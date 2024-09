Még mindig működik a legális hiteltrükk: így spórol egyre több magyar akár 20%-ot is a törlesztőn

A magyar dolgozók továbbra is keresik a különféle megtakarítási lehetőségeket, az önkéntes pénztárak taglétszáma egyre emelkedik és a befizetett összegek is évről évre nőnek. A Pénzcentrum friss körképében a hazai egészségpénztárak számoltak be az utóbbi évek tapasztalatairól: a befizetések összetételének változásáról, a legnépszerűbb és az egyre inkább felkapottá váló szolgáltatásokról. Külön kitértünk a jelzáloghitel törlesztésének lehetőségére, melyet egyre több magyar fedez fel, így spórolva akár 20%-ot is a havi törlesztőrészletén.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) friss elemzéséből az derül ki, hogy az egészségpénztárak továbbra is mágnesként vonzzák az új tagokat. Az önkéntes egészségkasszák tagsága továbbra is kitartó növekedést mutat, az idei év második negyedévének végén már több mint 1,06 millióan választották ezt az öngondoskodási formát, vagyis egy év alatt több mint 53 ezerrel bővült a létszám. Az egészségpénztárakban kezelt összesített megtakarítás az időszak végére meghaladta a 87 milliárd forintot, ami az egy esztendővel korábbinál 15 százalékkal magasabb értéket jelent. A munkáltatók éves összevetésben közel 14 százalékkal utaltak többet pénztártag munkavállalóiknak, akik pedig ennek majdnem kétszeresével, 26 százalékkal növelték befizetéseiket.

A Pénzcentrum egészségpénztári körképéből kiderül, hogy hogyan változott a befizetések összetétele az egyes egészségpénztárak tapasztalatai szerint, melyek a legnépszerűbb szolgáltatások. A válaszokból az derült ki, hogy bár a munkáltatói befizetések növekedése látható, az egyéni befizetésekhez képest arányaiban még mindig kis szeletet képvisel, amely egyes pénztáraknál még zsugorodik is. Vagyis hiába fizet egyre több munkáltató és egyre nagyobb összegeket, a dolgozók saját befizetései így is sokkal nagyobb részt képviselnek, és dinamikusabban nőnek.

Az Allianz Egészségpénztárnál a elmúlt években nem változott számottevően az egyéni és munkáltatói befizetések megoszlása, továbbra is a szerződői, azaz az egyéni tagdíjfizetés dominál, melynek aránya nagyságrendileg 90 százalék - mondta el lapunk kérdésére Marusinecz Tamás, az Allianz Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

A Generali Egészségpénztárban az utolsó 5 évben az egyéni befizetések összege jelentősen nőtt (nagyjából megduplázódott), a munkáltatói befizetések mértéke is növekedett, de kisebb arányban (kb 18%-kal) - válaszolták lapunknak. Összességében, évente a teljes befizetésekre vetítve a munkáltatói befizetések aránya tovább csökkent, az egyéni pedig nőtt - jelenleg a teljes befizetés kb 3%-a a munkáltatói befizetés - írták.

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztárnál az utóbbi években változatlan tendencia, hogy az egyéni tagdíj-befizetések összege arányaiban nézve magasabb, mint a munkáltatóktól kapott juttatásoknak, amelyhez viszonyítva 2023-ban közel hétszer annyi volt a tagok egyéni befizetésének aránya. Pozitív eredmény, hogy a pénztártagok több mint 8,7 milliárd forint összeggel gyarapították számláikat egészségcélú és az előrelátó önsegélyező szolgáltatások finanszírozására - közölték lapunk kérdésére.

A beérkezett teljes befizetéseket nézve 2023-ban a tagdíjfizető aktív tagok egy főre jutó évi átlag befizetése 186 744 forint volt az MBH-nál, ami 6 százalékkal magasabb az előző évhez képest. A befizetett összegek alakulása az egészségpénztári szolgáltatásokra való folyamatosan növekvő igényt mutatják. Egyértelmű, hogy a Tagok egyre tudatosabban élnek a 20 százalékos, akár 150 ezer forintos állami adókedvezmény lehetőségével, amely tovább gyarapítja a sokoldalú szolgáltatásokra felhasználható vagyont - írták.

Az OTP Egészségpénztárnál általánosságban elmondható, hogy 2023-ban és 2024 első félévében is a befizetéseknek több mint 80%-a még mindig az egyéni befizetőktől származott. Ugyanakkor 2024 első hat hónapjában átlagosan 23 százalékkal nőtt a munkáltatói befizetések összege az előző év hasonló időszakához képest. Összességében az egy egyénileg befizető főre jutó havi befizetés összege 2023-ban átlagosan 10 048 forint volt, míg ugyanez 2024 első félévében havonta 12 671 forintot jelentett - válaszolta lapunk kérdésére az OTP.

