72 tonna húskészítményt hívtak vissza lisztériafertőzés miatt: egy csecsemő már bele is halt a betegségbe

Több mint 72 tonna húskészítményt hívtak vissza lisztériajárvány miatt az Egyesült Államokban. A betegségbe egy csecsemő már belehalt, többen pedig megfertőződtek.

A lisztériajárvány miatt visszahívott húskészítmények egy csecsemő halálát okozták Kaliforniában. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) által közölt információk szerint a járvány négy államban összesen tizenegy embert érintett, és a Yu Shang Food Inc. által gyártott, fogyasztásra kész húskészítmények visszahívásához vezetett - írja a BBC.

A CDC jelentése szerint 2021 októbere és 2024 júliusa között négy államban regisztráltak listeriafertőzéseket. A kaliforniai csecsemő halála mellett az anya is megbetegedett, és bár a gyermek ikertestvére is elhunyt, nála nem mutatták ki a lisztéria jelenlétét.

A járvány következtében a dél-karolinai székhelyű Yu Shang Food Inc. több mint 72 ezer kilogramm élelmiszert hívott vissza, miután október 21-én termékeik pozitív eredményt mutattak a listeria-teszten. A megbetegedések földrajzi eloszlása szerint hét esetet jelentettek Kaliforniában, kettőt Illinois-ban, valamint egyet-egyet New Yorkban és New Jersey-ben.

A CDC figyelmeztet, hogy a tényleges fertőzöttek száma valószínűleg jóval magasabb lehet, és a járvány nem korlátozódik kizárólag a fent említett államokra. "Vannak, akik orvosi ellátás nélkül gyógyulnak meg, és nem vizsgálják őket, míg a frissebb megbetegedéseket még nem jelentették, mivel általában három-négy hétbe telik annak megállapítása, hogy egy beteg ember része-e a járványnak" - közölte az egészségügyi szerv.

A lisztéria egy olyan baktérium, amely élelmiszereket szennyezhet, és listeriózist okozhat. Ez a súlyos fertőzés elsősorban az idősebb felnőtteket, a legyengült immunrendszerű embereket, a terhes nőket és az újszülötteket veszélyezteti. A betegség tünetei között szerepelhet láz, izomfájdalom, fejfájás, nyakmerevség, zavartság, egyensúlyvesztés és görcsök, valamint esetenként hasmenés és gyomor-bélrendszeri panaszok.

A CDC adatai szerint a lisztériafertőzés a harmadik vezető halálozási ok az élelmiszer eredetű megbetegedések között az Egyesült Államokban. Az ügynökség becslése alapján évente körülbelül 1600 ember fertőződik meg lisztériával, és ebből mintegy 200-an vesztik életüket a fertőzés következtében.