Itt a friss előrejelzés: eddig tarthat ki a pokoli hőség a jövőhéten

MTI Link a vágólapra másolva

Érkezik az idei nyár második hőhulláma: a jövő hét elején már 36-37 Celsius-fokot is elérhet a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délutáni videójából. Kiss-Szabó Zsanett meteorológus elmondta: továbbra is a mediterrán ciklon határozza meg Európa nagy részének időjárását, ezáltal egyre nagyobb területre szubtrópusi levegő áramlik, és ez a meleg, forró levegő Magyarország területét is el fogja érni. Így az előttünk álló időszakban hőségre, kánikulára kell majd készülni. A mediterrán térségben lesz a legmelegebb kontinensünkön, arrafelé a 40 fok feletti hőmérsékletek sem lesznek kizártak - tette hozzá.

Mint mondta, a melegedés a jövő hét első felében is folytatódik, és egyre enyhébbek lesznek az éjszakák, hajnalok. A jövő hét közepén azonban egy gyenge hidegfront, illetve hullámzó frontrendszer alakulhat ki a Kárpát-medence környezetében, amelyek mérsékelhetik a meleget, de ezek pályája még bizonytalan. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőre Győr-Moson-Sopron, Pest, Fejér, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki magas középhőmérséklet miatt, ezekben a vármegyékben a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat. Az ország többi részén - Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kivételével - esőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben a várhatóan 25 fok feletti középhőmérséklet miatt. EZ IS ÉRDEKELHET Kiadták a riasztást: napokon belül iszonyú hőség csap le erre a 6 vármegyére Fokozatosan árasztja el a száraz levegő térségünket, így szombattól már szinte országszerte derült, napos idő várható. A meteorológiai szolgálat szerint vasárnap délután 29-34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható a legmelegebb órákban, kedden és szerdán pedig már 30-37 fok, miközben hajnalban is csak 16-23 fok közé hűl a levegő. EZ IS ÉRDEKELHET Hőségriadót rendelt el Müller Cecília: pokoli meleg csap le Magyarországra a jövő héten A hőség különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre nézve.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK