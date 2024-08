Hogy lesz ebből növekedés? Magyarországot is fojtogatja a német gazdasági krach

Egyre komolyabb aggodalommal szemlélik a gazdasági elemzők Németország gazdasági teljesítményét, és egyre borúsabb közeli jövőt jósolnak Európa legerősebb gazdasággal rendelkező országa számára. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint inkább azért stagnálásról van szó, mint komoly zuhanásról, a CIB-es Trippon Mariann ugyanakkor arra számít, hogy a németek idén sem lépnek ki ebből a stagnálásból. Balogh-Béki Márta az MBH-tól úgy véli, hogy az autóipari bezuhanással azonos jelentőségűek azok az átlagembereket is érintő gondok, amik most a stagnálást okozzák. De kilábalhat-e a német gazdaság a rossz hangulatból, valamint nem rántja-e magával a hozzá ezer szálon kötődő magyar gazdaságot is?

Németország Európa legerősebb gazdaságát mondhatja magáénak már hosszú évtizedek óta, és ebben a tekintetben a világ élvonalába is egyszerre tartozik. Évente több ezer milliárd dollárnyi forgalmat bonyolít a világ kereskedelmében, gazdasága stabil, és a világ vezető szuperhatalmaival is jó gazdasági kapcsolatokat ápol.

Erre sokan egy lyukas garast sem tettek volna nagyjából nyolcvan évvel ezelőtt, amikor a második világháború vége egy füstölgő romot talált az ország helyén: a németek azonban 1945-től kezdődően megmutatták, gazdaságilag komolyan gondolják az újjáépítést. Ez aztán olyan sikeres volt, hogy olyat a világ sem azelőtt, sem azóta sem látott a történelem során.

Az országgal számolni mindig és mindenkor kell, ám most olyasmi történt, amit a németek jó néhány éve nem érezhettek: el kell kezdeniük azon gondolkodni, hogyan állítsák meg a zuhanást. Az ugyanis egyre fenyegetőbb: a GDP-adatok egyre kevésbé kedvezők, az autóvásárlások visszaszorulásával pedig a világgazdaság éppen az egyik erős tartóoszlopát rúgta ki a német gazdaságnak. Szakértőkkel jártuk körbe azt a kérdést, mi okozza a német gazdaság jelenlegi mikroválságát, mikorra állhat mindez helyre, és természetesen azt is, hogy ez a némethez ezer szálon kötődő magyar gazdaságot hogyan és miként érinti.

Hullámzó GDP

Ahogy mi is szeretjük folyamatosan a GDP-adatokat figyelni, a németek sem tesznek máshogyan. Csakhogy amint nekünk, úgy nekik sincsen sok okuk az örömre, ha az adatokra néznek. 2020, a covid kitörésének éve természetesen őket is megrángatta, ám a tavalyi GDP-adat sem volt olyan, amit szívesen kitesznek a kirakatba.

Ha ránézünk a fenti grafikonra, akkor láthatjuk, hogy 1990, az újraegyesülés éve óta több olyan év is volt, amikor a német bruttó nemzeti össztermék csökkenésbe fordult. A covid-évet még meg lehet magyarázni, hiszen talán egy ország sem jött ki jobban belőle - csakhogy 20120 óta olyan év is volt, amikor a magyar GDP felülmúlta növekedésben a németét.

A beruházások miatt gyengélkednek

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője a lapunknak küldött válaszában először is azt fejtette ki, hogy bőséges előzményei vannak a német gazdaság gyengülésének.

Az elmúlt időszakban megjelent adatok egyértelmű lendületvesztést jeleznek a német gazdaságban. A második negyedévben meglepetésre visszaesett a GDP, általánosságban véve pedig a COVID utáni újranyitást követő felpattanás óta gyakorlatilag stagnál a német gazdaság, és ebből a stagnálásból még 2024-ben sem tud kilépni

- fejtette ki a vezető elemző. Azt is hozzátette, hogy amint hazánkban, úgy itt is a beruházások húzták lefelé a gazdaságot, pontosabban persze azok hiánya.

A második negyedévben a beruházások húzhatták leginkább lefele a növekedést, de a fogyasztás esetében is csak stagnálásra futotta. A munkaerőpiacon drasztikus törés nem látszik, de a munkanélküliségi ráta kissé feljebb kúszott, a cégek is óvatosabbak a felvételeket illetően, ami a bérek emelkedése ellenére óvatossá teszi a háztartásokat. Termelési oldalon az ipar hozzájárulása negatív volt, de az első negyedéves erős teljesítmény után az építőipar is gyengébben teljesített. A magas frekvenciájú adatok alapján ráadásul a rövid távú kilátások is romlottak. Mindeközben az előrejelző indikátorok (BMI, ZEW stb) az átmeneti javulást követően ismét lefele indultak, vagyis az év második felére vált kilábalás megtorpanni látszik. Az idei évben a német gazdaság nem tudja hozni az év elején várt dinamikát

- írta Trippon Mariann. Végezetül még arra is kitért, hogy természetesen a német gazdaság gyengülése erősen kihat a magyar gazdaságra is, mégpedig éppen úgy, hogy hasonló cipőben is járunk.

Általánosságban az euróövezet és azon belül legfontosabb kereskedelmi partnerünk, Németország gyengélkedése a hazai növekedési képet és kilátásokat is rontja. De e mellett a magyar gyenge növekedésben a fogyasztás fellendülésének elmaradása és a beruházások visszaesése is szerepet játszik. A hazai ipar is lefele húzhatta a második negyedéves növekedést (részletes adatok még itthon sem állnak rendelkezésre), és ahogy Németországban, úgy itthon is romlottak a kilátások. A legfrissebb hazai statisztikák pontosan mutatják, hogy az export orientációjú ágazatokban (gépjármű, aksi) milyen komoly a visszaesés, és a megrendelés állományok alakulása alapján rövid távon érdemi fordulat nem is várható. Így idén a hazai ipar kibocsátása is 3-4%-kal zsugorodhat, amit azonban jövőre már mérsékelt bővülés követhet. Vagyis idén az ipar lefele húzza a GDP-t

- mondta Trippon Mariann.

Másra is figyelni kell

Sokkal inkább stagnálást lát, mint zuhanást a német gazdaságban Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Úgy látja, hogy Németországnak most leginkább két legfontosabb partnere eredményeire kell figyelni, és a lassulás az, ami nem tesz jót nekik sem.

A német gazdaság számára különösen fájdalmas lehet, ha az exportvezérelt növekedés pillérei tovább rogyadoznak. Mivel Németország gazdasága erősen függ az exporttól, a globális kereskedelmi feszültségek és a fontos külső piacok, mint az USA és Kína lassulása különösen negatív hatással lehet. Az olcsó energiára épülő költségelőnyök is elporladni látszanak, miközben a kínai vetélytársak óriási nyomulással darálják be a hagyományosan erős(nek gondolt) német autóipart. A globális technológiai versenyben tehát egyre inkább úgy tűnik, hogy vesztésre áll a német ipar, amelyet csak tetéznek az olyan infrastrukturális problémák, amelyek az egy-két évtizede jelen lévő, talán túlságosan is szigorú költségvetési politikára vezethetőek vissza

- fejtette ki Virovácz Péter. Emellett arra is kitért, hogy valóban rendkívül fontos Magyarország számára a német gazdaság számainak alakulása és változásai, nem kizárólag erre kell - vagy szabad - koncentrálnunk.

Az egy tévhit, hogy csak és kizárólag a német gazdaságot kell figyelnünk. Amennyiben olyan okoknál fogva kezd el szárnyalni a német gazdaság, ami alapvetően csak a német belső keresletet támogatja, de közben a globális termelési láncok számára nem jelent többlet keresletet, akkor hiába erősödik a német gazdaság, abból Magyarország csak nagyon keveset profitál. Alapvetően ugyanakkor az ING Banknál arra számítunk, hogy az év második felétől kezdődően fordul a készletezési ciklus, elindul az iparcikkek iránti kereslet és ez lassan végigcsorog a termelési láncon, segítve ezzel a magyar ipart is. Tehát, ha ez a globális keresleti felfutás nem történik meg, az lesz rossz a magyar gazdaságnak (és a németnek is). A legfrissebb, jövő évre vonatkozó növekedési előrejelzésünk 3,6 százalék Magyarország esetében. Ez némileg alacsonyabb a korábban vártnál. Az újonnan belépő gyártói kapacitások mindenképpen az ideinél dinamikusabb növekedést biztosíthatnak, még egy lanyha világkereskedelem környezetében is. A gyártósorokat ugyanis mindenképp el kell indítani. Az már más kérdés, hogy hány százalékos kapacitáskihasználtsággal futnak majd. Közben pedig sokkal nagyobb kérdés lesz a magyar belső kereslet felfutása. Én sokkal inkább ott látom a 2025. évi kockázatot. Ha továbbra sem indul be a fogyasztás és a beruházás, az lenne az igazán kellemetlen meglepetés

- tette hozzá az ING vezető elemzője.

Nem csak Magyarországot, Európát is megrángathatja

Az OTP részéről úgy látják, hogy valóban a német autóipar jelenlegi gyengélkedése az a tényező, ami a magyar gazdaságot is visszavetheti közvetlenül. Rendkívül érzékeny pont ezen belül az elektromos piac komoly bezuhanása.

