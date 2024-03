Kongatják a vészharangot, újabb betegség terjed rohamosan a világon: már a szomszédban is megjelent

Az amerikai egészségügyi hatóságok a kanyaró világszerte tapasztalható drámai terjedése miatt arra ösztönzik az orvosokat, hogy a külföldre utazó családok már 6 hónapos csecsemőiket is oltassák be - írta a CNN. Magyarországon az NNGYK szerint nem kell tartani komolyabb kanyarójárványtól, mert a lakosság jelentős része védett. Ugyanakkor behurcolt esetek előfordulhatnak.

Az amerikai egészségügyi hatóságok az orvosokat arra ösztönzik, hogy figyeljenek a kanyaró megnövekedett globális terjedésére. Különösen fontosnak tartják, hogy a külföldre utazó családok már 6 hónapos korban beoltassák csecsemőiket. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjai (CDC) kiemelték, hogy a tavaszi és nyári utazási szezon előtt több országban, például Ausztriában, a Fülöp-szigeteken, Romániában és az Egyesült Királyságban kanyarójárványok törtek ki.

A portál emlékeztet, a kanyaró elleni védőoltás nagyon hatékony; két adagja mintegy 97%-os védelmet nyújt. A CDC frissített iránymutatásaiban azt javasolja, hogy az utazók legalább hat héttel indulás előtt ellenőrizzék oltási státuszukat. A csecsemők esetében azt tanácsolják, hogy már egyéves kor előtt kapjanak oltást, ha külföldre utaznak.

A kanyaróvírus levegőben való terjedése miatt kiemelt figyelmet igényelnek az expozíciónak kitett személyek; tízből kilenc megfertőződik, ha nincs immunitása. Jelenleg 46 országban jelentős számú kanyarós megbetegedést regisztráltak. Az Egyesült Államokban pedig már márciusban ugyanannyi esetet észleltek mint tavaly egész évben.

A WHO szerint is világszerte meredeken emelkedett a kanyarós megbetegedések száma; Európában például egy év alatt több mint 30 000-re nőtt az esetszám. Ez részben annak tudható be, hogy a Covid-19 világjárvány idején több mint 61 millió adag védőoltást nem használtak fel.

Kell Magyarországon a kanyaró miatt aggódni?

Mint korábban beszámoltunk róla, február végén közölték, hogy kanyarójárvány van Belgrádban is, ám az NNGYK a Pénzcentrum kérdésére azt közölte, hogy a hazai lakosság döntő többsége védett a kanyaró ellen, mely nagyban köszönhető a nagy arányú átoltottságnak.

Magyarországon szinte minden 15 hónapos és 11 éves gyereket beoltanak kanyaró ellen, egy-egy korosztályban az átoltottság legalább 98 százalék. Hazai eredetű kanyaró megbetegedés 2002 óta nem fordult elő, és az elmúlt 21 évben a behurcolt, illetve behurcolt fertőzéssel összefüggő esetből összesen 81-et jelentettek. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy amíg 2023-ban 5 "behurcolt" eset volt, 2022-ben pedig összesen 6, az NNGYK adatai szerint 2024-ben már az eddig eltelt első 7 hétben volt összesen 6 eset.

A hatóság megjegyezte: még mindig van olyan korosztály, amelynek tagjai nem lett beoltva kanyaró ellen - egy bizonyos életkor felett járók, illetve a 15 hónaposnál fiatalabbak. Esetükben különösen érdemes vigyázni, hová utaznak most, illetve kikkel érintkeznek, akik utaztak.