A Prémium Egészségpénztár ugyanakkor rendkívüli növekedést tapasztal. A munkáltatói befizetések messze az infláció felett 15%-kal emelkedtek, ugyanakkor az egyéni befizetések több, mint 33%-kal lőttek ki. Így az arány tovább tolódott a magánszemélyek befizetései felé - írták válaszukban.

Egészségpénztári szerződések működése A szerződött tagok az egészségpénztárban a befizetéseik után 20 százalékos adó-visszatérítésre jogosultak évente legfeljebb 150 ezer forintig. A maximális adóvisszatérítést tehát legalább 750 ezer forint éves befizetéssel lehet elérni, vagyis átlagosan havonta 62 500 forintos befizetéssel. A rendszeres megtakarítás nem feltétel, az összegek érkezhetnek rendszertelenül és változó összegben is.



Az adott évben befizetett összegek után járó visszatérítés a rákövetkező évben igényelhető vissza az adóbevallás során. Fontos, hogy az adóvisszatérítés a befizetések után jár, nem kell elkölteni ahhoz az összegeket, hogy megkapjuk a jóváírást. Így akár évekkel előre is sokat lehet megtakarítani egy-egy nagyobb, tervezhető egészségügyi kiadásra készülve, mint például a gyermekvállalás. Az öngondoskodási egyenleget növelve pedig évekig segítség lehet a megtakarítás akár a hiteltörlesztésben is.

Már nem csak gyógyszerre, fogorvosra költünk

Az ÖPOSZ korábban idézett elemzése szerint is a szolgáltatások közül a második negyedévben a legnagyobb emelkedést ismét a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések mutatták (éves szinten 44 százalék), míg a klasszikus egészségpénztári szolgáltatásokra 22, életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokra pedig bő 9 százalékkal költöttek többet a pénztártagok.

A Prémium Egészségpénztár tapasztalatai szerint a felhasználás folyamatosan tolódik el a szolgáltatásvásárlás felé (fogászat, magánorvoslás). A Prémium tagok már 2021-ban többet költöttek erre, mint gyógyszerre. Ez a trend folytatódik. 2024-ben a magánegészségügyre fordított kiadás várhatóan megközelíti a 45%-ot. A Prémiumban egyre népszerűbbek az egészségbiztosítási csomagok is. A Védőháló, melynek keretében nem csak kis és nagyértékű diagnosztikai vizsgálatokat (CT, MRI, endoszkópia), de SOS daganat kivizsgálást és innovatív daganat molekuláris diagnosztikát biztosításunknak több, mint 200 000 előfizetője van.

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztárnál finanszírozható szolgáltatások körében a számok emelkedése változatlanul egyértelműen tükrözik a tagok tudatos megtakarítási törekvését és igényét az általános egészségvédelemre. A felhasználás szempontjából sok éve az egészségcélú költések a legnépszerűbbek (2023-ban is), ezen belül is az első négy helyen a gyógyszerek és gyógyhatású termékek, az egészségügyi szolgáltatások, a fogorvosi ellátás, valamint a fénytani, látást javító eszközök (pl. szemüveg, kontaktlencse) kiadásainak finanszírozására költik a legtöbbet a Pénztár tagjai. Sőt, ezen túlmenően tovább növekedett a négy legkedveltebb szolgáltatásra a felhasznált összegek mértéke, tavaly 10 százalékkal többet költöttek a fogorvosi ellátásra, gyógyszerekre és szemüvegre, kontaktlencsére, illetve az egészségügyi ellátások finanszírozására 20 százalékkal magasabb volt a 2022.évhez képest nézve. Ez a tendencia vélhetően annak is köszönhető, hogy az egészségpénztári egyéni számlaösszeg akár azonnal is felhasználható, így nagy segítséget jelent a napi kiadások csökkentésében - közölték lapunkkal.

Az évről évre népszerűbb önsegélyező szolgáltatásokon belül igen jelentős a gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatások kihasználása az MBH-nál. Az összes előrelátó, legalább 180 napos egyenlegből finanszírozható önsegélyező szolgáltatási lehetőségre 2023-ban 4 százalékkal többet fordítottak a tagok az előző évhez képest. Ezen belül tavaly 65 százalékban, azaz több mint 346 millió forintot az összes előrelátó, önsegélyező szolgáltatási lehetőségből a családtervezés, gyermeknevelés támogatására használták fel megtakarításaikat a tagok. A gyermek születésével kapcsolatos egyösszegű, akár 1 millió forintig terjedő támogatás mellett az ezt követő időszakban a Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED) + Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET) és beiskolázási támogatás kiegészítés, valamint a felsőfokú intézményben való tanulásra fordítható költségtérítés is kedvelt felhasználási formák.

Az egészségpénztári szolgáltatások közül az egyéni számláról várakozási idő nélkül költhető egyenleg terhére finanszírozható humán egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan a kifizetett összeg megduplázódott, illetve a szűrővizsgálatokra is 60 százalékkal többet fordítottak a tagok tavaly az előző évhez viszonyítva - közölte az MBH.

Az OTP Egészségpénztárnál az elmúlt 4 évben is gyógyszerre, fogorvosi szolgáltatásokra és optikai cikkekre költöttek a legtöbbet a pénztártagok. 2023-ban ennek az összege meghaladta a 13 milliárd forintot. A top szolgáltatások listájában 2023-ban fordulat állt be: tavaly ugyanis annyival népszerűbbek lettek a csecsemő- és felnőtt ápolási termékek, hogy a gyógyászati segédeszközökre és a szülészet-nőgyógyászati szolgáltatásokra történő kifizetéseket is megelőzte. 2022-höz képest másfélszer több igénylés érkezett az egészségpénztári tagoktól erre a kategóriára 2023-ban, ami az évben 1 milliárd forintos kifizetést jelentett. És ez a trend idén is megmaradt - közölte lapunkkal az OTP.

Az Allianz Egészségpénztár esetében az elmúlt években volumenét tekintve nem történt változás, továbbra is a gyógyszer vételárának támogatása, a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése, valamint a gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása voltak a legnépszerűbb egészségpénztári szolgáltatások - mondta el lapunknak Marusinecz Tamás.

Mind az összes szolgáltatáshoz viszonyított részarányt, mind az egyes szolgáltatástípusok összegszerűségét vizsgálva, legnagyobb mértékben a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítésének, helyettesítésének, a lakáscélú jelzáloghitel-törlesztési támogatásának, valamint a jelzáloghitel, valamint a munkanélküliek támogatásának igénybevétele növekedett az elmúlt 3 év távlatában az Allianznál - közölte lapunkkal.

A Generali Egészségpénztárnál továbbra is a gyógyszertári termékek, illetve a gyógyászati segédeszközök vásárlására fordítanak legtöbbet a tagok (gyógyszertári termékekre kifizetett összeg az utolsó 3 évben kb 45%-kal nőtt), közben nőtt a magánegészségügyre felhasznált összeg. Az utóbbi években a 3 legnépszerűbb önsegélyező szolgáltatás a szülési segély, lakáscélú jelzáloghitel támogatás és a beiskolázási támogatás. Az is látható tendencia, hogy

az utolsó 3 évben a szülési segély igénybevételének száma évente kissé csökken, miközben a beiskolázási támogatás és a lakáscélú jelzáloghitel támogatás nőtt.

A Generalinál jelentős növekedés látszik a magánegészségügyi szolgáltatásokra felhasznált összegnél (3 év alatt kb 60%-kal nőtt), ezen kívül nőttek a gyógyszertári termékek és az önsegélyező szolgáltatásokra történő igénybevétel is, jellemzően a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésre felhasznált összeg és a beiskolázási támogatás igénybevétele. Lakáscélú jelzáloghitel esetén évente a minimálbérhez van kötve az elszámolható összeg: ahogy a minimálbér növekszik, úgy nő az igénybevehető összeg mértéke is és nő az igénybevételek száma is.

Már a sulikezdést is az egészségkasszából fizeti sok magyar

Ahogy az a pénztárak válaszaiból kitűnik, egyre többen fedezik fel azt a rengeteg szolgáltatást, amelyre a gyógyvásárláson kívül fordíthatják a megtakarításaikat. Ilyen gyakran említett szolgáltatás a beiskolázási támogatás, melyet idén ősszel is rengeteg szülő vehet(ett) igénybe.

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztárnál változatlanul népszerű az „előrelátó”, ún. önsegélyező szolgáltatásokon belül a gyermekek iskolakezdéséhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. A beiskolázási támogatás előnye, hogy a tankönyv, taneszköz, ruházat finanszírozására fordítható, és a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér összege mértékében használható fel (2024. évben 266.800 Ft/év/gyermek). A minimálbér összeghatár mértékét többen teljesen, vagy megközelítőleg kihasználják. 2023-ban az előző évhez képest közel azonos a teljes, erre a célra felhasznált összeg mértéke, átlagosan nézve közel 100 ezer forintot fordított egy tag a szolgáltatás igénybevételére.

A Prémium Egészségpénztárnál az iskolakezdési támogatást igénybe vevők száma 2019 óta 20 %-kal nőtt, míg a kifizetett összeg várhatóan 50 % haladja meg az öt évvel ezelőttit 2024-ben.