Mivel Magyarországon több nagy német autógyártó is képviselteti magát, így természetesen ezen autógyártók gyengélkedése – illetve általában véve az EU-s autókereslet gyengélkedése – a magyar ipar teljesítményére is rányomja a bélyegét. A német elektromos autó támogatási program megszüntetése is eléggé negatívan hat a magyar ipari kilátásokra, hiszen részben ennek köszönhetően a német elektromos autóeladások esni kezdtek, ami pedig az akkumulátorok iránti kereslet visszaesését eredményezte. De konkrét iparágaktól elvonatkoztatva, Németország Európa legnagyobb gazdasága, így az ottani gyenge kereslet áttételesen minden az európai piacra exportáló vállalat kilátásait negatívan érinti

- írták meg lapunknak a banktól. Azt is elmondták, hogy végső soron annyira magával ránthatja a német gyengülés a magyar gazdaságot, amely az év végi elszámolásnál is komoly súllyal eshet latba.

Azt már láthattuk a második negyedéves magyar GDP adatokból is, hogy a megindult kilábalás törékeny, hiszen a KSH közlése szerint Q2-ben QoQ alapon 0,2%-kal csökkent a magyar gazdaság teljesítménye. Természetesen a gyenge ipari teljesítménynek ebben jelentős szerepe van, azonban az exportpiacok gyengélkedése nem csak az exporton keresztül hat a magyar gazdaságra. Bizonytalan kilátások mellett a vállalatok a beruházásaikat is elhalaszthatják, vagy kiderülhet, hogy a korábbi beruházási terveik voltak túl ambíciózusak. Ezek miatt az áttételes hatások miatt, ha a német gazdasági teljesítmény nem kezd gyors javulásba, könnyen lehet, hogy az idei magyar növekedési adat is végül „egyessel” fog kezdődni és a jövő évre várt 3% feletti növekedés is veszélybe kerülhet

- tették még hozzá.

Közbeszólt a politika is

Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzőjének véleménye szerint nem kizárólag az autóipar gyengélkedése az, ami ilyen helyzetbe hozta a német gazdaságot.

A problémákat fokozzák a német koalíciós pártok közötti problémák, valamint a költségvetési kiadások lefaragásának a növekedést visszafogó hatásai is. Az év eleji történelmi béremelések javították ugyan a fogyasztói hangulatot, és az infláció mérséklődése nyomán a reálbérek növekedésével fokozatosan élénkülhetne a fogyasztás, csak hát a háztartások óvatossági motívuma nem igazán látszik oldódni. A legfrissebb, immár harmadik negyedévre vonatkozó konjunktúramutatók is arra utalnak, hogy tovább késlekedik a német gazdaság felívelése. A német feldolgozóipari BMI a várt kisebb javulás helyett 42,6 pontra süllyedt júliusban, a szolgáltatószektorban is mérsékeltebb volt a növekedés. Az IFO üzleti bizalmi index a várt javulás helyett 88,6 pontról 87 pontra mérséklődött júliusban, a jelenlegi helyzetmegítélés mellett a kilátásokra vonatkozó részadat is gyengébben alakult. Emellett a Zew gazdasági hangulatindex jelentős romlását közölték a napokban: a mutató 41,8 pontról 19,2 pontra esett vissza (a felmérést az augusztus eleji piaci turbulencia után végezték)

- írta Balogh-Béki Márta. Szerinte az a tény, hogy a magyar gazdaság ennyire kitett a németnek, valóban lehet rossz hatással a magyar teljesítményre is.

A német gazdaság alulteljesítése a hazai gazdasági kilátásokra is árnyékot vet, mivel Németország vezető szereppel bír exportpiacaink között. A hazai kivitel 25%-a irányul Németországba, importunk esetében pedig 20%-os részesedésével ugyancsak Németország a legjelentősebb külkereskedelmi partnerünk. A gyenge hazai ipari teljesítmény elsődleges oka a gyenge külső kereslet, aminek a fentiek szerint Németország meghatározó hányadát adja. A német gazdaság gyengélkedése ráadásul a beszállítói kapcsolatokon keresztül a magyar feldolgozóipar legjelentősebb alágazatait, a járműgyártást, illetve a villamos berendezés gyártást (akkumulátor-gyártás) kiemelten érinti

- elemezte a helyzetet a szenior elemző.

A német gazdasággal kapcsolatos aggodalmak persze nem először kerülnek reflektorfénybe az elmúlt időszakban. Korábban az elemzők attól kezdtek el tartani, hogy amennyiben a novemberi amerikai elnökválasztást Donald Trump nyeri, az sem lesz majd a legjobb hatással a német gazdasági teljesítményre. Erről a témáról is részletesen írtunk, ezt a cikket pedig itt tudod újra elolvasni: