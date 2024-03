Újabb szeg a The Body Shop koporsójába? Egyre több üzletük húzza le a rolót, nagy a pánik

Az angliai után bezárja amerikai és kanadai üzleteinek egy részét is a The Body Shop, brit kozmetikai vállalat, méghozzá a magas infláció és az online értékesítés egyre markánsabb térnyerése miatt - közölte a CNN. A magyar egységek nincsenek veszélyben, azok franchise rendszerben működnek.

Az összes amerikai üzletének bezárását és több kanadai boltjának felszámolását jelentett be a The Body Shop, a cég csődeljárást kezdeményezett, amely március 1-jén lépett életbe az Egyesült Államokban. Kanadában a 105 üzletéből 33-ban az értékesítés azonnali felszámolása kezdődött meg, és az ottani online értékesítés is leállt.

Az infláció emelkedése minden országban negatívan érintette a hagyományos kiskereskedelmet, különösen azokat a boltokat, amelyek főként bevásárlóközpontokban találhatók és középosztálybeli vevőkre támaszkodik.

A bezárási hullám az anyagországban kezdődött: februárban számoltunk be róla, hogy a cég bejelentette, az Egyesült Királyságban hét üzletét fogja bezárni.

Az infláció emelkedése negatívan érintette a hagyományos kiskereskedelmet Magyarországon is: mivel az infláció magas volt, ezért a kiskereskedők árbevétele is nőtt, az árbevétel azonban nem egyenlő a nyereséggel- áll az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) egy korábbi közleményében. Itthon egyetlen év alatt a kiskereskedelmi üzletek 6,4 százaléka zárt be, összesen több mint 7000 bolt húzta le a rolót országszerte. Erről részletesebben ebben a cikkben írtunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre-másra jelentenek csődöt a boltok Magyarországon: sokak kedvenc üzlete húzta már le a rolót Egyetlen év alatt a kiskereskedelmi üzletek 6,4 százaléka zárt be, összesen több mint 7000 bolt húzta le a rolót országszerte.

A negatív spirál tehát még az olyan "mammutokat" is elérte, mint amilyen a The Body Shop, melyet Anita Roddick alapított 1976-ban az Egyesült Királyságban. A vállalat természetes, fenntartható és etikus termékeivel robbant be a piacra, valamint állatkísérletek elleni elkötelezettségével.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Globálisan több mint 80 országban volt jelen több mint 2500 üzlettel és online értékesítési lehetőségekkel több mint 60 piacon. A vállalat története során többször is gazdát cserélt; először a L'Oréal vásárolta meg 2006-ban egymilliárd dollárért, majd 2017-ben továbbadták a brazil Natura csoportnak szintén egymilliárd dollárért.

A márka teljesítménye az elmúlt időszakban azonban meggyengült. A Natura egy 2023 eleji jelentése szerint a The Body Shop előző évben 13,5%-os bevételcsökkenést szenvedett el, mely részben annak tudható be, hogy a COVID-19 pandémia alatt fellendülő közvetlen fogyasztói csatornák visszaestek. Az Aurelius vagyonkezelő csoport vásárolta meg a márkát körülbelül 266 millió dollárért az előző év végén.

Mi lesz a Body Shop hazai üzleteivel?

A témában megjelent cikkeink után reagált a The Body Shop magyarországi leányvállalata a hírekre, és mint közölték, a hazai boltokra és a webshopra nincs hatással a lépés. Szerkesztőségünknek azt írták, Magyarország egy franchise rendszerben működő piac, a franchise partnerekre nincsenek kihatással az egyesült királyságbeli piac történései.