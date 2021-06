Súlyos kiszáradás lehet a gyaloglás vége: erre a 7 tünetre figyelj, hogy elkerüld a bajt

Ebben a hőségben komoly veszélyt jelenthet a kiszáradás, ám ennek a jeleit nem mindig vesszük észre. Összegyűjtöttünk 7 tünetet, ami arra utalhat, hogy a szervezetednek folyadékra van szüksége! Emellett azt is megmutatjuk, hol juthatsz ingyen frissítő vízhez Budapesten, és melyik légkondicionált helyiségekbe húzódhatsz be út közben a hőhullám elől!

A nyári hónapokban nagy problémát jelent a nem megfelelő folyadékpótlás. A mostani kánikulában sokat izzadunk, ilyenkor tényleg mindenkinek többet kellene inni. A dehidratációnak különféle súlyossági fokai lehetnek. Lehet, hogy csak egy-két pohár extra vízre van szükséged, hogy jól érezd magad, de a helyzet szélsőséges is lehet, és életveszélyes szövődményekhez, például hőguta kialakulásához vezethet.

A tudósok szerint még az enyhe dehidratáció is - ami azt jelenti, hogy a szervezet a víztartalékainak 1-2 százalékát veszítette el - komolyan akadályozhatja a szervezet működését. Nem mindig könnyű felismerni, hogy mikor vagyunk a kiszáradás korai szakaszában, mivel a leggyakoribb jelek közül néhányat nem feltétlenül ezzel kötünk össze. Most a HuffPost összeszedett pár tünetet, amiket ha te is tapasztalsz magadon a kánikulában, akkor mindenképp folyadékot kell bevinned.

A leheleted büdös, vagy a szád száraz

Bár ez a kettő nem garancia nem feltétlen köthető a kiszáradáshoz, de lehet tünet - mondta Melissa Leber, a New York-i Mount Sinai Morningside sürgősségi orvosa. Ugyanis, ha dehidratált vagy, nem termelődik annyi nyál, ami segít lebontani az ételt, és kiöblíteni azt a szádból.

A nyál csökkent tisztító hatása lehetővé teszi a baktériumok elszaporodását, ami rossz leheletet okoz

- magyarázta. A szájszárazság is lehet a dehidratáció másik lehetséges jele, bár ez sem nem mindig, akár gyógyszerek mellékhatása is lehet. Ha a szád gyakran szárad, vagy úgy érzed, hogy állandóan szomjas vagy, mindenképpen érdemes felkeresni az orvost, mert az más betegségek jele is lehet.

Görcseid vannak

A szakértők szerint az egyik ok, amiért az emberek izomgörcsöket kapnak edzés közben, a dehidratáció és az elektrolit-készletek kimerülése, ami azt jelenti, hogy a szervezetedben nincs elegendő kulcsfontosságú ásványi anyag, például nátrium és kálium. Ezek segítenek a szervezet pH-értékénekkiegyensúlyozásában, és az idegrendszer működését is szabályozzák.

A dehidratációból eredő görcsök azonban nem csak a sportolókat érintik. Ha egy meleg napon sétálgatsz, és izomfájdalmat érzel, az annak a jele lehet, hogy nem iszol eleget. Ugyanez igaz akkor is, ha izomgörcsöket tapasztalsz. Ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni.

Fáj a fejed

A fejfájás az enyhe vagy közepes fokú dehidratáció gyakori jele. A kiszáradás migrénes rohamokat is kiváltha. A kutatók megjegyezték, hogy a dehidratáció átmenetileg zsugoríthatja az agyszövetet, ez okozhatja a fájdalmakat.

Sötét vizelet

Az egészségügyi szakemberek szerint a kiszáradás diagnosztizálásának egyik módja, hogy megvizsgálják a beteg vizeletét, hogy lássák, nem túl koncentrált-e - ismertette Leber, aki szerint a vizsgálatot otthon is elvégezhetjük.

Ha halványsárga, akkor megfelelően hidratált vagy, ha sötétebb, itt az ideje vizet inni. Általánosságban elmondható, hogy minél többet iszol, annál tisztábbnak kell lennie a vizeletednek, ám a vizelet színe az esetlegesen szedett gyógyszerek vagy az elfogyasztott bizonyos ételek alapján is változhat.

Úgy érzed, mintha "influenzás" lennél

Ha csak úgy általánosságban rosszul érzed magad - gondolj a fent említett fejfájásra, valamint a szédülésre, vagy az émelygésre -, az első gondolatod az lehet, hogy valamilyen fertőzést kaptál el. Ám lehet, hogy a tünetek a folyadékbevitellel kapcsolatosak. Leber szerint sokan lázat vagy hidegrázást is tapasztalhatnak, különösen súlyosabb dehidratáció esetén.

Éhes vagy

A szomjúság és az éhség jelzéseit a hipotalamusz szabályozza, ahogyan a testhőmérsékletért is az agy ezen része felel. Ha tehát azt tapasztalod, hogy evés után nem sokkal megint éhesnek érzed magad, érdemes elgondolkodnod azon, hogy valójában ki vagy száradva.

Itt találsz életmentő vizet Budapesten

A csütörtökig elrendelt harmadfokú hőségriadó miatt vízvételi és hősítőpontokat állított fel Budapest legforgalmasabb helyszínein a Budapesti Közlekedési Központ, a járatokon pedig fokozottan használják a klímaberendezéseket.

Emellett ivókutakat állítottak fel a metróvonalak területén. Idén 12-vel több, 34 ivókút áll a fővárosiak rendelkezésére. Emellett a BKK tíz ügyfélközpontjában is található vízvételi pont, amelyet a városban közlekedők szintén szabadon használhatnak.

A BKK Futár applikációján többi között az ivókutak láthatóságát is be lehet állítani, hogy az utazók a lehető leghamarabb megtalálják a legközelebbi ivókutat. A BKK közlése szerint a fővárosi önkormányzat a kerületi önkormányzatokkal együttműködve két hűsítőszigetet is létrehozott a Boráros téren és a Baross téren. Ezeken a helyszíneken napenergia által hajtott ventilátorok és növények segítik könnyebben elviselni a hőséget.

A budapesti ivókutak listáját itt találod!

Ide is menekülhetsz, ha már nem bírod a pokoli hőséget

Az Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt ajánlja: 11 és 15 óra között - lehetőség szerint - senki ne tartózkodjon a napon, és mindenki védekezzen megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel a leégés ellen.

Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát

- írták. A bárki számára elérhető légkondicionált helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán.