Pokoli kánikulára készülhet ez az öt vármegye hétfőn: az ország másik felét már eléri a zivatar

Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrisseb, hétfőn kiadott jelentése szerint a nyugati megyékben már mérséklődik a meleg, arrafelé ma 25 fok alatt várható a napi középhőmérséklet. Keletebbre azonban még mindig 25-27 fok fölött, és elsősorban az Alföldön 29 fok körül alakul a napi középérték. Ezért 5 megyében vörös, 7 megyében narancssárga és 4 megyében citromsárga riasztás lesz érvényben. Várható zivatarok és esőzés miatt is figyelmeztetnek.

A met.hu azt írja, délutánig, késő délutánig nem valószínű zivatar az országban. Ekkortól előbb a Dunántúlon, majd a késő esti órákban már a középső megyékben is egyre nagyobb területen alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez viharos széllökések (ált. 60-90 km/h), intenzív csapadék (ált. 10-25 mm) és jégeső (jellemzően 1-3 cm) társulhat. Főként a Dunántúlon heves zivatarokra is alkalmasak a légköri feltételek erősen viharos, károkozó (90 km/h-t meghaladó) szélrohamok, illetve akár 3-5 cm-t elérő, meghaladó átmérőjű jég kíséretében. Elsősorban a nyugati megyékben az egymást követő zivatarcellákból esély mutatkozik akár 30-40 mm-t meghaladó mennyiségre is egyes helyeken.

5 vármegyében, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar területén lesz érvényben a mai napon a legmagasabb, hármas fokozatú riasztás magas középhőmérséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat! A szomszédos megyékben másodfokú, míg Nógrád, Komárom-Esztergom, Veszprém és Somogy területén elsőfokú riasztást adtak ki.

Bár Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala a hőséget megússza, itt felhőszakadásra figyelmeztetnek. A veszélyjelzés szerint intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat! Az egész Dunántúlon, kivéve Komárom-Esztergom vármegyét másodfokú riasztás van érvényben zivatarok miatt.

Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is!

- írja a figyelmeztetés. További 4 megyében pedig elsőfokú riasztást adtak ki zivatarok miatt, Komárom-Esztergom, Pest, Bács-Kiskun és Nógrád területén.