Müller Cecília: a cseh vírusmutáns is megérkezett Magyarországra

Mindaddig nem fognak javulni a járványügyi adatok, amíg kellő számú ember meg nem kapja a védőoltást - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

Müller Cecília arról beszélt: a járvány harmadik hulláma bizonyos mértékig súlyosabban zajlik; a második hullám csökkenő tendenciáját "megszakította" a harmadik hullám kezdete, így a fertőzöttek száma nem tudott visszatérni arra a szintre, ahonnan a második hullám indult.

Hangsúlyozta: az, hogyan nő a fertőzöttek száma, milyen lesz a harmadik hullám dinamikája, jelentős mértékben múlik az embereken is. Elmondta, hétfőn 1628-cal nőtt az azonosított fertőzöttek száma és 103 beteg meghalt. Müller Cecília megjegyezte: aggasztja a szakembereket, hogy csak néhány napon tudnak kevesebb mint száz elhunytról beszélni. Hozzátette: a harmadik hullámban megbetegedettek esetében súlyosabban zajlik a fertőzés, emelkedik a kórházban ápoltak száma, jelenleg 4582-en vannak kórházban és 396-an szorulnak lélegeztetésre.

Kiemelte: fontos lenne, hogy csökkentsék a szövődményes esetek és az elhunytak számát, de ezt addig nem tudják elérni, amíg a hatásos védőoltást a megfelelő számban nem kapják meg az emberek. Közölte: folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra, kedden a Pfizer 104 130 adagot szállított, amely 52 065 ember beoltására lesz elég, és érkezett 100 ezer adag orosz Szputnyik V vakcina is, ezt meg fogják vizsgálni.

A tisztifőorvos kifejtette: akár nyugati, az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett, akár úgynevezett keleti vakcina érkezik az országba, minden esetben átvizsgálják a szállítmány dokumentációját, és vagy az alapján döntenek a "felszabadításáról", vagy a dokumentáció átvizsgálása és laboratóriumi vizsgálat után, de mindenképpen gyártási tételenként.

A kínai Sinopharm vakcinájáról azt mondta, az 18 éven felülieknek korhatár nélkül beadható.

Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet az emberek egyéni felelősségére is. Közölte, a védekezés szabályai egyrészt feledésbe merültek, másrészt az emberek bele is fáradtak a védekezésbe. De nem szabad ezt tenni - figyelmeztetett -, hiszen a harmadik hullámban a mutáns törzseknek sokkal nagyobb a fertőzőképességük, és az is "igazolódni látszik", hogy súlyosabb megbetegedést okozhatnak, mint a korábban megismert vírus.

A védelmi intézkedéseket kitartó türelemmel továbbra is be kell tartani - emelte ki Müller Cecília. Hozzátette: ha valaki tüneteket észlel magán, akkor vegye legalább olyan komolyan, mint a járvány kezdetén, telefonon konzultáljon a háziorvosával, aki indokolt esetben intézkedik a mintavételről. Ha valaki betegen közösségbe megy, a fertőzőbb vírustörzs miatt több embert veszélyeztethet - mondta.

Szólt arról is, hogy a védőoltásokról számos valótlan információ kering, ezért azt kérte, hogy mindenki a szakemberekre, a háziorvosára hallgasson, és ne féljen az oltástól; ha felkínálják, fogadja el. Hangsúlyozta: a vakcinák biztonságosak és hatásosak.

Kérdésre válaszolva elmondta: a védőoltás elsősorban az egyén védelmét szolgálja, de a közösségre is hatással van, és minél több embert tudnak beoltani, annál szélesebb körű védettség alakul ki. Ezért szorgalmazzák, hogy az idősotthonokban élők éljenek az oltás lehetőségével, mert ez "sokkal nagyobb fokú szabadságot" eredményezhet, azaz lehetővé teheti majd a látogatásokat.

Közölte a fertőzésből már kigyógyultaknak is javasolják az oltást, mert azáltal jelentősen nagyobb lesz a védettség. Szólt arról is, hogy mivel egyik védőoltás sem biztosít százszázalékos védettséget, előfordul, hogy valaki az oltás ellenére megbetegszik, mert a szervezete nem termel elegendő ellenanyagot.

Szintén kérdésre válaszolva elmondta, a Pfizer maga javasolja, hogy aki korábban már átesett anafilaxiás sokkon, azt ne oltsák be a készítményével. Kitért arra, hogy a brit mutáció mellett már azonosították a cseh és a csehhez hasonló variánst is Magyarországon.

Müller Cecília egy további kérdésre válaszolva beszámolt arról is, az AstraZeneca közölte, ha a második adag oltást hat hét után adják be, akkor erőteljesebb immunválaszt tudnak kiváltani. Megjegyezte: ezek alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai javaslatot fogalmaz meg az operatív törzsnek, hogy változtassanak az eddig alkalmazott gyakorlaton.

Magyarország egyre erősebb védettséggel néz a járvány harmadik hulláma elé: a lakosság átoltottsága már az európai uniós átlag felett van, és a héten több mint 800 ezerre nőhet a beoltottak száma - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István, aki egyben az oltási munkacsoport vezetője is, beszámolt arról, hogy a múlt heti több mint 170 ezer első- és második körös oltással már 457 ezernél is többen kapták meg az oltást, közülük mintegy 206 ezren a második vakcinát is.

Jelezte: a következő napokban a háziorvosok 275 ezer regisztrált idős embert tudnak beoltani a kínai, 41 750 hatvan év alatti krónikus beteget az AstraZeneca készítményével, a kórházi oltópontokon pedig 52 ezer regisztrált idős ember kap oltást a Pfizer vakcinájával.

Ez 368 ezer ember oltását jelenti, de ehhez az szükséges, hogy a behívottak el is menjenek az oltásra

- emelte ki.

Címlapkép: Getty Images