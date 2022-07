Kevesen ismerik ezeket a magyar gyógybarlangokat: ezért keresik fel a betegek ezeket a helyeket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kevesen tudják, de a gyógyhatású klímán alapuló barlangterápia is javulást hozhat a légzőszervi megbetegedésekre. Az anyagok a légutakba jutva gyulladáscsökkentő és görcsoldó hatásúak. Hazánkban öt minősített gyógybarlang is található, melyek különböző szolgáltatásokat kínálnak - aminek el is kérik az árát.

A minősített gyógybarlangokban folyó kezelés (speleoterápia) speciális klímaterápiának minősül. A barlangi mikroklíma függ az adott földrajzi hely évi középhőmérsékletétől, a barlang mélységétől, szellőzöttségétől, vizeinek hőmérsékletétől és mennyiségétől. A levegő összetétele a barlang földtani adottságain, a barlangi légáramlás mértékén és a barlang vízellátottságán is múlik: általában nagyfokú tisztaság magas relatív páratartalom, kedvező kémiai összetétel, a benne lévő a párakondenzátum kedvező kémiai összetétele, állandó hőmérséklet, valamint nagy öntisztulási képesség jellemzi - írja a HelloVidék. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A por-, csíra- és allergénmentesség, a légzőközpont aktivitását fokozó magas CO2 tartalom, valamint a gyulladáscsökkentő Ca, Mg, I ionok jelenléte miatt a gyógybarlangok levegőjére mindenekelőtt a légúti megbetegedésekben szenvedők tartanak igényt. A barlangi klíma hathatóssága – megfelelő terápiával kiegészítve – messze meghaladja a magashegyi szanatóriumok hatásfokát is. Hazánkban öt minősített gyógybarlang is található: az Abaligeti-barlang, a lillafüredi István-barlang, Budapesten a Szemlő-hegyi-barlang, Tapolcán a városi kórház gyógybarlangja, valamint Jósvafőn a Béke-barlang. A teljes cikk arról, hogy milyen szolgáltatásokat kínálnak a hazai gyógybarlangok és hogy mennyibe kerül a belépő a HelloVidék oldalán olvasható.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK