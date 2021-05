Nem győzik a toborzást a vendéglátóhelyek: van állás, amire ötvenszeres a túljelentkezés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az újranyitás óta 3-4-szeresére emelkedett a vendéglátóipari álláshirdetések száma a Jófogáson, és még a koronavírus előtti számokhoz képest is másfél-kétszeres a többlet. Az álláskeresők részéről is 2-3-szoros az ugrás az érdeklődések számában és a hirdetésekben feltüntetett órabérek is átlagosan 20-25%-kal növekedtek. Van azonban, aki szerint 2-3 évbe is telhet, míg a szektor a járvány előtti szinten tud működni

A Jófogás átnézte a felkínált vendéglátóipari pozíciók alakulását, továbbá 75 vendéglátós szakembert is megkérdezett a kilátásokról. Van, aki szerint 2-3 évbe is telhet, míg a szektor a járvány előtti szinten tud működni, a képzett munkaerőt pedig elsősorban béremelésekkel próbálják visszacsábítani, miközben az sem ritka, hogy egy állásra ötvenszeres a túljelentkezés. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A portál online felméréséből kiderül, hogy a megkérdezett, vendéglátóipari egységet működtető szakemberek közül minden negyediknek majdnem az összes alkalmazottját el kellett bocsátania a korlátozások és a kötelező zárva tartás miatt. Az esetek több mint felében pedig még az is súlyosbította a helyzetet, hogy a korábban megnyitó vagy nagyobb pénzügyi tartalékkal rendelkező konkurencia még a megmaradó munkaerőt is elcsábította. A válaszadók 42-42 százaléka így részben vagy teljes egészében sem számíthat a korábbi kollégák visszatérésére. A szektorban továbbra is rengeteg a kiszámíthatatlan tényező, azonban a felmérés adatai szerint kereslet és kínálat szempontjából is egyértelműen tetten érhető az élénkülés. Az újranyitás óta 3-4-szeresére emelkedett a vendéglátóipari álláshirdetések száma a Jófogáson, és még a koronavírus előtti számokhoz képest is másfél-kétszeres a többlet. Az álláskeresők részéről is 2-3-szoros ugrást látunk az érdeklődések számában. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a hirdetésekben feltüntetett órabérek átlagosan 20-25%-kal növekedtek -árulta el Palocsay Géza, az állásportált üzemeltető Kft. ügyvezetője. A megkérdezett vendéglátós szakemberek kétharmada ugyan nem tapasztal nehézségeket sem beszállítói, sem készletezési területen, meglátásuk szerint a főbb terméktípusok (hidegételek, melegételek, italok) területén így is komolyabb áremelkedés várható. Az emelkedés mértékéről viszont már megoszlanak a vélemények: a megkérdezettek egyharmada a 25%-os, egyötödük pedig az akár 40%-os áremelkedést sem tartja elképzelhetetlennek. A Trenkwalder munkaerőpiaci elemzése szerint az áremelkedés egyik mozgatórugója az lehet, hogy a beszállítók az újranyitást követően más áron és formában tudják a szállítást vállalni, mivel a korlátozások alatt azokra a szolgáltatókra rendezkedtek be, akik nagyüzemi konyhákat üzemeltetnek és/vagy elsősorban kiszállításban érdekeltek.

Címlapkép: Getty Images

