Százezreket érinthet a népbetegség: speciális diétára van szükség, de lemondani nem kell szinte semmiről

Ma már egyáltalán nem rendkívüli, hogy valakinek speciális diétát kell követnie, mivel egyre több embert diagnosztizálnak valamilyen ételallergiával, intoleranciával. Néhány évvel ezelőtt még nem volt könnyű követni a szakemberek előírásait, hiszen csekély volt a speciális élelmiszerek kínálata az üzletekben. Ez mára jelentősen megváltozott, az ételérzékenység nem feltétlenül jár lemondással: mostanra számos speciális étrendbe illeszthető termék jelent meg a boltok polcain, akár gluténmentes brownie-t vagy muffint is kaphatnak a vásárlók.

Az ételintolerancia vagy allergia ma már nem jelent egyet azzal, hogy bizonyos élelmiszerekről le kell mondani, sőt. Erdélyi-Sipos Alíz dietetikus, táplálkozástudományi szakember korábban a Pénzcentrumnak kifejtette, nem megoldás, ha ételérzékenység, vagy allergia esetén valaki egyáltalán nem fogyasztja azt az élelmiszercsoportot, mert aki például gluténérzékeny, és nem eszik kenyeret, hiányérzetét más élelmiszercsoportokon éli majd ki. Ezzel csak az a probléma, hogy hiába fogyaszt több húskészítményt, vagy tejterméket, a jóllakottságérzet elmarad.

Azonban, ha teljes kiőrlésű gluténmentes kenyeret evett volna egy kis zöldséggel, megoldotta volna a rostbevitelt, és számos betegséget előidéző rizikófaktort is kiiktatott volna a táplálkozásából

– mondta a szakember. Hogy pontosan hány embert érint a gluténérzékenység Magyarországon, nem lehet tudni: sokan vannak, akiket soha nem diagnosztizáltak, illetve az érzékenységgel küzdők közül sem mindenki veszi igénybe az adókedvezményt sem, így csak találgatni lehet. Vannak, akik nem is fordultak orvoshoz, de tudják magukról, hogy gluténérzékenyek, hiszen ezt már egy pár ezer forintos patikai gyorsteszttel is meg lehet állapítani.

Az üzletláncok is alkalmazkodtak a megnövekedett igényekhez

Egy a közelmúltban készült reprezentatív felmérés szerint a vásárlók 12 százaléka rendszeresen keres laktóz- vagy gluténmentes termékeket, eközben a kalóriaszegénység is fontos szempont számunkra. A mentes termékek forgalma évente 25-30 százalékkal növekszik, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a legtöbben természetesnek, egészségesebbnek vélik ezeket.

A vásárlói igényekre az üzletláncok is reagáltak, így a Lidl is, amely a Pénzcentrum megkeresésére közölte, jelenleg 22 gluténmentes termék érhető el a kínálatban, ezek közül a legnépszerűbb többek között a gluténmentes szeletelt kenyér és a gluténmentes Margaréta pizza. A helyben sütött pékáruk között is akad speciális termék, ilyen például a glutén- és laktózmentes sajtos pogácsa vagy a muffin, a gluténmentes buci vagy a brownie.

"A termékek zárt csomagolásban érkeznek és úgy is sütik őket, tehát a szállítási és értékesítési folyamat során is a zárt csomagolásban maradnak, ezáltal kizárt a termékek glutén keresztszennyeződésének a lehetősége" – tudtuk meg a diszkontlánctól, amely honlapján mintaétrenddel is segíti az ételintoleranciától vagy allergiától szenvedő vásárlókat. Az egyhetes gluténmentes, laktózmentes, vagy épp glutén- és laktózmentes étrendet, amely napi ötszöri étkezést tartalmaz, a Lidl dietetikus szakértője állította össze, sokat segíthet azoknak, akik most kezdik a speciális diétát.

A gluténmentes étrend sem való mindenkinek

Egyre többen vannak, akik kifejezetten keresik a mentes termékeket az üzletek polcain, azonban azok számára, akik nem szenvednek igazoltan glutenérzékenységtől, vagyis cöliákiától, nem javasolt tartósan gluténmentes étrendet folytatniuk. Fontos, hogy mindenki orvosi diagnózist követően alakítsa életmódját, vagyis ha felmerül valakiben a gyanú, hogy a lisztes ételek okozzák a panaszaikat, forduljanak mielőbb orvoshoz, és ne kezdjenek bele azonnal a gluténmentes diétába.

Címlapkép: Lidl