A Generali Egészségpénztárnál is évről évre nő a felhasználás (utolsó 3 évben kb 50%-kal nőtt), igyekeznek népszerűsíteni is a szolgáltatást, mert nagyon jó lehetőségnek tartják. Az elszámolható összeg gyermekenként maximálva van, az átlagos felhasználás 2023-ban kb 130.000 Ft volt a pénztárban, ez kevesebb, mint a maximum felhasználható összeg gyermekenként.

Marusinecz Tamás, az Allianz Egészségpénztár ügyvezető igazgatója szerint az iskolakezdési támogatás népszerűsítésére szektor szinten és pénztári szinten is érdemes törekedni, hiszen támogatást jelenthet a pénzügyileg terheltebb iskolakezdési időszakban. Az Allianz Egészségpénztárnál jelenleg a pénztártagok kis hányada él ezzel a lehetőséggel, azonban mind az igénybe vevő tagok száma, mind az erre a célra kifizetett összeg évről évre nő. 2023-ban az igénybe vevők körében az átlagos ráfordítás éves összege tagonként meghaladta a 125 000 forintot.

Az OTP Egészségpénztárnál az önsegélyező szolgáltatások közül az iskolakezdési támogatást igénylők köre évről évre növekszik: 2023-ban 37 százalékkal nőtt az ezt igénybe vevők köre 2022-höz képest. 2023-ban 171 423 forint volt az egy igénylő főre jutó összeg.

Így spórolnak közel 20%-ot a törlesztőn a pénztártagok

A másik szolgáltatás, amelynek népszerűsége évről évre növekszik, az a jelzálogalapú hitelek törlesztése. Nem csoda, hogy egyre többen fedezik fel ezt a szolgáltatást: ezzel a módszerrel akár 20%-ot, de legfeljebb évi 150 ezer forintot megspórolhatnak.

Az OTP Egészségpénztárnál 2023-ban egy év alatt 48 százalékkal nőtt azok száma, akik az önsegélyező szolgáltatások közül a jelzálogalapú lakáshitel-törlesztési támogatást vették igénybe. 2023-ban átlagban 293 154 forintot fordítottak jelzáloghitel törlesztésére a pénztártagok.

A Prémium Egészségpénztárnál a jelzálog hitel törlesztést igénybe vevők száma 2019 óta 100 %-kal nőtt, míg a kifizetett összeg várhatóan 200%-kal haladja meg az öt évvel ezelőttit 2024-ben.

A Generali Egészségpénztárnál is nő a felhasználás, egyre többen tudnak róla és használják ki a lehetőséget, hogy a befizetésekre kapott adókedvezménnyel csökkentsék a hitel törlesztés mértékét, akár mindkét családtag esetében is igénybe veszik. Az utolsó 3 évben az igénybevételek száma több, mint a duplájára nőtt, a felhasznált összeg kb 30%-kal nőtt, tavaly az átlagos felhasználás 277.000 Forint volt.

Az Allianz Egészségpénztárnál a jelzálogalapú lakáshitel-törlesztési támogatás egyértelműen népszerűbbé vált a tagok körében az elmúlt években, az erre a célra fordított összeg 75 százalékkal nőtt az elmúlt 3 évben. 2023-ban az igénybe vevők körében pénztártagonként átlagosan évi 257 000 forint értékű kifizetés történt - közölték lapunkkal.

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztár statisztikai kimutatása szerint is egyre népszerűbb a lakáshitel törlesztésre fordított felhasználás a befizetésekből, 2023. év során 30 százalékkal volt magasabb, közel 176 millió forint összegben, mint a 2022. évben a Tagok által erre a célra történt felhasználás. Az átlagos összeg erősen szór, 2023. éven belül például összesen közel 6 ezer alkalommal fordultak a Pénztárhoz ilyen igénnyel a Tagok.

Az MBH továbbá azt is közölte: további előnyös lehetőség a kiadások csökkentésére, hogy a közüzemi díj és intézményi idősgondozás költségekre is fordítható a pénztári megtakarítás. Támaszt jelenthet a pénztári megtakarítás a váratlan esemény, baleset, betegség bekövetkezése esetén is. Előrelátó önsegélyező szolgáltatásokon keresztül 180 napja elérhető pénztári egyenleg terhére a Pénztár tagjai igénybe vehetnek az aktuális élethelyzetét támogató szolgáltatásokat is, mint például álláskeresési, rokkantsági és temetési költség támogatásokat, vagy baleseti, egészségkárosodási járadékot, amelyek nagy segítséget jelenthetnek a Tagnak és a családjának is szükség esetén.