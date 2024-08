Halált hozó rovarok fészkelnek tömegével a magyar kertekben, padlásokon: egy vagyon a kiirtásuk

Az augusztus valóságos darázsinváziót hozhat Magyarországra, ami azt jelenit, hogy az emberi életre is potenciálisan veszélyes rovarok az eddiginél nagyobb mértékben szállhatják majd meg az emberek kertjeit, házait. Úgyhogy nem árt résen lenni, és figyelni az intő jelekre még azelőtt, hogy a darazsak óriási fészkeket emelnének az emberek portáira. Fontos, hogy kellő szaktudás nélkül, senki ne álljon neki a darazsak kiirtásának, mert annak könnyen katasztrófa lehet a vége. Ha szükséges, hívjunk szakembert, akik a kisebb irtásokat 10 ezer forint környékén még ma is elvégzik, és ritkán kell 20-40 ezer forintnál nagyobb cechre készülni. Persze az igazán extrém irtások ennél jóval drágábbak, akár 100-150 ezer forintba is kerülhetnek.

Az emberek a saját bőrükön is tapasztalják nap mint nap, hogy valóságos darázsinvázió lepte el Magyarországot. Az okok pedig egyértelműen a hirtelen jött nagy meleggel magyarázhatók. A szakértők szerint idén mintegy 3 héttel hamarabb jött a nagy meleg, az erős és tartós kánikula, a természet pedig váratlanul beindult. Előrébb kellett hozni az aratásokat, a betakarításokat, és a barackosokban is kényszeredett szüretre volt szükség.

„Mindezek a feltételek, illetve az időjárás összességében nagyon kedveznek a darazsaknak. A tartós, nagy meleg, időszakos csapadékkal és rovarokban, valamint gyümölcsökben gazdag élelem forrással, igazi kánaán a rovarok és szaporodásuk számára” – írta meg az Agrárszektor. A helyzet pedig nem jó, ha ugyanis már július végén, augusztus elején ennyi darázs van, akkor augusztus végére a hozzáértők szerint kritikus lesz a darázshelyzet Magyarországon.

Veszélyes darázsfészek

A nagy darázsinvázió egyik legveszélyesebb eleme természetesen a darázsfészek. Ám mindenek előtt fontos megjegyezni, attól még hogy az ember sokkal több darázzsal találkozik manapság az még nem jelenti azt, hogy a közelében fészek is van. A darazsak ugyanis elég nagy távokat képesek repülni egy nap táplálék és víz után kutatva, ráadásul útjuk során többször meg is pihennek. Viszont, ha van fészek, az már nagyon más tészta. De hogyan ismerjük fel a darázsfészket?

A darázsfészkek általában szürke vagy barnás színűek, papírszerű anyagból készülnek, amelyet a darazsak fából és nyálukból állítanak elő. A fészek felszíne gyakran rétegezett, hullámos struktúrájú.

A fészek alakja lehet gömbölyű, csepp alakú vagy hosszúkás, attól függően, hogy milyen faj építette. A papírdarázsfészkek például gyakran csepp alakúak, míg más darazsak inkább lapos, rétegzett fészkeket készítenek.

Darázsfészkek sokféle helyen előfordulhatnak, például fák ágai között, eresz alatt, padlásokon, falüregekben, vagy akár föld alatti üregekben is, de akár egy éppen használaton kívüli szaunát is simán beépítenek. Az elhelyezkedés nagyban függ a darázsfaj preferenciáitól.

A már hazánkban is megjelenő ázsiai lódarázs fészke a fák között.

Milyen méretű fészkek lehetnek?

kicsi fészkek : A szezon elején vagy kisebb darázsfajok esetén a fészkek gyakran csak néhány centiméter átmérőjűek. Ezekben a fészkekben általában kevesebb darázs található.

: A szezon elején vagy kisebb darázsfajok esetén a fészkek gyakran csak néhány centiméter átmérőjűek. Ezekben a fészkekben általában kevesebb darázs található. nagy fészkek: A nyár végére vagy nagyobb kolóniák esetén a fészkek elérhetik a 30-50 centiméteres átmérőt is, sőt, ritka esetekben még ennél is nagyobbak lehetnek. Ezek a fészkek több ezer darazsat is tartalmazhatnak, emiatt rendkívül veszélyesek, akár életveszélyesek is lehetnek.

Mennyire veszélyesek a darazsak?

Röviden és tömören fogalmazva nagyon, mégpedig azért, mert a darázs csípésével több gond is van azon felül, hogy egy nagyobb fészekben akár több ezer darázs is lehet. Előszöris, a darazsak, ellentétben a méhekkel, többször is képesek csípni, mivel a fullánkjuk nem szakad bele az áldozatukba. Így több méreganyagot is képesek a csípések során bejuttatni. Márpedig a darazsak csípése mérgező hatású.

Darázsfullánk csípésre készen.

A darázs mérge különböző vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek gyulladást, fájdalmat és duzzanatot okoznak. A méregben lévő komponensek, mint például a hisztamin és a melittin, okozzák a helyi reakciókat. És azok, akik allergiások a darázsméregre, azoknál súlyos allergiás reakció, az úgynevezett anafilaxia alakulhat ki. Az anafilaxia pedig életveszélyes állapot, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel. Ennek elmaradása pedig halált vonhat maga után.

Nem kell azonban ilyen fokú allergia sem ahhoz, hogy életveszély alakuljon ki. Hiszen bár ritkábban, de a súlyos helyi reakciók is okozhatnak komplikációkat, különösen, ha a csípés az arc vagy a nyak környékén történik, ahol a duzzanat légzési problémákat okozhat, aminek fulladás lehet a vége. Ezen felül különösen veszélyes, hogyha az embert rengeteg darázs támadja meg, akik ráadásul többször is képesek csípni. Ilyen esetben önmagában annyi darázsméreg kerülhet a szervezetbe, ami már halálos dózissá válik.

Allergiás bőrreakció a darázscsípés helyén.

Mindezektől függetlenül a legtöbb esetben a csípés csak átmeneti kellemetlenséget okoz, de azért nem árt észnél lenni, és figyelni a veszélyekre. Éppen ezért a lehető legfontosabb intelem, hogy a nagyméretű darázsfészkeket mindenképp kerüljük el, és bízzuk szakemberekre azok felkutatását és elpusztítását!

Irtás? Egy vagyon!

A darázsirtás költsége általában több tényezőtől függ, és az árak jelentősen változhatnak ennek fényében. Árbefolyásoló tényező lehet a fészek elhelyezkedése, ugyanis ha a darázsfészek nehezen megközelíthető helyen van, például magasban vagy falon belül, akkor könnyen megugorhatnak a költségek.

Az is drágít, hogyha valakinek sürgős irtásra van szüksége kialakult veszélyhelyzet miatt, ilyenkor sürgősségi kiszállásért felárat számíthatnak fel. Ugyancsak drágítja az irtást a fészek mérete, és a darazsak száma. Nagyobb fészkek, ahol több ezer darázs is lehet, nagyobb mennyiségű irtószert és hosszabb munkát igényelnek, ami növeli a költségeket. Ugyancsak drágább lódarazsat irtani, mint sima darazsakat, úgyhogy a megrendelőnek ezzel is számolnia kell.

Azt kell mondanom, hogy Budapesten és környékén elég nagy a verseny a szakmában, ezért az árakhoz csak óvatosan lehet hozzányúlni. Pedig az irtószerek többsége euróban számolódik el, illetve a benzin is elég drága lett, úgyhogy észnél kell lenni az irtások megszervezésénél

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére egy irtással foglalkozó magánvállalkozó, aki szerint a kisebb irtások azért 10-15 ezer forint környékén még most is kijönnek, miközben átlagosan 25-40 ezer forintnál többet azért ritkán kér el többet.

Idén például volt egy nagyobb munkám, a jó időben értelemszerűen kevésbé használt kültéri szaunában készült el egy nagyobb darázsfészek. Ezt elég macerás volt kezelni, mindennel együtt 40 ezer forintot kértem, igaz a közelben laktam, szóval a kiszállás nem volt se macerás, se költséges

mondta el lapunknak a darázsirtó. Mindettől függetlenül extrém magasságokban vagy még nagyobb, még elérhetetlenebb helyen lévő fészkek esetében a költségek azért 60-80 ezer forintba is, vagy akár 100-150 ezer forintba is kerülhetnek, ez utóbbiak azért igen extrém esetek árai lehetnek.