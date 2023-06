Ennyire nem bíznak a magyarok az egészségügyben: hiába a súlyos áremelések, mégis egyre többen választanak magánorvost

Nagyot nőttek az elmúlt egy évben a magánegészségügyi ellátások árai, ezzel egyidőben pedig folyamatosan emelkedik az öngondoskodási hajlandóság. A vékonyabb pénztárca felértékeli az egészségpénztárak szolgáltatásait.

Magyarországon az egészségügyi kiadások mintegy harmadát magánforrásból finanszírozzák. Ebben nem csak regionális szinten, de Európában is az élbolyba tartozunk. Mit jelent ez a magyar társadalom egészségügyi ellátására nézve? Nem sok jót. Támogatás híján a költségek oroszlánrészét zsebből fizetik a betegek. Egyre mélyebben kell azonban belenyúlni, hiszen a leggyakrabban igénybe vett vizsgálatok árai Budapesten átlagosan 13,6 százalékkal, vidéken pedig 36,5 százalékkal emelkedtek 2023 első negyedévében az egy évvel korábbihoz képest. Vannak olyan területek, ahol a drágulás még szembetűnőbb: a fővárosban az endokrinológiai konzultációkért megközelítőleg negyven százalékkal többet, 22 ezer forint helyett 31 ezer forintot kell kifizetni.

Dr. Váradi Pétertől, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégai tanácsadójától tudjuk, hogy a háztartások évente több, mint ezer milliárd forintot költenek egészségcélra. Ennek nagyjából a felét teszi ki a magán járó- és fekvőbeteg ellátás, az egynapos műtétek, a fogászat, a diagnosztika (labor, ultrahang, CT, MRI) és szűrővizsgálatok. A másik felét a gyógyszertárakban és gyógyászati segédeszköz boltokban hagyják a betegek.

Nagyon mennek az egészségpénztárak

Az egészségfinanszírozási piac legnagyobb szereplői itthon az egészségpénztárak. Ezek közül csak a Prémium több, mint 320 ezer taggal rendelkezik. Nem véletlenül. Az egészségügyi kiadások egészségpénztárakon keresztül történő finanszírozásával jelentősen csökkenthetjük költségeinket. A szolgáltatók közül sokan adnak eleve kedvezményeket a tagoknak, nem beszélve az állami adókedvezményről, melyet a pénztári befizetések után érvényesíthetünk akár évi 150 ezer Ft erejéig.

A Prémium Egészségpénztár adatai is igazolják az erősödő öngondoskodási hajlandóságot, hiszen náluk is folyamatosan nő az egyéni díjat teljesítők száma, a tavalyi év ugyanezen időszakához képest most 12 százalékkal többen fizetnek be. Ráadásul nem csak a számosságuk ugrott meg, hanem a befizetések összege is átlagosan 24 százalékkal magasabb. A trend egyre gyorsuló, májusban már több, mint harminc százalékkal nagyobb összeg érkezett a Prémiumnál vezetett egészségszámlákra.

Az öngondoskodás kiterjeszthető

Sokak által kedvelt megoldás egészségbiztosítási szolgáltatás előfizetése. Segítségével kevésbé lesz fájó, ha a váratlanul magánorvosi ellátásra lenne szükség, hiszen nem kell a pénztári vagy egyéb magtakarításainkhoz nyúlnunk, a doktort a biztosító fizeti. Kínálnak erre megoldásokat az egészségpénztárak is.