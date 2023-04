Ezeket az ételeket sose edd mielőtt alkoholt innál: rengetegen nem tudják, az egészségükkel játszanak

A legtöbben tudják, hogy mielőtt valaki alkoholt iszik, érdemes előbb valamilyen ételt fogyasztani. Azzal viszont már jóval kevesebben vannak tisztában, hogy mely ételek lehetnek különösen hasznosak, míg más kaját kifejezetten károsak egy bulizós vagy meccsnézős estén. Pedig jó tudni, mi az, amit érdemes kerülni és milyen ételeket javalott fogyasztani mielőtt alkoholt inna valaki. Mutatjuk, mit javasolnak a szakértők!

Mielőtt az ember alkoholt fogyaszt, érdemes kerülni az erősen sós ételeket, a finomított szénhidrátokat és mindent, ami túlzott gyomorsav termelődést, refluxot válthat ki, akkor is ha valaki nem hajlamos a gastrooesophagealis refluxbetegségre. A Healthline szakértői éppen azokat az ételeket tennék tehát tiltólistára, amelyeket a leggyakrabban fogyaszt az ember vendéglátóhelyen, buliban, koncerten, esküvőn, stb. Vannak azonban olyan ételek, amiket nem szoktunk fogyasztani, pedig védenénk vele elsősorban a gyomrunkat, de az egész szervezetünket is.

Amikor alkoholt fogyasztunk, mindenképpen érdemes előtte (és közben, vagy utána is) ennünk is valamit, ezt szinte mindenki tudja. Gyakori tanács, hogy együnk valamit, hogy az majd "felszívja" az alkoholt, ehhez azonban nem sok köze van a valósághoz. Amikor éhgyomorra iszik valaki alkoholt, akkor az alkohol gyorsabban felszívódik és a véráramba kerül, ha viszont evett valamit, akkor az alkohol lassabban szívódik fel (de azért ugyanúgy felszívódik!). A lassabb felszívódás miatt nem érezzük erőteljesen az elfogyasztott alkohol hatását.

Nem mindegy viszont az sem, mit eszünk. Van egy csomó étel, ital, amit a szakértők szerint érdemes elkerülni - ezek nagy része pedig éppen olyan, amit bulik előtt, alatt, vagy után gyakran fogyaszt az ember. Mivel ezek az ételek túl sósak, finomított szénhidrátokat tartalmaznak, vagy éppen serkentik a gyomorsav-termelődést, csak rontanak a helyzeten. Ilyen kerülendő ételek, italok:

a túl fűszeres, csípős ételek,

a sózott rágcsálnivalók, mint a chips, sós ropi, perec, kekszek, mogyoró stb.

a finomított szénhidrátok, mint a fehér kenyér, tészták,

a cukros ételek, italok: desszertek, üdítők,

alapvetően a szénsavas üdítők,

csokoládék,

és a koffein.

Ezek az ételek, italok irritálhatják a gyomrot, puffadás okozhatnak, ronthatnak az émelygésen, túlzott gyomorsav termelődést válthatnak ki, ingadozhat miattuk a vérnyomás. Így különösen amikor alkoholt fogyasztunk, nem tesz jót, ha még ilyesmikkel bombázzuk az emésztőrendszerünket. A szakértők tanácsa, hogy elsősorban a hidratáltságra figyeljünk oda, hogy elkerüljük az alkohol okozta kellemetlen tüneteket, majd arra, mit eszünk.

Mit együnk?

A szakértők javaslata szerint csupa olyasmit, ami ritkán fordul elő egy buliban - de még mielőtt elindulnánk valahová, ahol várhatóan alkoholt fogyasztunk majd, még mindig bekaphatunk valamit, amivel védjük a szervezetünket.

Tojás, tejtermékek, hús

A tojás tápláló és laktató, rengeteg fehérjét tartalmaz, ami lassan távozik a gyomorból, így késlelttve az alkohol felszívódását. Mivel hosszabb ideig nyújtja a telítettség érzetét, így ha tojást eszünk, kisebb eséllyel eszünk össze mindenfélét az este alatt.

Nem jellemző választás alkoholfogyasztás előtt a joghurt, mégis nagyon hasznos tud lenni. Mind fehérjében, mind szénhidrátban és zsírban gazdag étel, jót tesz az emésztésnek, teltségérzetet biztosít. Gyümölccsel és magvakkal kombinálva a legjobb "alapozás" egy buli előtt.

Ha húst ennénk, a szakértők a lazacra esküsznek. A lazacban található omega3 szírsavak csökkentik az alkohol káros hatásait. A lazac szintén sok fehérjét tartalmaz, akárcsak a tojás, és nagyon egészséges húsféle, fűszerezése is többnyire enyhe és nem terheli a gyomrot.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a joghurt-titok: ezt mindenki rosszul tudja, vagyonok folynak el hiába Napjaink trendje Magyarországon és a nagyvilágban is az egészségtudatosság, a joghurtokat azonban ezzel kapcsolatban is számos félreértés övezi.

Gyümölcsök

Mire nem jó a banán? Rengeteg rostot tartalmaz, sok energiát ad, és a káliumtartalma miatt az elektrolit-háztatás egyensúlyának fenntartásában is segít. Pedig ez felborulhat, ha alkoholt iszik valaki. Ráadásul a banán nagy százaléka víz, így a hidratáltság megőrzésében is segít (ahogy más gyümölcsök is). Bónusz, hogy a banán nagyon egyszerűen hordozható, hiszen természetes "csomagolása" miatt könnyű szállítani, bárhol könnyen, gyorsan meg lehet enni.

