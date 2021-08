Mit tegyünk az aranyér ellen? A belső aranyér kezelése és a külső aranyér kezelése házilag

Az aranyér az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri megbetegedések egyike, amivel számos magyar küzd, azonban a probléma kínos mivolta miatt sajnos csak kevesen fordulnak orvoshoz az aranyér tüneteivel. Az aranyér kezelése ma már nem egy bonyolult folyamat – az aranyér kezelése történhet házilag is, egyszerű, vény nélkül kapható gyógyszerekkel, gyógynövényekkel is.

Cikkünkben eláruljuk, milyen betegség az aranyér: mi az aranyér, mik az aranyér okai, mitől alakul ki az aranyér? Mit tehetünk az aranyér ellen, hogyan zajlik az aranyér kivizsgálása és az aranyér kezelése? Mi a különbség a belső aranyér kezelése és a külső aranyér kezelése között? Érdemes az aranyér panaszával orvoshoz fordulni, hogy kiszűrhetőek legyenek más, az aranyérnél súlyosabb betegségek, amelyek manapság már jól kezelhetőek. Nézzük, mi az aranyér és hogyan zajlik az aranyér kezelése, milyen orvosi beavatkozás lehet szükséges az aranyér kezelése során!

Mi az aranyér?

Az aranyér egy végbéltájékon jelentkező népbetegség: az 50 év alatti, fiatal és középkorú felnőttek fele élt már át élete során aranyeres tüneteket. Az aranyér valójában nem más, mint a végbélnyílásnál elhelyezkedő véna tágulatából és sérülékenységéből eredő fájdalmas – különösen székleléskor -, viszkető érzés, illetve a széklelés során jelentkező vérzés és az aranyeres, gyakran gyulladt csomó megjelenése a végbélnyílásnál. Az aranyér megduzzadt vénái növelik a trombózishajlamot, ugyanis az erekben pangó vér hajlamos lehet a véralvadásra és a vérrögképződésre.

Megkülönböztetjük a belső és a külső aranyeret: a belső aranyér a végbélnyílás belső oldalán található, gyakran sokáig tünetmentes, azonban veszélyes, ugyanis növeli a trombózishajlamot, megduzzadhat, a sérülések során pedig a bél baktériumaitól begyulladhat. Ez az aranyér típus leghamarabb a kemény széklet esetében, székleléskor jelentkező vérről ismerhető fel. Néha a belső aranyér kinyomódik a végbélből a széklettel, sérülés esetén spriccelő, élénkpiros vér kíséretében. Ilyenkor a csomó kézzel óvatosan visszanyomható a végbélbe – ettől függetlenül a probléma nem szűnik meg, orvoshoz kell fordulnunk vele!

Minél gyakrabban kifordul az aranyeres csomó és minél nehezebb visszanyomni azt a helyére, annál későbbi stádiumban van az aranyér, annál kellemetlenebb az, éppen ezért már az első kiforduló aranyeres csomónál, vagy aranyeres vérzésnél érdemes felkeresni háziorvosunkat vagy egy gasztroenterológust, aki gyógyszerekkel és életmódterápiával segít kordában tartani a problémát.

A külső aranyér ugyanígy vénatágulatból jön létre, de eleve kívül található. Tünetei szembeötlőek: jellegzetes a végbélnél érezhető viszketés és fájdalom. Habár a külső aranyér lapvetően kevésbé ijesztő, mint egy kifordult, belső aranyeres csomó, ugyanúgy trombotizálhat, begyulladhat és okozhat kínzó fájdalmat, mint a másik aranyér típus.

Mi az aranyér oka, mitől alakul ki aranyér?

Az aranyér oka a székletürítés során történő túlzott erőlködés: a hasprés miatt a végbél vénáira gyakorolt nyomás nő (például székrekedéses széklelésnél), ez pedig hosszú távon a véna kitágulását okozza. Ezek a kitágult vénák sérülékenyebbek a többinél, ezért gyakran vérzés kíséri a keményebb székletet, illetve a vénkánnál tompa vagy szúró, sokszor igen kellemetlen fájdalom jelentkezhet.

Az aranyérnek az okai részben a genetikánkon, részben pedig életmódbeli szokásainkon alapulnak. Az aranyér kialakulása lehet hajlam – ha a családban a felmenőink között előfordult már aranyér, nagy valószínűleg nálunk is kialakulhat, éppen ezért érdemes odafigyelnünk az aranyér tüneteire már fiatalabb korban is.

Az aranyér másrészt függ attól, hogy hogyan táplálkozunk és milyen sportolási szokásaink vannak. Bizonyos élelmiszerek, illetve a nem megfelelő mértékű folyadékfogyasztás hajlamosíthatnak a székrekedés kialakulására, ami az aranyér egyik leggyakoribb oka. Aranyér hajlamosító tényező lehet a testmozgás hiánya, illetve a túlzásba vitt hasprés gyakorlatok is. Az aranyér nőknél gyakran a terhesség és a szülés során alakul ki.

Az aranyér tünetei

Az aranyér legjellegzetesebb tünetei a székleléskor fellépő késszúrásszerű vagy tompa fájdalom, különösen kemény széklet esetén, amelyet vérzés kísérhet. A fájdalmas széklelés mellett sok beteg már ülés közben is tapasztalja az aranyér okozta fájdalmat, illetve megjelenhet a jellegzetes, kitüremkedő aranyeres csomó is. Az aranyér okozhat véres, váladékozó vagy nyálkás székletet, viszketést és huzamosabb ideig fennálló, kellemetlen székrekedést is.

