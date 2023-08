Eddig titkolt betegségéről vallott Kulcsár Edina: rengeteg magyart érint, nem szabad lebecsülni

Az utóbbi hetekben Magyarországon is pusztító gigaviharok bizony bármely ember számára félelmetesek lehetnek, ám létezik egy betegség, melynek elszenvedői különösen érzékenyek a zivatarokra.

Az utóbbi hetekben Európa-szerte egymást követték az elképesztő mértékű viharok, gondoljunk csak a jelentős anyagi károkat okozó, időnként emberéleteket is követelő németországi, csehországi vagy olaszországi zivatarokra. Az idei nyarat azonban Magyarország sem úszta meg: az elmúlt napokban hazánkban is sorra áradtak meg a folyók a szokatlanul nagy mértékű esőzések következtében.

Ezek a brutális viharok bizony bárki számára igen félelmetesek lehetnek, ám létezik egy betegség, amelynek elszenvedői még az átlagosnál is érzékenyebben reagálnak arra, ha egy vihar halad át a fejük felett. Sőt, az érintettek már attól is képesek fizikai tünetekkel járó szorongást átélni, ha az időjárás-jelentés vihar közeledéséről számol be. Ez a betegség nem más, mint az asztrafóbia.

Mi az az asztrafóbia?

Az asztrafóbia az egyik leggyakoribb specifikus fóbia, amely lényegében a mennydörgéstől és a villámlástól való rettegést, félelmet jelenti - olvasható a Cleveland Clinic cikkében. A betegség jellemzően a gyerekeket érinti, de az sokszor áthúzódik egészen a felnőttkorba is, illetve állatok körében is gyakran megfigyelhető. A fóbia beszédterápiás és gyógyszeres módszerekkel is kezelhető, segítve a szorongásos tünetek csökkentését és a jobb életminőség elérését. A betegség brontofóbia néven is ismeretes.

A fóbiával küzdő emberek szélsőséges mértékű szorongást vagy elgyengítő erejű félelmet éreznek egy vihar közelgésekor. Az érintettek ilyenkor képesek megszállottan figyelni az időjárás-jelentéseket, esetleg pánikrohamot – a szorongás által kiváltott, intenzív fizikai tüneteket okozó rohamokat - élhetnek át a vihar alatt.

Ki lehet érintett?

Mint írtuk, a gyerekek nagyobb valószínűséggel szenvednek az asztrafóbiától, de a szenzoros integrációs zavarral (sensory processing disorder, SPD) vagy autizmus spektrumzavarral (autism spectrum disorder, ASD) élők körében is gyakrabban fordul elő a viharoktól való rettegés. Ugyancsak növeli az asztrafóbia meglétének valószínűségét, ha:

a családban volt már depresszióval, szorongással vagy fóbiával küzdő rokon;

a családban már más is szenvedett az asztrafóbiától;

az egyén a múltban már átélt egy időjárással kapcsolatos traumát, például egy nagy méretű természeti katasztrófát.

Mennyire gyakori betegségről van szó?

Az asztrafóbia egyike a leggyakoribb specifikus fóbiáknak. Egy 12 hónapos időszakot figyelembe véve körülbelül a felnőttek 8 százaléka küzd valamilyen specifikus fóbiával. A specifikus fóbiák kétszer gyakrabban figyelhetők meg a nőknél, mint a férfiaknál.

Mi okozza az asztrafóbiát?

A szakértők nem tudják pontosan, hogy mi okozza a fóbia kialakulását. Egyes emberek esetében egy vihar során bekövetkezett traumatikus gyerekkori esemény vezethet a betegséghez. Ugyancsak növeli az asztrafóbia kialakulásának esélyét, ha az egyik szülő vagy egy testvér is érintett a betegségtől. Időnként az is előfordul, hogy nincsen ismert oka az fóbia kialakulásának.

A betegség tünetei

Más fóbiákhoz hasonlóan az asztrafóbia fő tünete is az elsöprő félelem érzése. Sok beteg tudatában van annak, hogy az általuk érzett félelem nincsen arányban az éppen aktuális vihar által jelentett fenyegetéssel, ennek ellenére nehezen lesznek úrrá a tüneteiken. Az asztrafóbiás beteg által érzett szorongás fizikai tüneteket is okozhat, mint például:

mellkasi fájdalom,

szédülés vagy ájulás (syncope),

hasmenés,

erős szívdobogás,

hányinger vagy hányás,

légszomj (dyspnae),

izzadás,

(kontrollálhatatlan) remegés.

Hogyan diagnosztizálják az asztrafóbiát?

