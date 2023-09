Novák Katalin: "A család nem egy olyan rózsaszín dolog, amit a reklámokból látnak az emberek"

Novák Katalin köztársasági elnök az InfoRádió Aréna című műsorában a Budapesti Demográfiai Csúcs kapcsán kiemelte a gyermekvállalás, a családteremtés fontosságát. Beszélt arról is, hogy a gyermeknevelés nehéz feladat, amellyel ő anyaként is szembesül nap mint nap.

"A család nem egy olyan rózsaszín dolog, amit a reklámokból látnak az emberek. Itt nem arról szól egy reggel, hogy mindenki békésen kenegeti margarinnal a kenyerét, és közben kellemesen elbeszélget arról, hogy kire mi vár aznap. A legtöbb család élete ennél sokkal hektikusabb, és nagyon sokszor vannak benne tragédiák, nehézségek, olyan helyzetek, amelyeken át kell menni, amelyekkel meg kell küzdeni, akár a gyermek életében, akár a felnőttek életében" - mondta el a köztársasági elnök az interjúban. Később azt is hozzátette, hogy "a gyermekvállalásról szóló döntést sem olyan egyszerű meghozni, hiszen azok, akik fiatalon még nagyon szeretnének gyermeket, amikor ki kell hogy mondják azt, hogy most ez az a pillanat, hogy el is érkezett a gyermekáldás ideje, azt már nem olyan egyszerű megtenni".

Ma már a többgenerációs családok nem úgy élnek együtt, mint ahogy régen, nem látunk gyermeknevelést, születést, kisbabáról való gondoskodást. Azt is el kell tehát hitetnünk a fiatalokkal, hogy megvan bennük az az ösztön, amely képessé teszi őket arra, hogy egy kiszolgáltatott kisbabáról gondoskodjanak

- mondta Novák Katalin a műsorban.

Arról is szó esett a Budapesti Demográfiai Csúcs kapcsán, hogy hogyan lehetne növelni a termékenységi rátát. A köztársasági elnök szerint ebben a mutatóban akkora emelkedés volt Magyarországon az elmúlt évtizedben, amihez hasonlót nem láttunk Európa-szerte, de hozzáttette: "valóban így van, még mindig kevés gyermek születik. Attól, hogy mi itt találkozunk, beszélünk ezekről a fontos kérdésekről, meghallgatjuk egymást, tanulunk egymástól, ez nem fogja azt jelenteni, hogy másnap kétszer annyi gyermek születik".

EZ IS ÉRDEKELHET Pogátsa Zoltán: Azonnal le kéne állni azzal, hogy több gyerekre van szükség Jelenleg nem látszik, hogy mi húzhatná ki Magyarországot a gödörből - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Dr. Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus.

A teljes interjú az InfoStart oldalán olvasható.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA