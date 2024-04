Ketogén, paleo, vegán? Erre az étrendre esküszik rengeteg magyar fogyókúrázó tavasszal

Hogy kinek miről szól a tavasz? Mindenkinek másról. Van, aki diétázni kezd vagy edzőbérletet vesz, hogy izmos, fitt és üde legyen, mire beköszönt a bikini szezon. Van, aki a kertekből frissen letépett, harsogó zöldeknek köszönhetően egészségesebben kezd étkezni. A közös nevező a tavasz érkezése, a természet megújulása, amely minket is változásra, frissülésre inspirál.

Az egyik hazai egészségpénztár a tavaszi megújulás egészségügyi vetületéről kérdezte meg az embereket. A Prémium Egészségpénztár és stratégiai partnere, az NN Biztosító közösen összeállított kérdőívét több mint 13 500 egészségpénztári tag töltötte ki. A kutatásból kiderült, hogy a válaszadók 62 százaléka szedett fel magára valamennyit a télen és jellemzően inkább többet, mint kevesebbet. A tavasz azonban megfelelő lehet az életmódváltásra, plusz kilók leadására.

Télen nehezebb egészségesnek maradni

A hideg, téli időszakra jellemző, hogy romlik az általános egészségi állapotunk. A rengeteg vírusnak és szövődményeiknek köszönhetően állandóan betegek vagyunk, a kérdőívet kitöltők 57 százalékának volt valamilyen egészségügyi problémája télen, többnyire alvászavar (32%), ízületi gyulladás (21%), hasmenés (10%) vagy ezek kombinációja.

Sajnos a téli hónapokban sokkal nehezebb friss, jó állapotú zöldséghez és gyümölcshöz is hozzájutni, és ha nem figyelünk oda az általunk fogyasztott ételek minőségére és mennyiségére, könnyen felszaladhat néhány plusz kiló. A kérdőív kitöltői is ezt igazolják, hiszen a válaszadók 62 százaléka szedett fel magára valamennyit a télen és jellemzően inkább többet, mint kevesebbet. Meglepő módon akadtak azonban olyanok is (majdnem 40%!), akik nem híztak egy dekát sem.

A téli súlygyarapodástól függetlenül, a válaszadók 76 százaléka szeretne fogyni diétával vagy mozgással. Bár az ikszelők egytizede egyáltalán nem ismeri a manapság nagyon divatos sláger diétákat – és feltételezhetően ezeknek a fogyáson kívüli, egészségre gyakorolt hatásaival sincs tisztában –, azért a többség hallott már az elválasztó, a ketogén, a paleolit vagy a vegán diétáról. A legtöbben azonban más fogyókúrára esküsznek.

A varázsszó, amit egyre többször hallani: a mikrobiom

Ismerik azt a mondást, hogy minden fejben dől el? Hogy mennyire vagyunk kitartóak egy-egy diétánál, az nagyon sokszor csak elhatározás kérdése. Azt azonban, hogy egy diéta mennyire működik, nem mi döntjük el. Legújabb kutatások szerint az egészségünkért, illetve annak megőrzéséért jelentős részben az emésztőrendszerünk, azon belül is a bélben élő baktériumok, vagyis a mikrobiom egyensúlya felel.

Az előző szóláshoz tehát gyorsan hozzá is csaphatunk egy másik nagyon aktuálisat: az vagy, amit megeszel! Kíváncsiak voltunk rá, hogy tagjaink hány százaléka ismeri a fenti kifejezést, és kifejezetten meglepődtünk: a válaszadók elsöprő többsége (83%) hallott már a mikrobiomról, 38 százalékuk ráadásul azzal is tisztában van, hogy mivel jár, ha nem figyel oda rá. Nagyjából minden második kitöltő szeretne még többet megtudni róla. Egyet megígérhetünk: rajtunk nem fog múlni!

Ha nem akarunk fölöslegesen aggódni a súlyunk miatt, az étkezésünk mellett a mozgásra is nagyobb figyelmet kell fordítanunk. A Prémium Egészségpénztár tagjai ebben nagyon példamutatóak: bár a tesztet kitöltők közel egyharmada (32%) ezen a télen nem igazán áldozott a sportolás oltárán, a jó idő beköszöntével 73 százalékuk többet szeretne mozogni, ez pedig szerintünk kifejezetten ígéretes. Már csak arra kell vigyázni, hogy ne legyen belőle baleset, de szerencsére úgy tűnik, tagjaink odafigyelnek magukra: válaszadóink 77 százalékának nem volt még sportolásból eredő sérülése, ha pedig mégis, 15 százalékuknak „szerencsére” legalább volt biztosítása!