Az aranyér kivizsgálása

Az aranyér kivizsgálása azért fontos, mert számos más betegség, köztük a végbéldaganat is okozhat hasonló tüneteket, amit mindenképpen fontos időben kiszűrni, még mielőtt súlyos stádiumú betegség alakulna ki. Az aranyér kivizsgálása tapintás, illetve végbéltükrözés útján történik, valamint külső aranyér esetében az orvos sokszor már első ránézésre is meg tudja mondani, hogy aranyeres csomóval állunk-e szemben. Aranyeres tünetek esetén, hogy más betegségeket, például bélférgességet vagy fertőzéseket kizárjunk, a székletminta elemzése sem ritka vizsgálat.

Az aranyér kezelése

Az aranyér sokszor magától elmúlik, ha az aranyér kiváltó oka megszűnik – ilyen például az ülőmunka kapcsán történő változás, a testsúlycsökkenés, vagy nőknél a szülés lezárulta. A legtöbb esetben a tartósan kemény székletet kell megszüntetni helyes, kiegyensúlyozott táplálkozással, vagy székletlazító gyógyszerekkel, gyógynövényekkel.

Az aranyér kezelése első sorban vény nélkül kapható síkosító, gyulladáscsökkentő, érösszehúzó és fertőtlenítő tartalmú krémekkel, kúpokkal történik, amelyek néhány nap alatt enyhítik az aranyér okozta kellemetlen tüneteket. Amennyiben ezek az egyszerű aranyér gyógyszerek nem okoznak enyhülést egy héten belül, az orvos a belső aranyér kezelése és a külső aranyér kezelése céljából is alkalmazhat szájon át szedhető gyógyszeres kúrát, ugyanígy gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító szerekkel.

Krónikus aranyér esetében, amikor a gyulladás nem szűnik meg, kitüremkedő, nem visszanyomható, trombózisveszélyes aranyeres csomók jöttek létre, ezért a trombózis és a fertőzés elkerülése céljából szükség lehet aranyér műtét is.

Az aranyér kezelése házilag

Akár kezdeti stádiumú aranyér, akár folyamatosan vérző és kitüremkedő aranyér okoz problémát, mind a belső aranyér kezelése, mind a külső aranyér kezelése a kiváltó okok megszüntetését kell, hogy célozza. Mivel az aranyér kialakulásának esélye nő az életkor előrehaladtával – különösen a középkorú korosztályra jellemző -, mindenképpen figyeljünk oda a növényi rostban gazdag, bő folyadékkal kísért táplálkozásra, az ülőmunka kerülésére és a széklet lágyan tartására is.

Amennyiben tartósan fennáll az aranyér, fontos, hogy az aranyér kezelése házilag folyamatosan történjen. A belső aranyér kezelése során használjunk aranyér kúpot, a külső aranyér kezelése esetén az aranyér kezelése történhet különféle krémekkel, amelyeket bármelyik gyógyszertárban, vény nélkül beszerezhetünk. Mindemellett az aranyér kezelése házilag úgy a leghatásosabb, ha betartjuk a következő aranyér elleni tanácsokat:

Ne törölgessük, dörzsöljük az aranyeret papírral! Válasszuk a szenzitív végbélre egyébként is ajánlott, puha nedves törlőkendőket, amelyek nem sértik, irritálják az aranyeret!

A meleg vizes ülőfürdő csodákat tesz az aranyér kezelése során: amennyiben van rá időnk és módunk, naponta két-három alkalommal is pihentessük az aranyeret kádfürdőzéssel. Külső aranyér esetén, ha a kádfürdő nem segít, használhatunk jeges borogatást is.

Sétáljunk, különösen ülőmunka esetén. Tartsunk szünetet lehetőleg gyakran, álljunk fel íróasztalunktól és mozogjunk egy kicsit. Ugyanígy szabadidőnkben is kerüljük a folyamatos ülést, próbálkozzunk meg a kocogással, futással. Sport esetén kerüljük a hasprés-gyakorlatokat!

Az aranyér kezelése gyógynövényekkel

Az alternatív, gyógynövényalapú gyógyászat ma újra a virágkorát éli, ugyanis számos beteg elvesztette a bizalmát a modern orvoslás és a gyógyszerek irányában. Gyakori kérdés, hogyan történik az aranyér kezelése gyógynövényekkel, milyen természetes megoldások vehetőek igénybe az aranyér kezelése terén?

Nos, a gyógynövényes pakolást érdemes elfelejteni, mert a mindennapok során nem kivitelezhető, azonban érdemes minél több gyógyteát fogyasztanunk, főleg gyulladáscsökkentő teakeverékek, friss konyhai alapanyagok használatával. Nagyszerű gyulladáscsökkentő tea készíthető az aranyér kezelése céljából gyömbér vagy kurkuma használatával (friss és szárított gyökerek egyaránt megfelelnek), illetve gyulladáscsökkentő hatással bír továbbá a fűzfakéreg, a csipkebogyó és a zöldtea is.

Az aranyér megelőzése

Az aranyér a legtöbb esetben megelőzhető állapot, éppen ezért, ha tudjuk, hogy genetikailag hajlamosak vagyunk rá, mindenképpen tegyünk az aranyér ellen! Fogyasszunk rostos ételeket (különösen zöldségeket, gyümölcsöket, magvakat és hüvelyeseket), kerüljük az ülést és járunk el mozogni! Fogyasszunk el naponta legalább két liter vizet, a nap folyamán egyenletesen elosztva, hogy mindig hidratáltak legyünk, és ha székletünk ennek ellenére is kemény marad, lágyítsuk azt orvosunk tanácsára gyógyszerekkel.