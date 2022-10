Nagy vállalásokat tettek a dietetikusok: ebben állapodtak meg, sok tízezer magyart érint

Budapesten tartotta éves közgyűlését az Európai Dietetikus Szövetség. A 27 európai tagállam dietetikusi szervezetét magában foglaló federáció ez alkalomból kiadta a Budapest Nyilatkozatot, amelyben leszögezték, hogy mindenkinek joga van a megfelelő táplálkozáshoz. A dietetikusok alapvető szerepét pedig abban látják, hogy e jog érvényesítésében szaktudásukkal támogassanak minden európai polgárt.

27 európai ország dietetikusai tartották Budapesten 33. éves közgyűlésüket, amelyen ezúttal tisztújítás is zajlott. Ennek eredményeképpen továbbra is holland vezetése lesz a federációnak, mert a tagok ismét Annemieke van Ginkel-Res-t választották meg a nemzeti dietetikus tagszervezeteket összefogó Európai Dietetikus Szövetség (EFAD) elnökének a következő négyéves ciklusra.

A helyes étrend a legfontosabb

Az elnökválasztás mellett kiadtak egy ún. Budapest Nyilatkozatot, amelyben a táplálkozáshoz való emberi jogról szóló nemzetközi nyilatkozattal1 egyetértésben hangsúlyozzák, hogy mindenkinek joga van a megfelelő táplálkozáshoz és ahhoz, hogy ne éhezzen. A helyes étrend ugyanis segít megelőzni bizonyos betegségeket, mérsékli azok kockázatát, csökkenti a kórházi tartózkodás idejét, javítja az orvosi kezelés hatékonyságát, valamint az életminőséget. Mindez pedig csökkenti az egészségügyi kiadásokat is. Ugyanakkor az élelemhez jutás bizonytalansága összefüggést mutat a depresszióval, a termelékenység csökkenésével és az egészségügyi ellátás költségeinek növekedésével, ami aránytalanul nagy terhet róhat a gazdaságra és a társadalomra.

A Budapest Nyilatkozatban leszögezik, hogy kizárólag a dietetikusok azok az egészségügyi szakemberek, akik megfelelő szakételemmel rendelkeznek ahhoz, hogy prevenciós céllal vagy a táplálkozással összefüggő rendellenességek kezeléséhez megtervezzék, lefolytassák és kontrollálják a táplálkozásterápiát. Ugyanakkor szerepük túlmutat az egészségügyi ellátáson, a kormányokkal, az iparral, a tudományos élettel való együttműködéssel és a kutatásaik révén általánosan javítják a lakosság táplálkozását.

Szakképzett dietetikusok segítenek

A Budapest Nyilatkozat kiemeli, hogy a táplálkozásterápia költséghatékony befektetés, és a dietetikusok hatékonyabbak és eredményesebbek a táplálkozási tanácsadásban, mint bármely más egészségügyi szakember! Határozottan ajánlják, hogy az egyes országok meglévő egészségügyi rendszerén belül allokáljanak rá erőforrást és mindenkinek biztosítsák a dietetikai ellátást. Hangsúlyozzák azt is, hogy ezzel párhuzamosan a dietetikai ellátást integrálni kell a népegészségügybe is, hiszen fontos, hogy az egészségügyi ellátó rendszeren kívül is legyenek olyan

szakképzett dietetikusok, akikkel együtt lehet működni annak érdekében, hogy hatékony, méltányos és fenntartható változásokat lehessen elérni az élelmezésben és a környezetben.

Azért, hogy a lakosság egészségesebb legyen, minden európai polgárnak hozzáférést kell biztosítani a dietetikai ellátáshoz. Az EFAD az európai dietetikusok hangjaként, a nemzeti dietetikus szövetségek és felsőoktatási intézmények képviseletében kijelenti, hogy teljes mértékben elkötelezett a táplálkozás minőségének javítása, a fenntartható táplálkozás előmozdítása és az egészségügyi egyenlőtlenségek visszaszorítása mellett Európa-szerte. Támogatja a regisztrált dietetikusokat, akik pozitívan befolyásolhatják a kliensek, páciensek, a betegek és végső soron a lakosság táplálkozását. Elkötelezett a dietetikusképzés és -kutatás fejlesztése, valamint az egész életen át tartó tanulás és a dietetikai gyakorlat színvonalának emelése mellett, hiszen a dietetikusok dolgozzák ki és hajtják végre a táplálkozási és dietetikai iránymutatásokat és a táplálkozással összefüggő gondozási utakat. Ők járulnak hozzá más egészségügyi szakemberek szakmai fejlődéséhez, akiknek táplálkozási és dietetikai képzésre van szükségük. Az élelmiszertermelés és az élelmezés szorosan összefügg a fenntartható fejlődéssel, ennek előmozdításáért szintén dolgoznak dietetikusok az európai és nemzeti döntéshozókkal és érdekeltekkel együttműködve.

A hazai szakmai szövetségünk számára hatalmas megtiszteltetés, hogy a magyar főváros adott otthont az Európai Dietetikus Szövetség közgyűlésének. Az elnökválasztáson kívül fontos dolgokat mondtunk ki a táplálkozásról, a fenntartható élelmezésről, a szakmánkról és a szerepünkről. A Budapest Nyilatkozat két sarkalatos megállapítása az, hogy mindenkinek joga van a megfelelő táplálékhoz és hogy a dietetikusok a táplálkozással foglalkozó szakemberek. Ez teljesen egybevág a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének hitvallásával

– tette hozzá Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.