Túlélőkészlet a második hullámra: ezek az élelmiszerek, orvosságok legyenek otthon

Bár már néhány hete két lábban gázolunk a koronavírus-járvány második hullámában, a neheze, illetve a tetőzés még előttünk van. Éppen ezért még most, időben érdemes felkészülni az előttünk álló nehéz hónapokra. Fontos, hogy legyen otthon élelmiszer-vésztartalékunk, fertőtlenítőszereink, orvosságunk, vitaminunk. De ugyanilyen fontos, hogy olyan felszereléseink is legyenek, amik segíteni tudják az otthoni edzést, illetve a munkát. A Pénzcentrumon összeszedtük, milyen túlélőkészletet érdemes összeállítanunk az új koronavírus-járvány második hullámának a közepén. A listákon kívül pedig jó tanácsokkal is szolgálunk!

Eddig csak a 39. héten összesen 4 137-el nőtt az új koronavírussal-fertőzöttek száma Magyarországán. Emellett pedig 35 ember életét veszítette a vírus okozta szövődmények miatt. A folyamatosan magas napi esetszámok tehát jól jelzik, jócskán térdig gázolunk a járvány második hullámában. És ez az idő előrehaladtával csak rosszabb lesz.

A legfrissebb tudományos előrejelzés szerint október elejére várják a szakemberek, hogy a halálozási számok megugranak, míg a kormány úgy számol, hogy az új koronavírus-járvány második hulláma jóval később, decemberben érheti el a csúcspontját. E előrejelzések szerint tehát cseppent sem lesz nyugodt őszünk, telünk, úgyhogy érdemes még most felkészülni az előttünk álló hónapokra.

Még akkor is, ha a jelenlegi narratíva egyelőre egyáltalán nem számol a mostaninál brutálisabb szigorításokkal, kijárási korlátozásra, vásárlási idősávokra, és így tovább. De mint azt az új koronavírus-járvány elő hullámakor megtanultuk, a járványhelyzet egyik pillanatról a másikra változhat, éppen ezért képtelenség bakot lőni azzal, ha némileg előre látó az ember.

Fontos! Pánikolni nem kell, sem pedig pánikvásárolni, de azért érdemes levonni az idei március-május időszak következtetéseit, a tömeges home office-ba vezényléstől elkezdve, az iskolazárig, kötelező karanténig, valamint a kijárási korlátozásig, mennyi mindenre volt szüksége az embernek odahaza, és ebből mennyi minden nem állt rendelkezésére vagy csak korlátozottabban, mint ahogy kellett volna.

Élelmiszerek

Kezdjük a legfontosabbakkal, az élelmiszerekkel. Újfent hangsúlyozzuk, pánik vásárlásra semmi szükség, ugyani az új koronavírus első hulláma bebizonyította, hogy a magyarországi ellátási lánc - egy-két kisebb helyi incidenstől eltekintve - nagyon is flottul működött, de azért nem árt előrelátónak lenni. Felhalmozni tehát semmi értelme sincs az élelmiszert, de azért néhány okos döntéssel érdemes már most, mondjuk a következő havi fizetés kézhez kapásakor kialakítani otthonunkban egy tartós élelmiszerekből álló vésztartalékot.

Fontos, hogy a vésztartaléknak lényegi eleme, hogy ahhoz nem nyúlunk, tehát a mindennapi főzési rutint nem abból használjuk el. Egy példán érzékeltetve ez nem azt jelenti, hogy veszünk 5 kiló lisztet, és akkor abból főzőcskézünk, míg el nem fogy, hanem éppen az ellenkezőjét. Veszünk 5 kiló lisztet, hogy legyen otthon 5 kiló lisztünk arra az esetre, ha véletlenül olyan helyzet állna elő, hogy ha elfogy otthon az alap készletünk, akkor legyen mihez nyúlni.

Értelemszerűen vésztartalékot olyan termékekből érdemes készíteni, amik hosszú ideig tárolhatók a minőségromlás veszélye nélkül, laktatóak, táplálóak, sok mindenre felhasználhatóak. Így például kerüljünk a tartalékcsomagunkba

liszt,

olaj,

cukor,

só,

instant élesztő,

konzervek,

tartós tej,

müzli,

kétszersült és/vagy sokáig eltartható kenyér,

margarin,

keksz,

lekvár,

méz,

kávé,

tea,

ecet.

100 százalékos, dobozos gyümölcslé.

Ez a 17-es lista egy jó kiinduló alapja egy vésztartalék élelmiszer-skálának. De természetesen ezt egyedi ízlés szerint lehet bővíteni is. Ha nem akarunk messzire menni például bőven találni, olyan gyümölcsöket, illetve zöldségeket is, amik megfelelően tárolva sokáig bírják. Ilyen például a burgonya, répa, az alma, vagy olyan hüvelyesek, mint a bab, lencse, csicseriborsó. Illetve akinek a fagyasztójának a mérete engedi, gyakorlatilag bármit előre lefagyaszthat a kész ételektől, a gyümölcsökig, zöldségekig.

Arról sem szabad továbbá megfeledkezni, hogy egy megfelelően tervezett szó szerint nagybevásárlással rengeteg pénzt spórolunk. Ez a spórolás azon az elven működik, hogy tartós élelmiszerekből akkor érdemes nagyobb mennyiséget vásárolni, nem túlzóan nagyot, elég mondjuk 5 csomag tészta, 5 kiló liszt és így tovább, amikor éppen akciós. Ezzel ugyanis rengeteg pénzt tudunk megtakarítani.

Ezt azért is fontos kiemelni, hiszen most még bőven van idő a vésztartalék képzésére, úgyhogy érdemes nyitott szemmel járni, és akkor lecsapni például a fentebb felsorolt termékekre, amikor azok némelyik akcióban van. Csakhogy mindezt néhány példán érzékeltessük, a Lidlben ezen a héten 36 százalékkal olcsóbb a rántott trappista sajt, 819 forint helyett 519 forintért szerezhetünk be egy csomagot. Ez azt jelenti, hogy egy csomagon 300 forintot fogunk, azaz 5 csomagon például már 1 500 forint megtakarításnál járunk.

Az Intersparban például a fél kilós Omnia kávé kerül most 1 399 forint helyett 1 199-be, aki ilyen kávét iszik, és most 5 csomaggal vásárol, az máris 1 000 forintot takarított meg. Az Auchanban például a Bonduelle családi kiszereléses kukoricái, vörösbabjai, zöldborsói vannak leárazva, 769 forint helyett 689-be kerülnek, egy dobozon 80 forintot fogunk, hármon már 240-et.

Az Aldiban például akciós a 39. héten a lencse, egy fél kilós csomag eredeti áron 299-be kerülne, most viszont 199 forintért meg lehet vásárolni, 5 csomag vásárlása esetén, tehát máris spóroltunk 500 forintot. A Tesco aktuális akciós újságja alapján a piros burgonya kilója 249 forint helyett 139 forintba kerül, 5 kiló burgonyán tehát 550 forintot spórolhatunk most. Ahogy látjuk,

friss példánk alapján, 5 bolt 5 termékének valamivel nagyobb mennyiségű vásárlása esetén máris spóroltunk 3 790 forintot.

És ez még csak a jéghegy csúcsa. Csak érdekességképpen, ha már az élelmiszereknél tartunk, a Pénzcentrumon július 16-én beszámoltunk arról, hogy a Spar szupermarketekben a kijárási korlátozás alatt mennyivel növekedett egyes termékek iránt a kereslet, a normális állapothoz képest:

élesztő - 252%

liszt, rizs, tészta - 170%

só - 155%

Az adatsorokat tekintve tehát egyáltalán nem lehet meglepetés, ha az ember előrelátóan, már most, az ősz elején elkezd egyfajta vésztartalék-képzést a koronavírus-járvány második hullámának legnehezebb, még előttünk álló időszakára.

Tisztítószerek, fertőtlenítők

Az eddig elérhető adatsorok azt is alátámasztják, hogy az első hullámkor a tisztítószerek, fertőtlenítők után is jócskán megugrott a kereslet. Ezzel a termékkörrel is nyert ügyünk van, hiszen a megromlástól nem kell tartanunk az esetükben, jó ha van belőlük otthon, és igazából csak a helyet foglalják. Tehát ha akciós a higiéniás törlőkendő, a folyékony szappan vagy a fertőtlenítő koncentrátum, akkor akár csak az élelmiszerekkel, ezekkel a termékekkel is rengeteget spórolhatunk ha nem egy, hanem mondjuk 3-5 darabot veszünk belőlük.

És hogy miért? A jelenlegi helyzetben a takarítás, portalanítás mellett fontos, hogy gyakrabban fertőtlenítsük is az otthonainkat! Az NNK tájékoztatója segítséget ad a megfelelő fertőtlenítőszer kiválasztásában és felhasználásában az új koronavírus elleni védekezéshez. A fertőtlenítőszerek Magyarországon engedélykötelesek, az Országos Tisztifőorvos által kiadott engedély számát fel kell tüntetni a címkén. Minden esetben csak engedéllyel rendelkező (a megfelelő hatásosságot garantláló) terméket vásároljunk!

A felületfertőtlenítők esetén a nátrium-hipoklorit (hypo) hatóanyagú készítmények szintén megfelelő vírusölő hatással bírnak. Vásárlás alkalmával mindig ellenőrizzük a kiválasztott termékek címkéjét, hogy az a vírusok elpusztítására alkalmas-e. Ennek megállításában segítségünkre lehet az is, hogy a bőr- és felületfertőtlenítő szerek címkéjén fel kell tüntetni az úgynevezett antimikrobiális spektrumot, azaz hogy milyen jellegű kórokozók ellen használható.

Lássuk tehát a listát, mi az, amiből okvetlenül legyen otthon az előttünk álló hónapokra, inkább több mint kevesebb:

folyékony szappan,

mosópor,

higiéniás törlőkendő,

fertőtlenítő koncentrátum,

kézfertőtlenítő.

A "vegyszereken" kívül ebbe a kategóriába sorolhatjuk még a zsebkendőt, vécépapír, illetve konyhai törlőkendőket. Mindből érdemes otthon odahaza olyan vésztartalékot tartani, amihez tudunk nyúlni akkor, ha alapkészletünk kiörülne.

Vitaminok, gyógyszerek

A vírusok elleni másik védelmi vonal a fertőtlenítőszerek mellett a vitaminok, illetve gyógyszerek. Ezekkel ugyanis erősíthetjük immunrendszerünket, ami segíthet bennünket a betegsége legyőzésében, sőt egy erős immunrendszerrel nagyobb sanszunk van arra is, hogy meg sem betegszünk. A téli időszak előtt amúgy is, de most a koronavírus hullámában még kritikusabb, hogy megfelelő otthoni vitamin, gyógyszerellátásunk legyen.

Első és legfontosabb, ha van a családban krónikus beteg, és rendszeresen szed gyógyszert, akkor gondoskodjunk róla, hogy legyen otthon több hétre elegendő adag számára. Emellett nézzük át, van-e otthon:

láz- és fájdalomcsillapító

hashajtó/széntabletta, hányáscsillapító

lázmérő

orrspray

kötszer és fertőtlenítőszer

fertőzések esetén életmentő lehet az olyan oldat, mely pótolja az elveszített ásványi anyagokat

feltétlenül legyen otthon legalább két hétre elegendő C-vitamin, multivitamin az egész családnak

Ha tehát ezekből nincs elég, ne legyünk restek beszerezni őket. Jó hír, hogy a gyógyszertárak, illetve a nagyobb áruházak a különböző vitaminokat is folyamatosan szokták akciózni, szóval mindenki járjon nyitott szemmel, és akkor csapjon le egy-egy termékre nagyobb mennyiségben, amikor sok pénzt foghat rajta.

A felkészült házi gyógyszertár azonban nem jelenti azt, hogy agyba-főbe kezdjük el magunkat gyógyszerezni, ez ugyanis veszélyes lehet. Ökölszabályként fogadjuk meg, hogy ha az egészségügyi szakemberek nem elérhetők, akkor a gyógyszer mellé adott betegtájékoztató utasításait kell követni.

Sportszerek

A koronavírus-járvány első hullámának egyik legnagyobb tanúsága volt, hogy bár a szabadban némi megkötéssel lehetett sportolni, sokaknak nyilvánvalóvá vált, hogy odahaza semmilyen felszerelésük sincs. Miközben a konditermek természetesen sorra zártak be. Hangsúlyozzuk újfent, egyelőre nem kell attól tartani, hogy a második hullám során lesznek terembezárások, de azért nem árt felkészülni.

