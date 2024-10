Ezt sokan nem tudják a rettegett népbetegségről: azonnal fordulj orvoshoz, ha ezt tapasztalod

A demenciában szenvedő betegek egy részénél a nap bizonyos szakaszaiban zavarodottság és dezorientáltság jelentkezhet: ezt a jelenséget nevezik a szakemberek "sundowning"-nak, avagy "naplemente szindrómának". A tünetegyüttes általában késő délután vagy kora este jelentkezik, és akár órákig is eltarthat. Bár a jelenség pontos oka még nem ismert, a szakértők szerint összefüggésben állhat a cirkadián ritmus zavarával - számolt be róla a Huffpost.

A naplemente szindróma a demenciában szenvedők mintegy 20%-át érinti. April Krowel neuropszichológus szerint a tünetek jelentkezését jellemzően nem maga a beteg, hanem az őt gondozó személyek veszik észre, ugyanis ilyenkor megváltozik a viselkedése és a mentális állapota.

Nem tudják, hol vannak, hol élnek, nem érzik magukat biztonságban, ami szorongást kelt bennük, ez pedig nyugtalansághoz és ingerlékenységhez vezethet

- magyarázta Krowel.

Dr. Victor Diaz, az Orlando Health Neuroscience Institute neurológusa hozzátette, hogy a tünetek betegenként egyediek lehetnek, és akár alvászavart is okozhatnak.

A hozzátartozók gyakran arról számolnak be, hogy beteg éjszakánként bolyong, nem alszik, sokszor felcseréli a nappalt az éjszakával

- mondta a neurológus.

Naplemente szindróma vagy delírium?

A szakértők hangsúlyozzák továbbá azt is, hogy fontos megkülönböztetni a naplemente szindrómát a delíriumtól, amely súlyos, akár életveszélyes állapotot is jelezhet. Míg a naplemente szindróma rendszeresen egy meghatározott napszakban jelentkezik, a delírium hirtelen, bármikor felléphet.

A tünetek enyhítésére több módszer is létezik

Fontos, hogy a beteg rendszerezett napi rutint alakítson ki és tartsa is be azt, valamint, hogy megőrizzük a környezete stabilitását. A gyógyszerek típusának és időzítésének felülvizsgálata, a fájdalom és szorongás megfelelő kezelése, valamint a helyiség megfelelő megvilágításának biztosítása szintén segíthetnek. Diaz kiemelte a napfény fontosságát is:

A napfénynek való kitettség hiánya bizonyítottan ronthatja a naplemente szindróma tüneteit

Továbbá szerinte az alvásminőség javítása és a túlstimuláló környezet elkerülése is hozzájárulhatnak a tünetek enyhítéséhez. A szakértők mindemellett azt tanácsolják, hogy ha valaki naplemente szindrómára gyanakszik egy szeretténél, mindenképpen konzultáljon egy orvossal a megfelelő kezelés és támogatás érdekében. A gondozók empátiája és türelme kulcsfontosságú tényező a tünetek kezelése és a betegek segítése során.