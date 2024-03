Rémes bőrbetegség támadja a magyarokat: sokan nem is tudják, de emiatt súlyosabbak a tünetek

Egy felmérés szerint a pikkelysömörös betegek 13.8%-nál a cukor, 13.6%-nál az alkohol, 7.4%-nál a paradicsom, 7.2%-nál a glutén és 6%-nál a tejtermékek a bőrtünetek súlyosbodását váltják ki. A betegek 53,8%-a tapasztalt javulást, ha csökkentette az alkoholt étrendjében, 52,1%-uk, a kevesebb gyorséttermi termék fogyasztásakor, 49,9%-uk pedig a fehér lisztes ételek mennyiségének csökkentésekor.

A pikkelysömör ugyan kizárólag az étrend módosításával nem gyógyítható, de az egészséges ételek fogyasztása sok esetben enyhítheti a tünetek súlyosságát és segíthet csökkenteni a szövődmények kialakulásának esélyét. Étkezési szokásaink ugyanis nagy szerepet játszhatnak abban, hogy milyen gyulladásos folyamatok alakulnak ki szervezetünkben és azok mennyire válnak súlyossá.

Léteznek kerülendő élelmiszerek, melyek gyulladást okozhatnak szervezetünkben, ami a pikkelysömörös betegek amúgy is gyulladásban lévő szervezetében fokozhatja a bőrtüneteket, de vannak jótékony hatásúak is, melyeket érdemes beépíteniük étrendünkbe.

Melyek azok az ételek, melyeket elővigyázatossággal kell kezelnünk?

Alkohol: A túlzott alkoholfogyasztás extra munkára készteti májunkat. Ha gyakran, sok alkoholt fogyasztunk, az tartós gyulladásos állapotot okozhat a szervezetünkben. Az alkohol ezenkívül a beleinkben lévő jótékony baktériumokat is károsíthatja, ezáltal bélrendszeri gyulladáshoz vezethet. Az alkoholfogyasztás emiatt pikkelysömörös betegeknél akár a betegség fellángolását is eredményezheti.

Tejtermékek: A tehéntejből készült termékek kazeint is tartalmaznak, amit sokunk szervezte nehezen emészt meg. A laktóz intoleranciában szenvedő emberek szervezetében pedig nem termelődik a tejtermékek feldolgozásához szükséges laktáz enzimből elegendő mennyiség. Ha valakinek érzékeny a szervezete a tejtermékekre, állandó gyomor és bélrendszeri irritációnak teszi ki magát fogyasztásukkor, ami súlyosbíthatja a pikkelysömör miatt fennálló gyulladásos folyamatokat, ezért gyakran segít, ha a beteg elhagyja étrendjéből a tejtermékeket, mert ilyenkor bőrtünetei is enyhülhetnek.

Finomított szénhidrátok: A finomított szénhidrátok, mint a fehér kenyér, tészta, rizs, péksütemények és néhány müzliféle/gabonapehely alig tartalmaznak rostot, ellenben rengeteg cukor található bennük, ezért fogyasztásukkor a vércukorszintünk is hirtelen megemelkedik. Más magas cukortatalmú élelmiszerek is, mint a gyümölcslevek, cukros üdítők, cukorkák, sütemények és egyéb édességek szintén ide tartoznak, hiszen nem tartalmaznak rostot (a gyümölcsökben található cukrokkal szemben), ezért sok psoriasos beteg számára kerülendőek.

Glutén tartalmú ételek: A pikkelysömörös betegeknél egyes megfigyelések szerint gyakrabban fordul elő cöliákiás megbetegedés is. Ha valaki cöliákiás, teljesen kerülnie kell a gluténtartalmú ételeket, mert azok autoimmun folyamatokat indíthatnak be szervezetében. Sok pikkelysömörös beteg azonban arról számol be, hogy bár nincs cöliákiája, a gluténtartalmú ételek csökkentése is ritkíthatja az úgynevezett fellángolásokat.

Melyek azok az ételek, melyek jótékony hatással lehetnek bőrünk állapotára?

Az élelmi rostok gyulladáscsökkentő hatással bírnak szervezeti és bélrendszeri szinten is. Ráadásul a rostos ételek kalóriatartalma eleve alacsonyabb, és mivel az elhízás is egy krónikus, igaz enyhébb szintű gyulladást okoz a szervezetben, ha a sok magas rosttartalmú ételnek köszönhetően veszítünk testsúlyunkból, azáltal is szelídülhetnek a gyulladásos folyamatok szervezetünkben.

D-vitamin: A pikkelysömör tüneteinek rosszabbodása bizonyos esetekben télen jön elő, amikor kevesebb napfény éri bőrünket, így kevesebb D-vitamin is jut szervezetünkbe. Ezt a vitamint étrendkiegészítőkkel, de UVB terápiával is lehet pótolni. Az étrendi pótlás hátránya, hogy vannak bizonyos javasolt napi értékek, melyeket szájon át szedhető vitaminokkal nem érdemes túllépni, de napfénnyel bevitt D-vitamin esetében nincsen ilyen korlát. Így ezzel a módszerrel gyakorlatilag több D-vitaminhoz juttathatjuk szervezetünket.

Egyéni étrend fontossága

Láthatjuk, hogy milyen sokféle étel befolyásolhatja szervezetünk gyulladásos folyamatait, de azt is ki kell emelni ezzel kapcsolatban, hogy mindenkinek kicsit másképp működik a szervezete és másképp reagál ezekre az ételekre, ezért más és más mértékű megszorítások segíthetnek a különböző betegek tüneteinek enyhítésében. Sőt, van a kerülendő élelmiszerek között is olyan, mely értékes tápanyagokat tartalmaz, ezért csak akkor ajánlatos teljesen elhagyni azokat étrendünkből, ha tényleg indokolt, más esetben bőven elegendő a mértéktartás is.

A tünetek enyhítését célzó étrendet kizárólag a kezelőorvosunk segítségével állítsuk össze, hogy egyrészt ne legyenek benne felesleges megszorítások, másrészt megfelelő hatékonyságot érhessünk el a változtatásokkal!