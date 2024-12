A pénztelenségbe halhat bele rengeteg magyar idős: ezt egyszerűen már nem tudják kifizetni

Csak az RSV elleni oltás csaknem százezer forintba kerül, így sok idősnek egyszerűen nem futja a betegségek elleni védkezésre.

Együttesen mintegy 140 ezer forintba kerülnek az idősek számára a téli betegségek ellen javasolt oltások - erről a Népszava ír. Megjegyzik azt is, hogy az idősek számára öt oltás jvsolt minden télen: az influenza, a Covid, a szamárköhögés, a Pneumococcus- és az RSV (óriás sejtes vírus) elleni vakcinák számítanak a lelkiismeretes felkészülésbe.

A 140 ezer forintos összes sok nyugdíjból élő számára az elérhetetlen kategóriában van, még úgy is, hogy az influenza- és a covid elleni oltás térítésmentsesen hozzáférhető. A szamárköhögés elleni vakcina 15 ezer, a Pneumococcus elleni oltás 25 ezer forintba kerül. A legdrágább az RSV elleni oltás, ami 98 forintért hozzáférhető - Magyarországon van olyan, aki havonta összesen kap ennyi nuygdíjat, és olyan is, aki ennél is jóval kevesebbet.