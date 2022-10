Így terjed Európában a BA.5 omikron variáns: rengeteg a tünet nélküli beteg, ezért veszélyesek

Emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma a környező országokban, hazánkban egyelőre stagnál a diagnosztizált betegek száma. Hamarosan megkezdődhet az őszi járványhullám, azonban mivel a BA.5 variáns általában nem okoz súlyos megbetegedést, sokan már a negyedik oltást is felvették, nem kell komoly lezárásokra számítani.

Ausztriában a múlt héten 15 ezer fölé emelkedett az újonnan regisztrált napi fertőzöttek száma, miközben augusztustól szeptember közepéig ritkán ment ötezer fölé - írja a Magyar Nemzet. Az osztrák sajtó beszámolója szerint pénteki adatok alapján 1490 fertőzött szorul kórházi kezelésre, 456-tal vagyis 44,1 százalékkal többen, mint egy héttel korábban. A vírus omikron variánsának domináns BA.5 alváltozata napi 30-50 ezer embert fog megfertőzni a járványhullám felerősödésekor Peter Klimek kutatóorvos az Österreich című lapnak tett nyilatkozata szerint.

Németországban csütörtökön több mint 96 ezer fertőzöttet regisztráltak, miközben augusztus végén, szeptember elején 30-50 ezer között mozgott ez a szám. Karl Lauterbach egészségügyi miniszter elmondása szerint jelenleg még nem aggódnak a járványhelyzet miatt, az ország ugyanis jobban fel van készülve az őszi és téli időszakra, mint tavaly volt. Az országban szombat óta kötelező FFP2 típusú maszkot viselni a kórházakban, az idősotthonokban és a távolsági vasúti járatokon.

Csehországban a múlt héten a 4700-at is elérte az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma, a nyár végén még kétezer körüli volt a napi esetszám. Április közepe óta az új fertőzések most lépte túl először a négyezret. Szakértői vélemények szerint azonban jóval magasabb a fertőzöttek száma, mint amit a statisztikák mutatnak, Omar Sere biológus 120 ezerre becsülte a csehországi fertőzöttek jelenlegi számát. Szerinte a betegeknek a fele nem is tudja, hogy covidos.

Szlovákiában még egyelőre nem látszik a számokon, hogy közeledne az őszi hullám. Az egészségügyi minisztérium közölte, idén nem kell lezárásokra és korlátozásokra számítani, mint ahogyan kötelező jellegű tesztelések sem lesznek.

Világszerte egyre több szakértő és orvos hívja fel a figyelmet, hogy érdemes maszkot hordani egészségügyi intézményekben, tömegközlekedésen, zsúfolt helyeken, ügyelni a higiéniai szabályok betartására és a szociális távolságtartásra. Aki 4 hónapnál régebben kapta meg a harmadik oltását, annak javasolják a negyedik dózis beadását.