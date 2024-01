Nagy per előtt áll a Pfizer: ez vár a covid-oltások gyártójára

Romániát is beperli a gyógyszeripari cég, mert nem vettek át tőle annyi vakcinát, amiről már korábban is megállapodást írtak alá.

Nehéz döntést hoztak meg a Pfizer szóvivője szerint, de 550 millió eurónyi vakcináról van szó, amit Románia nem vásárolt meg tőlük. A gyógyszeripari cég pert indít Magyarország keleti szomszédja ellen, mert nem tartották be a korábban aláírt megállapodást.

A per tényét a román kormány szóvivője is megerősítette azzal, hogy a kormány már decemberben értesítést kaptak minderről. Mihail Constantin elmondta, hogy a Pfizer módosítani szeretett volna a korábbi megállapodáson, viszont azt a román kormány nem írta alá. Hozzátette: tudomása szerint Magyarország és Lengyelország is hasonló helyzetbe került nemrégiben.