A bogyós gyümölcsök szintén gazdagok rostokban és vitaminokban, ásványi anyagokban, valamint víztartalmuk segít hidratáltnak maradni. Szintén tartalmaznak antioxidánsokat, mely védi a szervezetet. Magokkal - vagy a már említett joghurttal - együtt fogyasztva kifejezetten tápláló, eltelítő alapot adhatunk egy estének vele, amikor alkoholt fogyasztanánk.

A grapefruit szintén könnyen szállítható, mint a banán, rengeteg hasznos tápanyag és rost van benne, és nagyon jó frissítő. Ezen túlmenően tartalmaz két antioxidánst, a naringenint és naringint, amelyek állatkísérletek szerint csökkentik a májkárosodás esélyét az alkohol fogyasztásától.

A sárgadinnye és görögdinnye szintén nagyon jól hidratál és frissít, és ugyancsak tartalmaznak káliumot, ahogy a banán. Bár nem minden bulihoz passzol, egy kerti sütögetésnek például remek fogása lehet a dinnye - például a cukros desszertek, sütik kiváltására, amik egyébként se tennének jót a gyomornak.

Az avokádó egy olyan gyümölcs, amely fehasználás szempontjából közelebb áll a zöldségekhez. Az egyik legjobb étel, amit alkoholfogyasztás előtt enni lehet, hiszen rengeteg zsírt tartalmaz, amely leginkább lassítja a felszívódást, így tompítva az alkohol káros hatásait. Szintén magas a káliumtartalma is, és rendkívül sokoldalú. Egy bulitól nem olyan idegen az avokádókrém, vagy az avokádós szendvics, népszerű vendégváró falat lehet.

Zöldségek

Magyarországon rengeteg spárga terem, mégis alig fogyasztjuk ezt a korai zöldséget. Pedig a párolt spárga egy kevés olíva olajjal kedvelt és elegáns előétel, és egyes kutatások szerint a májra is jótékony hatással van. Továbbá tartalmaz fontos vitaminokat és ásványi anyagokat is, rendkívül egészséges.

EZ IS ÉRDEKELHET Horroráron mérik a szezon slágerzöldségét: itt termesztik, de a magyarok alig fanyalodnak rá A spárga ára 2023 tavaszán – habár a valódi spárgaszezon még csak most indul, az árak a szezon előrehaladtával várhatóan csökkenni fognak – 4000 forint és 6000 forint/kg között mozog.

Meglepő lehet, de az alkohol egyik jó ellenszere a cékla. A gyakran mellőzött, unalmasnak tartott cékla igazi sztár az antioxidánstartalom terén, és a májat is védi egyes kutatások szerint. Céklából sokféle rágcsálnivaló készülhet bulikra is, tehetjük salátába, meg is süthetjük, mártogatós alapnak is kiváló (és a színe is vidám lesz). Egy céklás limonádé vagy banános, céklás frissítő ital is jó döntés lehet.

Az édesburgonya most már Magyarországon is nagyon népszerű, streetfoodként és köretként is. Azt viszont kevesen tudják, hogy rendkívül hasznos is: vendéglátóhelyen pizza vagy sima sült krumpli helyett, ha tehetjük inkább édesburgonyát rendeljünk. Nemcsak nagyszerű káliumforrás, hanem a szénhidráttartalma is magas. Ezt viszont lassan bontja le a szervezet, nem úgy mint a cukrokat vagy tésztát, kenyeret. Az édesburgonyából készülhet krém is, saláta, vagy házi chips is.

Zabpehely, quinoa, chia

A zabban rengeteg a rost, és a fehérje, amelyek enyhítik az alkohol hatásait és garantálják a teltségérzetet. A zab ráadásul a májműködésre is jó hatással van és sok nyomelemet is tartalmaz. Érdemes lehet az otthon készített rágcsálnivalók alapjául is a zabot választani finomliszt helyett.

A quinoa egyre elterjedtebb Magyarországon, de még mindig kevesen ismerik. Ez egy olyan teljes kiőrlésű gabonaféle, mely gazdag fehérjében, rostban és mikrotápanyagokban. Alkoholfogyasztás esetén különösen a nagy magnézium és kálium tartalma lehet hasznos, de több antioxidánst is tartalmaz, amelyek gátolják a szabad gyökök felhalmozódását - amit az alkoholfogyasztás is kivált.

A chiamag kiváló rost- és fehérjeforrás, és sok hasznos nyomelemet is tartalmaz. Antioxidáns tartalmának köszönhetően védi a májat is, és a belekre is bizonyítottan jó hatással van. Chia pudingként fogyasztva nagyon könnyen emészhető.

+1. Házi diákcsemege

Popcorn, chips, vagy sózott, bundázott magvak helyett érdemes lehet egy mag és aszaltgyümölcs keverékkel készülni az estére, ha alkoholt is fogyasztunk. A bolti diákcsemegében mindenkinek megvan, amit nem szeret, de kevesen készítik el a saját keveréküket, amiből kihagyják a kevésbé kedvelt összetevőket. A mazsolát lehet áfonyával helyettesíteni például, elférnek benne a kandírozott citrusok is, kerülhet lehet pluszban dió, kesudió, mandula. A házi verzióból pedig a cukrot és sót is ki lehet hagyni.

A lényeg, hogy a magvak és gyümölcsök együtt nagyon jó alapot adnak az alkoholfogyasztáshoz. Tele vannak vitaminnal és ásványi anyagokkal, rosttal.

Persze néhány egészséges fogás még nem véd a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeitől. Mint mindenben, az alkoholfogyasztásban is a mértéktartással tehetünk a legtöbbet az egészségünk érdekében!