Kegyetlen darázsinvázió tombol Magyarországon: rengeteg ember van veszélyben

Számos darázsfaj került elő a szokásosnál jóval korábban, és erről is természetesen az extrém hőség tehet.

Az extrém hőség, illetve az aszály miatt szabályos darázsinvázió van az országban - erről számolt be a Fókusz. A legnagyobb gondot a német darázs és a lódarázs okozza, de számos más faj is korábban megjelent, mint szokott.

A szakértők szerint a hőség miatt indult hetekkel korábban a szezon, és a különböző darazsak természetesen nem is ugyanúgy csípnek. Arra is felhívják a figyelmet, hogy akinek allergiája van a csípésükre, az fokozottabban figyeljen most oda: a darzscsípés az arra érzékenyeknél olyan reakciót is kiválthat, ami akár halálhoz is vezethet.