Az orvosok kérdéseket tehetnek fel az asztrafóbia diagnosztizálásának érdekében, ugyanis a szorongásos tünetek időnként más mentális jellegű egészségügyi problémára utalnak. A szakember megkérdezheti, hogy tapasztaltunk-e:

hat hónapig vagy tovább tartó szorongást,

mennydörgés és villámlás kerülését, még akkor is, ha azokat csak filmekben vagy képeken tapasztaltuk,

extrém félelmet vagy pánikok olyankor, amikor villámot vagy vihart látunk,

azonnali rettegést vagy aggodalmat olyankor, amikor tudomásunkra jut, hogy az időjárás-előrejelzésben vihart jósolnak,

az életünkre kiható pánikot még akkor is, amikor tudjuk, hogy biztonságban vagyunk.

Hogyan kezelik az asztrafóbiát?

Az asztrafóbiát gyakran hasonló megközelítéssel kezelik, mint más fóbiákat. Az orvosok az alábbi módszerekkel próbálkozhatnak:

Expozíciós terápia: Az expozíciós terápia segít fokozatosan egyre jobban megbarátkozni azzal, ami a félelmet okozza. Például, az orvos irányítása mellett hallgathatunk mennydörgésről készült felvételeket vagy nézhetünk viharokról készült képeket. Végül gyakorolhatjuk, hogyan maradhatunk nyugodtak egy valódi vihar alatt. Az expozíciós terápia rendkívül hatékony az azt elvégző emberek többsége számára.

Kognitív viselkedésterápia (CBT): Időnként beszédterápiának is nevezik, ami végezhető négyszemközt vagy támogató csoportos keretek között is. A terápia célja, hogy segítsen a nem hasznos gondolatok felismerésében és azok hasznos gondolatokkal való helyettesítésében.

Dialektikus viselkedésterápia (DBT): Ez a technika a beszédterápiát párosítja olyan stresszcsökkentő eszközökkel, mint például a meditáció. Segíthet a szorongás csökkentésében, így jobban fel tudjuk dolgozni az érzelmeinket.

Gyógyszeres kezelés: Az orvos felírhat szorongásgátló gyógyszereket is, melyek segíthetnek a tünetek kezelésében és a pánikrohamok megelőzésében olyan esetben, amikor egy vihar van kilátásban.

Stresszkezelési technikák: Megtanulhatunk olyan megküzdési stratégiákat, melyek segítenek a szorongásos tünetek csökkentésében. Például, végezhetünk aerobic-gyakorlatokat, mint például terpesz-zár ugrásokat akkor, amikor kezdünk pánikba esni. Vagy tanulhatunk légzéstechnikákat, melyek segítenek megnyugodni. A vihar után segíthet, ha teszünk egy rövid sétát a szabadban annak érdekében, hogy megnyugtassuk magunkat afelől, hogy minden rendben van.

Hogyan segíthetünk egy asztrafóbiás gyereknek?

A gyerekek körében gyakori az időjárással kapcsolatos szorongás. A következő módokon segíthetünk a vihartól félő gyerekeknek:

Magyarázzuk el nekik, hogy a mennydörgés nem bánthatja őket.

Tudjunk meg többet a viharokról.

Beszéljünk a viharokról mint az élet természetes részéről, amely tápláló esőt hoz a növények és a virágok számára.

Biztonságos, megnyugtató hely biztosítása viharok idejére, különösen akkor, ha a gyerekeknek különleges érzékszervi szükségleteik vannak.

Ha a vihar szélsőséges mértékű szorongást vált ki a gyerekben, akkor lehetséges, hogy az arról való otthoni beszélgetés nem lesz elegendő a stressz csökkentéséhez. Ha a szorongás nem enyhül, forduljunk mentálhigiénés szakemberhez.

Léteznek hosszútávú hatásai az asztrafóbiának?

Kezeléssel sokan képesek féken tartani az asztrafóbia tüneteit. Kezelés nélkül viszont a betegség kihathat az egészségünkre vagy a kapcsolatainkra. A kezeletlen asztrafóbia növelheti az alábbiak kockázatát:

Szorongás, depresszió vagy más hangulatzavarok.

Társadalmi elszigetelődés.

Anyaghasználati rendellenességek, úgy mint alkoholizmus vagy drogfüggőség.

Mit érdemes még megkérdeznem az orvosomtól?

Amennyiben orvoshoz fordulunk, az alábbi kérdéseket lehet érdemes feltenni neki:

Mi a legvalószínűbb oka az asztrafóbiának?

Állhat-e a háttérben egy kezelésre szoruló mentális betegség?

Mik az asztrafóbia kezelésének lehetőségei?

Milyen esélyeim vannak az asztrafóbia leküzdésére?

Magyarországon sem ismeretlen a betegség

