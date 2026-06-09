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Gazdaság

Most érkezett: így változott a forint árfolyama

Pénzcentrum
2026. június 9. 07:33

Alig változott a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 355,77 forinton jegyezték hét órakor a hétfő esti 355,79 forint után. A dollár jegyzése 308,17 forintról 308,09 forintra, a svájci franké pedig 386,57 forintról 386,55 forintra változott.

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Az euró árfolyama hétfő estéhez hasonlóan kedd reggel is 1,1544 dolláron állt.
Címlapkép: Getty Images
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