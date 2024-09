Újabb brutál pofon Európa gazdaságának: ez Magyarországnak is fájni fog, egyre meredekebb lejtmenet jöhet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az euróövezet feldolgozóipara továbbra is visszaesést mutat, mivel az augusztusi adatok szerint a kereslet az év legmeredekebb ütemében csökkent. A legfrissebb beszerzési menedzserindex (PMI) ismét alacsonyabb értéket mutatott, ami arra utal, hogy a gazdasági fellendülés még várat magára. A gyenge kereslet és az emelkedő árak kihívások elé állítják az Európai Központi Bankot, amely már most is az infláció megfékezésével küzd.

