak le végleg a rendezvényről, csupán elhalasztják, amíg a járványhelyzet lehetővé nem teszi annak megtartását.

A tavalyi győztes, Gyuri kakas tragikus sorsra jutott: nyáron egy róka áldozatává vált. Emlékét egy nagykanizsai szobrászmester által készített emlékmű őrzi majd, amelyet azonban egyelőre nem állítottak fel. A polgármester elmondása szerint a szobor elkészült és méltó emléket állít a néhai szárnyasnak, de babonából még nem hozták el, várják a zárlat feloldását.

A verseny elhalasztása nemcsak a szervezőket és a közönséget érinti érzékenyen, hanem a versenyre készülő kakasokat és gazdáikat is. A győzelem ugyanis nemcsak dicsőséget, de egyfajta védelmet is jelenthetne a szárnyasoknak a fazékba kerüléstől. Most azonban a gazdák dilemmával szembesülnek: kivárják-e a karantén végét, vagy inkább feldolgozzák a madarakat, mielőtt esetleg a járvány miatt kényszervágásra kerülne sor.

A madárinfluenza veszélyességét mutatja, hogy Amerikában már emberi megbetegedést is okozott. A szakértők attól tartanak, hogy a vírus mutációja révén olyan változat alakulhat ki, amely az emberre is veszélyes, potenciálisan halálos járványt okozhat.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleménye szerint 2024 októbere óta tart a jelenlegi madárinfluenza járvány Magyarországon. Eddig kilenc vármegyében összesen 188 állományt érintett a betegség, főként a dél-alföldi régióban, ahol elsősorban libákat fertőzött meg. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a járvány terjedésének megakadályozásában kulcsfontosságú szerepe van az előírt zárva tartási kötelezettség betartásának.