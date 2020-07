Sorra oltják a magyarokat a rettegett betegség ellen: lesújtó a statisztika

Elég elkeserítő képet festenek az Eurostat friss statisztikái, amelyek szerint arányaiban Magyarországon halt meg a negyedik legtobb ember hepatitisben az uniós országok közül. Az adatokból kiderült, hogy a környező országokban (Ausztria kivételével) jobb a helyzet. Ha hazai adatokat vizsgáljuk kiderül, hogy a fertőzés utolsó tetőzése 2014-ben volt, azóta fokozatosan csökken a hazai esetszám.

A rendelkezésre álló 2017. évi adatok alapján az Európai Unióban a bejelentett halálesetek száma meghaladta a 4 milliót, ebből körülbelül 5 500 halálesetet vírusos hepatitisnek tulajdonítottak. Az Eurostat adatai szerint a férfiakat és a nőket csaknem egyforma arányban érintette a kór, leginkább a 65 évnél idősebbek hunytak el a betegség következtében, a halálesetek csaknem kétharmadát ez a korcsoport tette ki.

Az uniós statisztikai hivatal összehasonlította az országokat: megnézték, hogy egymillió főre hány hepatitis miatti haláleset jutott. Kiderült, hogy ennyi főre vetítve Olaszországban történt a legtöbb haláleset, 32,8, de Lettország sincs sokkal lemaradva a 31-es aránnyal. A dobogó harmadik fokán Ausztria helyezkedik el, ott 18,8 haláleset jutott egymillió főre.

Magyarországon a negyedik legrosszabb volt az arány 2017-ben, itthon 15,1 hepatitis miatti haláleset jutott egymillió lakosra.

A környező országok közül még Horvátországban olt 10 felett az arányszám, 12,1. Romániában 7,2 ilyen haláleset jutott egymillió lakosra, a lengyeleknél 6,1 az arány.

A lista másik végén Finnország (0,4), és Szlovénia (0,9) áll egyes alatti arányszámmal, de a hollandoknál is 1,9-es az arány. A csehek sem sokkal rosszabbak (2,5), de Szlovákiában (3) és Bulgáriában (4,4) is öt alatt van a mutató.

6 éve volt tetőzés Magyarországon

A témában az MTI is készített egy infografikát (amelyet a Pénzcentrum vezetett át az Infogramba), ezen látható, hogy 1997 óta hány esetet regisztráltak az egyes években Magyarországon. A KSH-tól kapott adatok szerint 21 év alatt 2014-ben volt a legtöbb új hepatitis-fertőzött itthon, abban az évben 1812 esetet jelentettek.

2007 és 2011 között 400 alatt volt az évenkénti esetszám, a legkevesebb 249 bejelentett új beteget 2011-ben regisztrálták. Aztán 2013-ban újra berobbant a kór, abban az évben 1333 volt az esetszám, mialatt egy évvel korábban csak 522 hepatitisest regisztráltak. 2016 óta megint leszálló ágban van a fertőzés, akkor 992 beteget jelentettek, míg 2018-ra ez a szám 482-re csökkent.

WHO: Csaknem minden öt év alatti gyerek védett a hepatitis ellen

Tavaly egy százalék alá csökkent a krónikus hepatitis B vírussal fertőzött öt év alatti gyermekek száma a világon - írja az MTI az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden, a hepatitis világnapján kiadott közleménye alapján. A 2000-es évek elején, a védőoltás bevezetése előtt még öt százalék volt a fertőzöttek aránya. Az ENSZ célja, hogy 2030-ig teljesen eltüntesse a hepatitis vírust. Ennek a küzdelemnek egyik részcélja az volt, hogy 2020-ig egy százalék alá süllyedjen a fertőzöttek aránya.

Ezzel jelentősen csökkentettük a májbetegségek és a májrákos esetek számát a következő nemzedékekben

- mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Genfben. A hepatitis a máj heveny vagy idült gyulladásos megbetegedése, amelyet elsősorban különböző vírusfertőzések, méreganyagok, anyagcsere-betegségek okozhatnak. Többféle típusa van: A, B, C, D és E. A betegek gyakran panaszmentesek. A hepatitisből ki lehet gyógyulni, de krónikus lefolyása is lehet.

A WHO becslései szerint világszerte 250 millió krónikus hepatitis B-fertőzött él. Az első életévükben megfertőződött gyermekek 90 százaléka élete végéig beteg marad. A májgyulladás évente 900 ezer emberrel végez. Az Egészségügyi Világszervezet az újszülöttek beoltását javasolja. A legjobb, ha ezt két évvel később egy ismétlőoltás követi.

A WHO aggódik, hogy a koronavírus-járvány miatt semmivé válnak erőfeszítései. A legrosszabb esetben a 2020 és 2030 között született gyermekek közül további 5,3 millióan betegedhetnek meg krónikus hepatitis B-ben a védőoltás hiánya miatt. A világszervezet felszólította az országokat, hogy a világjárvány ellenére folytassák oltási kampányaikat.

50 ezren vannak itthon



A máj idült vagy gyulladásos megbetegedéséért és a máj eredetű halálozások majdnem feléért felelős vírusos hepatitis a világon a hetedik legfontosabb halálokok között szerepelt 2013-ban, évente 1,4 millió ember halálát okozva. Hazánkban 50000 fertőzőképes HCV fertőzött él. A krónikus megbetegedések a legtöbb esetben tünetmentesek, kezelés nélkül pedig lassan, évtizedek alatt válnak egyre súlyosabbá. A betegek többsége nem is sejti, hogy vírushordozó, és sok esetben a fertőzés forrása sem azonosítható - közölte az Emmi.

A hepatitis visszaszorítása érdekében Magyarország számos sikeres beavatkozással büszkélkedhet:

A hepatitis B elleni védőoltás 1999 óta része a Nemzeti Immunizációs Programnak, az általános iskolába járó gyermekek iskolai kampányoltás keretében kapják meg. Az átoltottság évek óta 99%-os. Jogszabályban meghatározott keretek között minden HCV fertőzött betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Mindez 2011 óta az elektronikusan elérhető Hepatitis Regiszteren keresztül történik. Hazánkban, a régióban az elsők között, 2015 óta minden HCV fertőzött beteg számára hozzáférhető a legmodernebb, rendkívül hatékony nyolchetes interferon-mentes gyógyszeres terápia, melyre évente mintegy 6,5 Mrd Ft áll rendelkezésre. Azon betegek, akik nem tudtak az interferonmentes-terápiával meggyógyulni, illetve azon genotípusú betegek, akiknek a kezelésére a korábbi készítményekkel nem volt mód, a már szintén rendelkezésre álló és a társadalombiztosítási támogatásba befogadott új terápiáktól várhatják a gyógyulás esélyét. 2018-ban Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter szakemberek bevonásával létrehozta a nemzeti hepatitis bizottságot, amely összefogja a HCV teljeskörű felismeréséhez és felszámolásához szükséges szakmai intézkedéseket.

Nem csak a terápiára, de a szűrésekre is nagy hangsúlyt fektetünk. A Nemzeti Hepatitis Intézkedési Terv kockázati csoport alapú szűrésre tett javaslatot, elsőként az egészségügyi dolgozók körében. A fokozott kockázattal járó műtéti beavatkozást végző szakemberek körében 5 évente, a többi egészségügyi dolgozó esetében 10 évente kell szűrővizsgálatot végezni. Erre tavaly 400 millió Ft-ot biztosított az állam, a szűrőprogram folytatására pedig idén 600 millió Ft összegű forrás áll rendelkezésre. Eddig közel 106 ezer orvost, asszisztenst, védőnőt, gyógyszerészt vizsgáltak meg. A szűrésen túl a pozitív eredménnyel rendelkező egészségügyi dolgozók korszerű kezelése is térítésmentes. A hatékony terápiák és a szűrőprogramok segítségével a hepatitis C betegség gyakorlatilag véglegesen legyőzhetővé válik majd. Jelenleg a legnagyobb feladatunk a fertőzött, de tünetmentes betegek felkutatása.

