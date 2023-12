Itt az alig ismert praktika Covid-fertőzés ellen: filléres, bármelyik patikában kapható

Noha a fertőzések erőssége és mértéke a következő években nőni fog, vannak olyan praktikák, amikkel megkönnyíthetjük a betegségeken való túljutásunkat. Egy szakértő ezeket gyűjtötte össze egy TikTok videóban.

Több hétig tartó stagnálás után ismét emelkedik a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja – írtuk meg nemrég. Az eddigi legfrissebb adatok szerint a 48. hétig a szennyvízben mért koronavírus örökítőanyag koncentráció Békéscsabán, Budapest mindhárom szennyvíztisztítójának ellátási területén, a Budapest környéki agglomerációs településeken, Debrecenben, Egerben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon és Tatabányán nőtt leginkább. Azaz ezeken a helyeken egyre több a koronavírussal fertőzött beteg.

Mindeközben a Nemzeti Népegészségügyi Központ statisztikája szerint egyre többen fordulnak orvoshoz influenza szerű tünetekkel. November 27. és december 3. között az országban 28 900 volt érintett az ilyen jellegű panaszokban, és 249 700 fő akut légúti fertőzés tüneteivel kereste fel orvosát. A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 48. héten 266 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 28 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

A fenti adatok is bizonyítják, hogy egyre nagyobb szükség van arra, hogy a betegek tudatosabban álljanak hozzá a betegségükhöz, hogy tisztában legyenek a kór lefolyásának módjával és annak hosszával. Utóbbi pedig kulcsfontosságú, hiszen aki elkapta akár a koronavírus-fertőzést, pár szabály betartásával csökkentheti a betegsége időtartamát. Legalábbis Dr. Medgyesi János, orvos, üzemorvos szerint. A szakember TikTok videóban össze is gyűjtötte tanácsait, amiknek betartásával könnyedén leküzdhetővé válik a legmakacsabb fertőzés is. Ezek a következők:

Puritán étkezés: Az ember betegen bár sokszor kívánja az édességet, de ilyenkor a zsíranyagcserét érdemes inkább fokozni és lecsökkenteni a szénhidrát bevitelt.

Az ember betegen bár sokszor kívánja az édességet, de ilyenkor a zsíranyagcserét érdemes inkább fokozni és lecsökkenteni a szénhidrát bevitelt. Epesav bevitele: Miért használok epesavat egy vírusfertőzésnél? – teszi fel a kérdést Medgyesi. Nos, erre szerinte azért van szükség, mert régebben a koronavírus leírásánál mindig azt lehetett hallani, hogy a vírus molekuláját egy nagy zsíros burok határolja, amit az epe bont le. Ám a vírusfertőzések fennállásakor a szervezet keringésében lecsökkenhet a visszaszívódó epesav szint, ezért azt pótolni szükséges.

Miért használok epesavat egy vírusfertőzésnél? – teszi fel a kérdést Medgyesi. Nos, erre szerinte azért van szükség, mert régebben a koronavírus leírásánál mindig azt lehetett hallani, hogy a vírus molekuláját egy nagy zsíros burok határolja, amit az epe bont le. Ám a vírusfertőzések fennállásakor a szervezet keringésében lecsökkenhet a visszaszívódó epesav szint, ezért azt pótolni szükséges. Simaizom görcsoldó bevétele: A simaizom görcsoldót 2-3 óránként célszerű bevenni, ha lázasak vagyunk – derül ki a videóból. Ezt azért célszerű megtenni, mert ezzel csökkenthető a szervezetet érő stressz, illetve kiürül tőle az epehólyag is. „Vagy, akinek már eltávolították az epehólyagját, annak segít kiüríteni az epecsatornában fölhalmozott epét” – tette hozzá Medgyesi János. Emellett fontos, hogy a betegség ideje alatt aludjunk eleget, hiszen az növeli a vegetatív idegrendszer paraszimpatikus és szimpatikus aktivitását. Tehát ellazulnak a zsigerek, nő az emésztőnedvek termelődése, ami által a szervezet védekezőképessége is javulni fog.

A szakember végül egy másik videóban elmagyarázta azt is, hogy miért tartotta fontosnak megosztani az alábbi tanácsokat a követőivel. Szerinte ennek többek között az egyik oka, hogy amíg régebben a vírusfertőzéseken akár 3-4 nap alatt is túl lehetett lenni, így sokszor be sem mentünk az orvosi rendelőbe miattuk, addig most a betegségek elhúzódnak, sőt van olyan eset is, amikor valaki visszaesik.

Másodsorban a fenti ajánlások azért is hatásosak, mert amikor valaki beteg, akkor már nincs értelme védőoltásokat kérnie, hiszen azok ugyan felpörgetik az immunrendszert, de a szervezetünk védelmet csak 5-10 nap múlva termel. Végül a szakember azt is jelezte, hogy szerinte a fertőzések erőssége és mértéke a következő években nőni fog, miután egyre egészségtelenebb életet élünk, amitől a szervezetünk egyre sérülékenyebbé válik.