Már csak azért is, mert a húzósabb őszben, de még inkább már a decemberi télben nem biztos, hogy sokaknak lesz kedve a szabadban sportolni, arról nem is beszélve, hogy ha tényleg decemberben fog tetőzni a második hullám, akkor korlátozások ide vagy oda, sokan dönthetnek úgy, hogy ha tehetik otthon maradnak, és nem mennek nagyobb közösségekbe.

Éppen ezért nem árt, hogy ha felszerelkezünk otthonra is néhány olyan alap termékekkel, amik segíthetik mind a sajáttestsúlyos edzésünket, de akár a súllyal történőt is. A Pénzcentrumnak megszólaló személyi edző szerint érdemes a háztartásokba beszerezni:

könnyebb kézi súlyokat, igény szerint akár nehezebbeket is,

bosu labdát, soft ballt, fitballt

valamilyen kötelet, erősítőszalagot, ugrálókötelet

szőnyeget, hengereket

Ezekre természetesen nem kell vagyonokat költeni, sem egyszerre megvásárolni őket, de szép fokozatosan nem árt, ha otthonunkban is lesznek olyan tartozékok, amikkel formában tarthatjuk a testünket, és ezzel mind fizikai, mind szellemi egészségünket. Persze, ha valaki úgy gondolja futópadot vagy valamilyen egyéb, drágább eszközt is beszerezhet, ám ezt ne a koronavírustól való félelem motiválja, sokkal inkább a testmozgás szeretete. Azért ugyanis nem kell vagyonokat kifizetni, hogy formában tartsa magát az ember, ez a legtöbbször inkább akaraterő kérdése.

Bútorok

Az új koronavírus-járvány első hulláma, vagyis sokkal inkább az a hozadéka, hogy az emberek tömegesen home office-ba szorultak, illetve a diákok otthonról tanultak, felvetette azt a kérdést: vajon a háztartások rendelkeznek-e odahaza olyan infrastruktúrával, amivel kényelmesen tudnak otthonról dolgozni?

Ha a válasz erre nem, akkor érdemes most, még a tél előtt beruházni egy-egy olyan dologra, ami ezt elősegíti. Mert nem kell ahhoz országos leállás, hogy egy-egy munkáltató azt mondja majd a második hullám tetőzésénél a kollégáknak, hogy inkább maradjanak otthon. Mutatjuk, miket lehet tehát érdemes beszerezni egy megfelelő munkasarok kialakításához:

íróasztal, esetleg állóra állítható,

ergonomikus munkaszék,

asztali lámpa,

kábelfogó,

fiókos szekrény.

Ezek persze önmagukban nem sokat érnek, úgyhogy a megfelelő sávszélességű internet is fontos, valamint az is, hogy a számítástechnikai eszközeink is megfelelőek legyenek.

Összegzés

A koronavírus-járvány második hullámának tetőzése bár még előttünk áll, az első hullámból már le tudunk vonni nagyon fontos következtetéseket. Ezek alapján a legfontosabb az, tudatosan készítsük fel magunkat, illetve családunkat is arra, hogy a pandémiás helyzetben minden egyik pillanatról a másikra megváltozhat.

Fontos, hogy pánikolni nem kell! De azért az egészségünk védelme érdekében legyenek otthon megfelelő mennyiségben tisztítószereink, fertőtlenítőink, vitaminjaink, illetve gyógyszereink. Ahogy fontos az is, hogy tartós élelmiszerekből is képezzünk olyan vésztartalékot, amihez lehet nyúlni, ha éppen kifogyunk valamilyen esszenciális alapanyagból, netán megbetegszünk, karanténba kerülünk, ami miatt nem mozoghatunk szabadon.

Mindezeken felül fontos az is, hogy testünk frissen tartsuk, legyenek eszközeink arra, hogy otthon is egyszerűen tudjunk testedző gyakorlatokat végezni, ezzel fitten tartva magunkat mind fizikálisan, mind pedig szellemileg. Ahogy mindezek mellett fontos az is, hogy otthonunk rendelkezzen olyan technikai felszereltséggel, hogyha arra kerül a sor, akkor akár több ember egyszerre is el tudja odahaza, home office-ban - ha a szakmája engedi - végezni a munkáját kényelmesen.

