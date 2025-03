Meghalt az Önök kérték legendás műsorvezetője: pár hete már eltűnt a képernyőről

Ötvenöt éves korában meghalt Bényi Ildikó műsorvezető, aki közel harminc éven át vezette az MTVA népszerű kívánságműsorát, az Önök kértéket. A hírt a család tudatta az MTI-vel.

Blikk értesülései szerint Bényi Ildikó az elmúlt hetekben már nem volt látható a műsorban, helyét Radványi Dorottya vette át. Információik szerint Bényi súlyos betegséggel küzdött, emiatt adta át a helyét a műsorban. A tévés utoljára január végén posztolt magáról fotót a közösségi oldalán, februárban pedig egy videót tett közzé a születésnapja alkalmából, ahol a kollégái köszöntötték fel.

Bényi Ildikó a Wikipedia szócikke szerint Szikszón született 1970-ben, és Hernádvécsén élt 18 éves koráig, majd az encsi Váci Mihály Gimnáziumban érettségizett. Először az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–orosz szakán, majd a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát.

Elvégezte a Magyar Rádió bemondói-műsorvezetői, és Magyar Televízió műsorvezetői-riporteri tanfolyamát is. Több éven keresztül tanított az ELTE Tanárképző Főiskolai Karon Magyar Nyelvtudományi Tanszékén helyesírást, beszédművelést, nyelvhelyességet, retorikát. Ezzel párhuzamosan 1993 óta dolgozott a Magyar Televíziónál mint bemondó, majd mint műsorvezető.

Az Önök kérték című népszerű kívánságműsornak 1997 óta volt a műsorvezetője. Emellett 1993 és 1995 között a Szülőföldünk című műsort vezette a Magyar Rádióban. Az Önök kérték mellett több más műsorban is közreműködött, 1993 és 1995 között a Szülőföldünk című műsort vezette a Magyar Rádióban, de háziasszonya volt öt és fél éven át a mai SzerencseSzombat elődjének számító Lottóshow-nak is. A munkáját több díjjal is elismerték, 2021-ben vehette át a szép és helyes magyar nyelvhasználatért járó elismerést, a Wacha Imre-díjat.

Bényi 2006 óta a Magyar Vöröskereszt humanitárius jószolgálati követe volt, munkásságát 2009-ben Vöröskeresztes Tevékenységért Arany fokozatú kitüntetéssel ismerték el. 2009-től rendszeresen, évente kétszer szervezte a közmédia véradó napjait, amelynek köszönhetően a vállalat 2015-ben a Véradóbarát Munkahely címet is elnyerte.

Bényi Ildikót a közmédia saját halottjának tekinti.

Címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt