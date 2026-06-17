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Gazdaság

Fordulat jöhet a BÉT-en? Az elemző szerint ez mozgathatja ma a piacot

Pénzcentrum/MTI
2026. június 17. 09:22

Iránykereséssel, enyhe gyengüléssel indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor elemzője szerint. A BUX kedden ugyan emelkedéssel zárt, de a vezető részvények vegyes technikai képet mutatnak. Az OTP továbbra is kulcsszintek közelében mozog, míg több blue chip papír csökkenő trendben van rövid távon. Az elemző szerint így a befektetők óvatos hangulatban kezdhetik a napot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Iránykereséssel, enyhe csökkenéssel indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1127,95 pontos, 0,82 százalékos emelkedéssel, 138 730,73 ponton zárt kedden.

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Varga Zoltán közölte, az OTP árfolyamában a múlt pénteki kitörést követően 44 828 forintnál húzódik a következő ellenállási szint, míg 42 481 forintnál támasz. A bankrészvények ára 540 forinttal, 1,23 százalékkal 44 390 forintra nőtt kedden, forgalmuk 25,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol továbbra is csökkenő trendben mozog rövid távon, 3822 forintnál látható támasz, 3900 forintnál ellenállási szint. Az olajrészvény 128 forinttal, 3,4 százalékkal 3888 forintra erősödött, 2,9 milliárd forintos forgalomban.

A Richter szintén csökkenő trendben van, 11 855 forintnál húzódik támasz, 12 040 forintnál ellenállás. A Richter-papírok árfolyama kedden 210 forinttal, 1,73 százalékkal 11 910 forintra esett, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

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A Magyar Telekom grafikonján 2665 forintnál látható rövid távú támasz, 2736 forintnál ellenállási szint. Árfolyama 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2704 forintra csökkent, 1,8 milliárd forintos forgalomban.
Címlapkép: Getty Images
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